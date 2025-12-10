Apax Holdings và những doanh nghiệp tiếng tăm bị hủy tư cách đại chúng

Do không còn đáp ứng cơ cấu cổ đông theo quy định, nhiều doanh nghiệp bị hủy tư cách công ty đại chúng.

Ngày 9/12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của CTCP Đầu tư Apax Holdings (mã chứng khoán IBC). Với thông báo này, công ty sẽ rời sàn chứng khoán.

CTCP Đầu tư Apax Holdings, có người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT Nguyễn Ngọc Thủy hay còn gọi “Shark Thủy” vì ông từng tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam với vai trò là nhà đầu tư chính.

CTCP Đầu tư Apax Holdings thành lập năm 2012, tiền thân là CTCP Đầu tư Việt Nam Benchmark với vốn điều lệ 3 tỷ đồng. Trải qua nhiều lần điều chỉnh, vốn điều lệ công ty vượt 831 tỷ đồng vào cuối năm 2022.

Cổ phiếu IBC của Shark Thủy bị hủy tư cách đại chúng. Ảnh: Người lao động

Về cơ cấu cổ đông, tính đến ngày 31/12/2022, CTCP Tập đoàn giáo dục Egroup – nơi Shark Thuỷ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc nắm gần 59% vốn tại Apax Holdings.

Apax Holdings chào sàn năm 2017, với mức giá trên 20.000 đồng/cổ phiếu. Năm 2022, IBC giảm sàn 26 phiên liên tục do cổ phiếu bị bán giải chấp khi Shark Thủy vướng lùm xùm huy động vốn từ nhiều người và bị khởi tố vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản với con số ước tính đến 7.600 tỷ đồng. Sau đó, công ty liên tục vi phạm công bố thông tin và chuyển sàn UPCOM. Gần như không có giao dịch, giá IBC chỉ còn 1.700 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, UBCKNN cũng ban hành quyết định hủy tư cách công ty đại chúng của CTCP Thủy sản Hùng Vương (UPCoM: HVG).

CTCP Hùng Vương từng được mệnh danh là "vua cá tra" của đại gia Dương Ngọc Minh. Doanh nghiệp được thành lập năm 2003, sau đó vươn lên vị thế dẫn đầu ngành xuất khẩu cá tra của Việt Nam. Ở giai đoạn thịnh vượng nhất, doanh thu của Hùng Vương đạt hàng chục nghìn tỷ đồng và lợi nhuận gần 500 tỷ đồng theo năm.

Tuy nhiên, tình hình kinh doanh của CTCP Thủy sản Hùng Vương bắt đầu gặp khó từ năm 2015 sau thời gian mở rộng sang nhiều lĩnh vực nhưng không hiệu quả, nhường lại vị trí đầu ngành cho CTCP Vĩnh Hoàn.

Cùng ngày, UBCKNN cũng hủy tư cách đại chúng với Tổng công ty Cơ điện Xây dựng từ ngày 8/12.

Trước đó, CTCP Bibica (HoSE: BBC) và CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà (UPCoM: VCW) chính thức bị hủy tư cách công ty đại chúng kể từ ngày 5/12.

Bibica không còn là công ty đại chúng từ ngày 5/12. Ảnh: BBC.

Lý do Bibica rời sàn chứng khoán đến từ việc cơ cấu cổ đông tại BBC quá cô đặc, chỉ một cổ đông lớn The PAN Group nắm giữ đến 98,3% vốn. Tỷ lệ sở hữu gần như tuyệt đối này khiến Bibica không còn đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu để duy trì tư cách công ty đại chúng, cụ thể là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết phải do ít nhất 100 nhà đầu tư nhỏ nắm giữ, theo Luật Chứng khoán sửa đổi năm 2024.

Công ty Nước sạch Sông Đà cũng rời khỏi sàn chứng khoán với lý do tương tự Bibica. Hai tổ chức lớn gồm CTCP Hạ tầng GELEX (62,46%) và Công ty TNHH Nước sạch REE (35,95%), nắm tổng cộng 98,41% vốn điều lệ của doanh nghiệp này. Theo đó, tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nhỏ lẻ hiện chỉ còn 1,59%, thấp hơn nhiều so với mức tối thiểu 10% theo quy định.

Nước sạch Sông Đà tiền thân là Công ty TNHH MTV nước sạch Vinaconex, được thành lập từ năm 2009. Doanh nghiệp đang cấp nước cho toàn bộ người dân ở một số khu vực Hà Nội như Thanh Xuân, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Hà Đông, Nam - Bắc Từ Liêm, một số quận nội thành Hà Nội; một số khu vực khác thuộc hệ thống cấp nước chuỗi đô thị "Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông".