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Số hóa - Xe

Huawei chuyển Pura 100 Pro và Pro Max sang màn hình rộng

Theo rò rỉ mới từ Digital Chat Station, Sau Pura X View, bộ đôi Huawei Pura 100 Pro và Pro Max cũng sẽ chuyển sang dùng màn hình tỷ lệ rộng 6.39 inch xu hướng.

Tuệ Minh

Huawei sẽ có động thái táo bạo hơn cho thấy họ thực sự tự tin với điện thoại dạng thanh màn hình rộng. Sau thành công của Puara X View, hãng tiếp tục hướng đến thay đổi cho dòng Pura 100 nhằm nâng cấp cho Pura 90 Series.

Dựa trên dữ liệu từ chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station, nguyên mẫu kỹ thuật của phiên bản tiêu chuẩn Huawei Pura 100 sẽ sử dụng màn hình phẳng cỡ vừa 6.6 inch (thu gọn hơn so với tấm nền 6.8 inch trên thế hệ Pura 90 tiêu chuẩn).

Ngược lại, hai phiên bản cao cấp là Huawei Pura 100 Pro và Pura 100 Pro Max sẽ từ bỏ kiểu dáng thanh dài truyền thống (vốn có kích thước 6.6 inch và 6.9 inch trên dòng Pura 90) để chuyển sang màn hình tỷ lệ rộng (widescreen) khoảng 6.39 inch.

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Pura X View của Huawei rất được yêu thích với tỷ lệ màn hình rộng.

Kích thước 6.39 inch tỷ lệ rộng này tương đồng với mẫu điện thoại Huawei Pura X View vừa trình làng gần đây, định hình bộ đôi Pro và Pro Max trở thành những mẫu flagship nhiếp ảnh toàn diện đầu tiên chạy hệ điều hành HarmonyOS sở hữu thiết kế màn hình bè ngang.

Trong thực tế sử dụng, màn hình tỷ lệ rộng giúp khắc phục hạn chế bị viền đen dày khi chụp ảnh chuẩn 4:3 hoặc 3:2 trên smartphone thanh dài, mở rộng đáng kể không gian khung ngắm (viewfinder) cũng như thanh công cụ khi chỉnh sửa ảnh và dựng video trực tiếp trên thiết bị.

Sự thay đổi về tỷ lệ hiển thị được thiết kế để phục vụ trực tiếp cho những nâng cấp phần cứng máy ảnh đầy tham vọng trên thế hệ Pura 100 series.

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Thông tin của Leaker tiết lộ việc Huawei chuyển đổi màn hình của dòng Pura 100 Series.

Vẫn là flagship nhiếp ảnh

Được định hình là flagship nhiếp ảnh, Pura 100 Series dù có thay đổi mạnh về tỷ lệ màn hình thì hãng cũng không quên những nâng cấp đáng chú ý về camera.

Các báo cáo trước đó cho biết dòng sản phẩm này đang được thử nghiệm cấu hình camera kép 200 MP, hệ thống thu phóng quang học mạnh mẽ hơn cùng bộ phụ kiện ống kính rời phong cách máy ảnh DSLR (teleconverter tương tự trang bị đồn đoán trên mẫu Mate 90 Pro Max).

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Pura 100 series có thể kết hợp ống kính rời tương tự Mate 90 Pro Max.

Khi kết hợp cảm biến độ phân giải siêu cao 200 MP cùng màn hình rộng 6.39 inch, Huawei Pura 100 Pro và Pro Max tạo ra sự khác biệt rõ rệt trong phân khúc flagship cao cấp vốn đang bão hòa về kiểu dáng.

Người dùng đam mê nhiếp ảnh di động có thể quan sát độ sâu trường ảnh, kiểm tra độ nét khi gắn ống kính tele rời và thao tác hậu kỳ thoải mái như trên một cuốn sổ tay kỹ thuật số thu nhỏ.

Việc mạnh dạn đưa màn hình tỷ lệ rộng 6.39 inch lên hai phiên bản chủ lực Pura 100 Pro và Pro Max cho thấy nỗ lực của Huawei trong việc tối ưu hóa trải nghiệm hiển thị gắn liền với thế mạnh nhiếp ảnh chuyên sâu.

Video: Pura X View - Huawei mang đến sự khác biệt giữa một rừng smartphone.
DCS/X/Taopai Digital
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