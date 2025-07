Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội Đảng các cấp của Petrovietnam được tổ chức từ giữa tháng 1 đến giữa tháng 6 năm nay, có rất nhiều điều đáng suy ngẫm, thậm chí chưa từng có.

Đầu tiên phải nhìn nhận là công tác chỉ đạo đại hội rất phức tạp và đồ sộ. Bởi toàn Đảng bộ Tập đoàn có 943 tổ chức đảng các cấp gồm 113 đảng bộ cơ sở, 39 chi bộ cơ sở, 14 đảng bộ bộ phận và 777 chi bộ trực thuộc (trong đó có 4 chi bộ và 68 đảng viên ở nước ngoài) với tổng số 13.862 đảng viên.

Như vậy, Đảng bộ Tập đoàn phải chịu trách nhiệm với tất cả 943 đại hội. Và đại hội nào cũng thực hiện đủ 4 nội dung gồm: xây dựng văn kiện trình Đại hội gồm báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa trước và thảo luận thông qua; đóng góp ý kiến cho văn kiện Đại hội Đảng cấp trên và Đại hội Đảng toàn quốc; bầu Ban Chấp hành khóa mới; bầu nhân sự đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Chỉ trong 5 tháng từ tháng 1-2025 cho đến 15-6- 2025, toàn Tập đoàn đã hoàn thành toàn bộ 943 đại hội, tính trung bình mỗi tháng có 128 đại hội, trung bình mỗi ngày diễn ra 4-5 đại hội. Đây quả là một khối lượng công việc khổng lồ, đòi hỏi có sự chỉ đạo cực kỳ chặt chẽ, khoa học và thực sự dân chủ của Đảng bộ Tập đoàn.

Đồng chí Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn, người trực tiếp tham dự và chỉ đạo toàn bộ 30 đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn chia sẻ với phóng viên nhiều thông tin mang tính khái quát, tổng kết rất quan trọng.

Lễ gắn biển công trình, sản phẩm Chào mừng Đại hội Đảng bộ Petrovietnam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030

Trước hết cần khẳng định: Đại hội Đảng các cấp trong toàn Tập đoàn năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt và ý nghĩa. Năm 2025 là năm Tập đoàn tròn nửa thế kỷ thành lập. Nhiệm kỳ 2020-2025 chính là “mảnh ghép hoàn chỉnh” của bức tranh tổng thể 50 năm xây dựng và phát triển Tập đoàn.

Đặc biệt, đúng vào cao điểm của các đại hội, ngày 9-4-2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định đổi tên Tập đoàn từ “Tập đoàn Dầu khí Việt Nam” thành “Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam”.

Việc đổi tên này đã minh chứng cho sự lớn mạnh của Petrovietnam, đồng thời thể hiện sự tin tưởng của Đảng, Chính phủ đối với Petrovietnam khi đã giao cho Petrovietnam một nhiệm vụ mới, trọng trách mới là đi tiên phong, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Đến nay, Petrovietnam sau 50 năm phát triển đã trở thành một một doanh nghiệp đứng đầu cả nước trong lĩnh vực năng lượng; đã hoàn chỉnh đồng bộ, từ tìm kiếm, thăm dò, khai thác, phân phối vận chuyển, chế biến tàng trữ, kinh doanh xuất nhập khẩu… Và bước sang một giai đoạn phát triển mới, trở thành Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam với định hướng đến năm 2030, tầm nhìn 2050 dịch chuyển 5 lĩnh vực chính hiện nay thành 3 trụ cột phát triển gồm: Năng lượng, Công nghiệp và Dịch vụ kỹ thuật cao phù hợp với yêu cầu chuyển dịch năng lượng và chiến lược phát triển bền vững.

Đây là bước chuyển mang tính kỷ nguyên. Đó là một bước chuyển để chúng ta dịch chuyển mô hình sản xuất kinh doanh, mô hình quản trị, mô hình phát triển. Một điểm đặc biệt nữa, trong 5 năm vừa qua, Petrovietnam đã hoàn thành xuất sắc 12/12 chỉ tiêu mà Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Trong đó, nhiều chỉ tiêu hoàn thành trước 1- 2 năm, nhiều chỉ tiêu thiết lập kỷ lục và tự phá kỷ lục. Đó là điều chưa từng có trong lịch sử 50 năm của Tập đoàn.

Đội ngũ cán bộ nhân sự các cấp cũng được củng cố, kiện toàn, tạo ra sự ổn định thống nhất, đoàn kết. Tính nghiêm túc, nguyên tắc được thể hiện rõ qua việc chấp hành đầy đủ các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương và Đảng ủy Chính phủ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đảng các cấp và được quán triệt, thực hiện nghiêm túc, nhất quán tại tất cả các đại hội.

Đại hội Đảng các cấp lần này cũng đã bảo đảm sự đồng bộ giữa NQ của đại hội với Chiến lược phát triển của đơn vị và lực lượng con người để thực hiện nghị quyết với tinh thần “Tinh - Gọn - Hiệu quả”. Đây là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn được quán triệt từ đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên đến tập thể, lãnh đạo các cấp trong toàn Tập đoàn.

Sự tinh gọn còn được thể hiện trong bố trí nhân sự với việc ưu tiên các vị trí then chốt, phù hợp yêu cầu chiến lược, bảo đảm hiệu quả, có khả năng thích ứng và dẫn dắt ở những lĩnh vực mới. Những lĩnh vực mới phải đi kèm với con người mới thuộc lĩnh vực đó để lãnh đạo triển khai nghị quyết của đại hội.

Theo báo cáo, tổng doanh thu ước thực hiện tháng 6 của Tập đoàn so với tháng 6-2024 tăng 4%, so với tháng 5-2025 tăng 13%. Ước thực hiện 6 tháng so với 6 tháng năm 2024 tăng trưởng 8%. Trong nhiệm kỳ này, năm nào cũng có tăng trưởng. Chính vì thế, nếu hết dư địa sản xuất kinh doanh sẽ gây áp lực rất lớn cho công tác điều hành. Đặc biệt khi trong thời gian dài, Petrovietnam đã liên tục tự phá kỷ lục, nên có giữ được hay phá được kỷ lục trong sản xuất kinh doanh là cả một vấn đề. Cho nên, các đại hội diễn ra, tạo nên tâm trạng, tâm thế phấn khởi, giúp cho sản xuất kinh doanh được duy trì nhịp độ và có được thành tích, thành tựu, mục tiêu.

Các đại hội phải tạo ra ý chí, khát vọng về hiện thực hóa chiến lược, đồng thời cũng là đóng góp cho kỷ nguyên vươn mình của đất nước. Theo đồng chí Trần Quang Dũng, vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành 4 NQ được coi là “bộ tứ chiến lược”, gồm Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 về đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số, Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24-1-2025 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Nghị quyết 66-NQ/TW ngày 30-4-2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; NQ 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 về phát triển kinh tế tư nhân.

Việc đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số gắn bó với từng tổ chức, cá nhân ở trong Đảng bộ Tập đoàn nên các đơn vị Petrovietnam dành nhiều thời gian đại hội để trao đổi vấn đề này và coi đó là phương pháp, giải pháp để thúc đẩy phát triển. Nhiều tham luận đã liên hệ đến đơn vị mình, làm thế nào để cho nghị quyết được cụ thể hóa, đi vào đời sống.

Về cải cách thể chế, chưa có nhiệm kỳ nào Petrovietnam đạt được thành tựu rực rỡ về thể chế như nhiệm kỳ này, từ Luật Dầu khí năm 2022 đến Kết luận 76 KL/TW ngày 24-4-2024. Trong những năm vừa qua, việc liên tục ký các hợp đồng dầu khí mới, các hợp đồng kinh tế khác là do kết quả của Luật Dầu khí mới.

Petrovietnam đang kiến nghị với Quốc hội đồng ý để Thủ tướng Chính phủ phân cấp cho Tập đoàn tiếp tục thực hiện một số quyền chủ động mà thuộc về phân cấp của Quốc hội cho Chính phủ.

Đại hội Đảng các cấp của Petrovietnam lần này, các nghị quyết đều uyển chuyển, sinh động ngay trong thực tiễn. Và tất cả các đại hội đều thổi bùng lên được ngọn lửa khát vọng vươn mình của người lao động trong Petrovietnam. Đây là cái được lớn nhất của đại hội Đảng các cấp trong Petrovietnam vừa qua.