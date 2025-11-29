Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Huyền 2k4 khiến fan 'điêu đứng' với loạt ảnh 'zoom cận cảnh body'

Cộng đồng trẻ

Huyền 2k4 khiến fan 'điêu đứng' với loạt ảnh 'zoom cận cảnh body'

Huyền 2k4 mới đây khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng' khi tung ra loạt ảnh khoe trọn vóc dáng quyến rũ, săn chắc trong trang phục 'nửa kín nửa hở' đầy táo bạo.

Trầm Phương
Dù đã là mẹ một con, Huyền 2k4 - nàng hot Tiktoker đình đám một thời vẫn duy trì được hình thể "vạn người mê" với vòng eo con kiến, bờ lưng nuột nà cùng đường cong gợi cảm. (Ảnh: IGNV)
Dù đã là mẹ một con, Huyền 2k4 - nàng hot Tiktoker đình đám một thời vẫn duy trì được hình thể "vạn người mê" với vòng eo con kiến, bờ lưng nuột nà cùng đường cong gợi cảm. (Ảnh: IGNV)
Phong cách thời trang và thần thái ngày càng thăng hạng của cô nàng khiến ai nấy đều phải trầm trồ ngưỡng mộ. (Ảnh: IGNV)
Phong cách thời trang và thần thái ngày càng thăng hạng của cô nàng khiến ai nấy đều phải trầm trồ ngưỡng mộ. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh mới được chia sẻ, Huyền 2k4 đã mang đến một góc nhìn cận cảnh và chân thực nhất về hình thể đáng mơ ước của mình. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh mới được chia sẻ, Huyền 2k4 đã mang đến một góc nhìn cận cảnh và chân thực nhất về hình thể đáng mơ ước của mình. (Ảnh: IGNV)
Những bức ảnh chụp trong phòng thử đồ, kết hợp cùng chiếc quần jeans cạp trễ và nội y ren đen, đã làm nổi bật vòng eo săn chắc, bờ lưng "thắt đáy lưng ong" và vòng ba đầy đặn. (Ảnh: IGNV)
Những bức ảnh chụp trong phòng thử đồ, kết hợp cùng chiếc quần jeans cạp trễ và nội y ren đen, đã làm nổi bật vòng eo săn chắc, bờ lưng "thắt đáy lưng ong" và vòng ba đầy đặn. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, chiếc hõm venus gợi cảm khiến người đối diện không thể rời mắt. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, chiếc hõm venus gợi cảm khiến người đối diện không thể rời mắt. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ khoe dáng, Huyền 2k4 còn thể hiện thần thái tự tin, ánh mắt sắc sảo cùng những pose dáng chuyên nghiệp, không khác gì một người mẫu thực thụ.(Ảnh: IGNV)
Không chỉ khoe dáng, Huyền 2k4 còn thể hiện thần thái tự tin, ánh mắt sắc sảo cùng những pose dáng chuyên nghiệp, không khác gì một người mẫu thực thụ.(Ảnh: IGNV)
Thân hình nóng bỏng của Huyền 2k4 là thành quả của quá trình tập luyện Pilates và duy trì chế độ ăn uống khoa học mà cô nàng thường xuyên chia sẻ.(Ảnh: IGNV)
Thân hình nóng bỏng của Huyền 2k4 là thành quả của quá trình tập luyện Pilates và duy trì chế độ ăn uống khoa học mà cô nàng thường xuyên chia sẻ.(Ảnh: IGNV)
Từ một "hot girl hát nhép" nổi lên nhờ các video TikTok, sau khi kết hôn với thiếu gia Bụt và trở thành mẹ bỉm sữa, Huyền 2k4 đã có màn "lột xác" ngoạn mục. (Ảnh: IGNV)
Từ một "hot girl hát nhép" nổi lên nhờ các video TikTok, sau khi kết hôn với thiếu gia Bụt và trở thành mẹ bỉm sữa, Huyền 2k4 đã có màn "lột xác" ngoạn mục. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng chuyển từ hình tượng ngọt ngào, nữ tính sang phong cách táo bạo, phóng khoáng hơn, làn da nâu khỏe khoắn, sắc sảo, mang hơi hướng phương Tây. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng chuyển từ hình tượng ngọt ngào, nữ tính sang phong cách táo bạo, phóng khoáng hơn, làn da nâu khỏe khoắn, sắc sảo, mang hơi hướng phương Tây. (Ảnh: IGNV)
Dù vướng phải nhiều ý kiến trái chiều về phong cách ăn mặc "trưởng thành trước tuổi" khi mới nổi, không thể phủ nhận Huyền 2k4 ở hiện tại đang ở đỉnh cao phong độ, sở hữu nhan sắc ngày càng nhuận sắc và vóc dáng "không chút mỡ thừa" khiến nhiều người mơ ước. (Ảnh: IGNV)
Dù vướng phải nhiều ý kiến trái chiều về phong cách ăn mặc "trưởng thành trước tuổi" khi mới nổi, không thể phủ nhận Huyền 2k4 ở hiện tại đang ở đỉnh cao phong độ, sở hữu nhan sắc ngày càng nhuận sắc và vóc dáng "không chút mỡ thừa" khiến nhiều người mơ ước. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Huyền 2k4 #body đẹp #hot TikToker #vóc dáng #mẹ bỉm #thần thái

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT