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HP EliteBook 6 G2i 16 với chip Intel Panther Lake, kết nối 5G

HP mở bán EliteBook 6 G2i 16 toàn cầu với chip Intel Panther Lake, RAM tối đa 64GB, màn hình 800 nit và tùy chọn kết nối 5G cho người dùng doanh nghiệp.

Tuệ Minh

HP vừa chính thức mở bán dòng máy tính xách tay EliteBook 6 G2i 16 trên quy mô toàn cầu, đánh dấu sự nâng cấp toàn diện và thay thế cho thế hệ EliteBook 6 G1i 16 tiền nhiệm.

Đây là sản phẩm thuộc chuỗi dòng máy EliteBook 6 G2 vốn từng được tập đoàn công bố vào tháng 3 với hơn một tá biến thể sở hữu 2 kích thước màn hình chủ đạo là 14 inch và 16 inch.

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Với chip Panther Lake HP nâng cấp toàn diện EliteBook 6 G2i 16 so với bản tiền nhiệm.

Lần xuất hiện này của phiên bản 16 inch mang đến làn gió mới cho phân khúc máy tính doanh nghiệp cao cấp nhờ sự kết hợp giữa nền tảng phần cứng thế hệ mới cùng khả năng di động tối ưu.

Điểm nhấn phần cứng đáng chú ý nhất trên HP EliteBook 6 G2i 16 nằm ở việc trang bị thế hệ vi xử lý Intel Panther Lake tiên tiến. Sức mạnh này đi kèm với hàng loạt tùy chọn cấu hình mạnh mẽ vượt trội.

Người dùng có thể nâng cấp bộ nhớ RAM tối đa lên đến 64GB, dung lượng lưu trữ ổ cứng SSD chuẩn PCIe Gen 5 tốc độ cao và đặc biệt là tùy chọn kết nối mạng di động 5G WWAN, giúp duy trì công việc liên tục ngay cả khi không có kết nối Wi-Fi. Bảng hiển thị của máy cũng nhận được sự cải tiến đáng giá với tùy chọn độ sáng kỷ lục đạt 800 nit, đảm bảo hiển thị rõ nét ngay dưới nguồn sáng mạnh.

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Loạt kết nối 2 bên sườn máy.

Mức giá khởi điểm cho phiên bản EliteBook 6 G2i 16 được niêm yết ở mức 70,5 triệu đồng tại Mỹ. Nếu lựa chọn phiên bản sử dụng hệ điều hành FreeDOS thay vì Windows cài sẵn, mức giá ban đầu sẽ giảm xuống còn 64 triệu đồng.

Ở cấu hình tiêu chuẩn này, thiết bị sở hữu vi xử lý Intel Core Ultra 5 322, dung lượng RAM 16GB, ổ cứng SSD 256GB cùng màn hình IPS độ phân giải 1200p với độ sáng 300 nit và tần số quét 60Hz.

Đối với các phiên bản chạy FreeDOS, người dùng còn có thêm tùy chọn RAM 12GB giúp tiết kiệm khoảng 1,8 triệu đồng so với biến thể RAM 16GB.

Đối với những khách hàng có nhu cầu sử dụng hiệu năng cao hơn, HP cung cấp khả năng tùy biến tối đa với vi xử lý Intel Core Ultra 7 355, ổ cứng SSD PCIe Gen 5 dung lượng lên tới 2TB, màn hình IPS 1200p siêu sáng 800 nit cùng kết nối 5G WWAN.

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Nếu lựa chọn phiên bản Free DOS, người dùng sẽ được giá rẻ hơn đáng kể kèm tùy chọn cấu hình linh hoạt.

Bên cạnh đó, các tính năng bảo mật doanh nghiệp như đầu đọc thẻ SmartCard hay cảm biến nhận diện vân tay cũng được cung cấp dưới dạng phần cứng tùy chọn. Dù ở bất kỳ cấu hình nào, tất cả các biến thể đều được trang bị viên pin có dung lượng 68 Wh.

Tại khu vực châu Âu, mẫu máy tính 16 inch này có giá khởi điểm từ 55 triệu đồng. Cấu hình tiêu chuẩn cho mức giá này đi kèm bản quyền hệ điều hành Windows 11 Pro, vi xử lý Core Ultra 7 355, bộ nhớ RAM 16GB, ổ cứng SSD 512GB và màn hình IPS 1200p.

HP cũng công bố biến thể sở hữu RAM 32GB dành cho thị trường này, tuy nhiên tùy chọn trên tạm thời rơi vào tình trạng hết hàng ở thời điểm mở bán.

Tại thị trường Anh, chiếc máy tính này có giá bắt đầu từ 48 triệu đồng cho cấu hình trang bị vi xử lý Core Ultra 5 325, màn hình 1200p và dung lượng bộ nhớ tương tự phiên bản châu Âu.

Nếu có nhu cầu cao hơn về mặt hiển thị và xử lý, người dùng tại đây có thể tùy chọn phiên bản cao cấp nhất sử dụng chip Core Ultra 7 356H, dung lượng RAM 24GB, ổ cứng SSD 1TB kết hợp cùng màn hình độ phân giải 2,5K có tần số quét mượt mà 120Hz với mức giá 72,5 triệu đồng.

Sự đa dạng trong tùy chọn cấu hình giúp dòng sản phẩm mới của HP dễ dàng tiếp cận nhiều nhóm đối tượng người dùng doanh nghiệp khác nhau.

Video: Bên trong nhà máy Intel, trải nghiệm các công đoạn nơi sản xuất chip Panther Lake
HP/Tech Radar
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