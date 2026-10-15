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Số hóa - Xe

5 sai lầm khiến điện thoại gập nhanh hỏng màn hình

Điện thoại gập có thể hư hỏng nếu bị kẹp vật cứng, dính bụi cát hoặc vệ sinh sai cách. Người dùng nên thay đổi một số thói quen để bảo vệ màn hình và bản lề.

Thiên Trang (th)

Điện thoại gập mang đến không gian hiển thị lớn trong thiết kế nhỏ gọn, nhưng màn hình dẻo và cơ chế bản lề cũng đòi hỏi cách sử dụng phù hợp. Một trong những sai lầm dễ gây hậu quả nghiêm trọng là gập máy khi bên trong còn vật lạ. Theo hướng dẫn của Samsung, thẻ, tiền xu hoặc chìa khóa mắc giữa hai nửa thiết bị có thể làm trầy xước, thậm chí gây thủng màn hình bên trong. Vì vậy, người dùng nên kiểm tra máy trước khi đóng lại và tránh để vật cứng đè lên điện thoại trong túi xách.

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Vật cứng mắc giữa hai nửa máy có thể làm trầy xước hoặc gây hư hại màn hình điện thoại gập. (Ảnh: markettimes)

Bụi và cát là những tác nhân khác thường bị xem nhẹ. Các hạt nhỏ có thể lọt vào khu vực bản lề hoặc tiếp xúc với màn hình, làm tăng nguy cơ trầy xước và ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị. Rủi ro này đáng lưu ý với những người thường xuyên làm việc ngoài trời, ở môi trường nhiều bụi hoặc gần biển. Khi vệ sinh, người dùng nên dùng khăn mềm lau nhẹ bề mặt, không dùng móng tay cào hoặc cố lấy bụi bằng vật nhọn.

Sai lầm tiếp theo là tác động lực mạnh lên màn hình trong. Cấu trúc của màn hình gập khác với màn hình điện thoại thông thường, do đó người dùng không nên ấn mạnh hoặc dùng vật cứng tác động trực tiếp lên bề mặt. Samsung cũng khuyến cáo giữ nguyên lớp bảo vệ màn hình được lắp sẵn và tránh tự ý dán miếng bảo vệ không được hãng phê duyệt. Những thao tác tưởng chừng đơn giản này có thể làm tăng nguy cơ hư hại màn hình.

Khả năng chống bụi, chống nước cũng không giống nhau giữa các mẫu điện thoại gập. Chỉ số IP thể hiện mức độ bảo vệ trước vật thể rắn và nước trong những điều kiện thử nghiệm nhất định, nhưng không có nghĩa thiết bị hoàn toàn miễn nhiễm với mọi tác động. Khả năng bảo vệ còn có thể suy giảm theo thời gian sử dụng. Do đó, ngay cả khi điện thoại có xếp hạng chống bụi, chống nước cao, người dùng vẫn nên hạn chế để máy tiếp xúc với cát, bụi mịn và môi trường ẩm ướt.

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Dùng khăn mềm vệ sinh màn hình và kiểm tra bụi bẩn trước khi gập giúp hạn chế nguy cơ hư hỏng thiết bị. (Ảnh: tinhte)

Về độ bền, một số nhà sản xuất thử nghiệm màn hình và bản lề qua khoảng 200.000-500.000 chu kỳ gập. Samsung từng công bố Galaxy Z Fold7 vượt qua thử nghiệm 500.000 lần gập, nhưng kết quả trong phòng thử nghiệm không bảo đảm mọi thiết bị đều đạt tuổi thọ tương tự khi sử dụng thực tế. Độ bền còn phụ thuộc vào điều kiện môi trường và cách bảo quản. Thay vì lo đếm số lần đóng mở, người dùng nên kiểm tra bụi bẩn trước khi gập, tránh kẹp vật lạ, không dùng lực mạnh và vệ sinh đúng cách để hạn chế hư hỏng.

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