Huyền thoại Phạm Xuân Ẩn được coi như người của CIA…

Hành trình hoá siêu điệp viên 'độc, lạ' của Rami Maler trong 'The Amateur' Sắp tới đây, Charles Heller trong 'The Amateur' sẽ tiếp tục là một vai diễn 'đo ni đóng giày' cho Rami Malek với màu sắc báo thù pha phản gián hấp dẫn.

Rami Malek là cái tên không còn xa lạ gì với khán giả khi liên tục xuất hiện trong các bom tấn như loạt Night at the Museum, The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 (2012), Bohemian Rhapsody (2018)... Bên cạnh đó, anh còn ghi dấu ấn qua các vai 'trùm cuối' có trí tuệ siêu phàm trong series ăn khách Mr. Robot hay No Time to Die (2021).

Sắp tới đây, Charles Heller trong The Amateur (Tay Nghiệp Dư) tiếp tục là một vai diễn 'đo ni đóng giày' cho Rami Malek với màu sắc báo thù pha phản gián hấp dẫn.