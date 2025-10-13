Hà Nội

Hoa hậu Việt Nam 2014 lên đời hậu 'thu nhỏ vòng 1'

Cộng đồng trẻ

Hoa hậu Việt Nam 2014 lên đời hậu 'thu nhỏ vòng 1'

Hoa hậu Việt Nam 2014 - Kỳ Duyên sở hữu nhan sắc gợi cảm và được khán giả đánh giá ngày càng thăng hạng sau khi 'thu nhỏ vòng 1'.

Thiên Anh
Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi mới 18 tuổi. Thời điểm đó, cô được nhận xét chưa thật sự sắc sảo. Thay vào đó, cô ghi điểm với sự tự tin, ham học hỏi, luôn có bản lĩnh khi giao tiếp, ứng xử.
Sau 4 năm đăng quang, Kỳ Duyên từng công khai nâng cấp vòng 1, theo đuổi phong cách nữ nhân gợi cảm.
Suốt một khoảng thời gian, những bức ảnh hở bạo với vòng 1 quyến rũ của cô nàng xuất hiện như cơm bữa.
Sau khi rút túi ngực, hạ size vòng 1, Kỳ Duyên ở thời điểm hiện tại theo đuổi lối sống khỏe mạnh với chế độ thể dục thể thao cực kỳ nghiêm túc, người đẹp còn mở kênh YouTube hướng dẫn tập luyện.
Từ khi vòng 1 nhỏ hơn, vừa vặn hơn, Kỳ Duyên cũng có 1 bước chuyển rõ rệt trong phong cách thường ngày hay đi sự kiện, khiến các fan mê đắm.
Giờ Hoa hậu quê Nam Định (cũ) đã sang hình tượng phụ nữ trưởng thành, tinh tế với những trang phục đơn giản, gam màu nhã nhặn.
Ngoài việc giúp nâng cấp phong cách, việc hạ size vòng 1 dường như cũng giúp Kỳ Duyên ghi điểm hơn từ catwalk đến hình ảnh cá nhân.
Thời gian qua, Kỳ Duyên ghi điểm với visual lên đời, từ vóc dáng đến gu thời trang thăng hạng rõ
Nhìn loạt ảnh "chanh sả" và xịn xò gần đây, netizen cho rằng quyết định hạ size vòng 1 là quá đúng đắn
Kỳ Duyên là nàng hậu hiếm hoi thoải mái công khai chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Thiên Anh
#Hoa hậu Việt Nam 2014 #Kỳ Duyên #thay đổi nhan sắc #thu nhỏ vòng 1 #gương mặt đẹp

