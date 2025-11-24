‘Hot girl trứng rán’ khoe bộ ảnh đầu tiên của con gái cưng tròn 10 ngày tuổi

Sau khi hạ sinh con gái đầu lòng trong niềm hạnh phúc vô bờ, 'hot girl trứng rán' Trần Thanh Tâm đã thực hiện bộ ảnh kỷ niệm cột mốc 10 ngày tuổi của bé Bún.
Điểm sạt lở lớn trên đèo Mimosa khiến mặt đường tách rời hoàn toàn, giao thông tê liệt không thể tiếp tục di chuyển.
Google là hạ tầng số toàn cầu, nếu biến mất một tuần Internet sẽ rối loạn và nhiều ngành tê liệt.
Doanh nhân Phạm Kim Dung là người phát hiện, nâng đỡ, động viên giúp Á hậu Phương Anh có những bài học quý.
Tiktoker Ciin (tên thật là Bùi Thảo Ly) vừa đón sinh nhật tuổi 28 của mình trong không khí ấm cúng và rạng rỡ, nhận về nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ.
Khi thế giới vẫn quen với hình ảnh xe máy điện cắm điện và trạm sạc, Solaris của thương hiệu MASK Architects (Ý) xuất hiện như một lời tuyên bố táo bạo.
Cô nàng hot mom Joyce Phạm đã chuẩn bị nhiều nhu yếu phẩm cần thiết để gửi đến những chuyến xe cứu trợ hướng về vùng chịu ảnh hưởng của bão lũ.
Porsche Cayenne Electric 2026 trở thành mẫu xe thương mại mạnh nhất lịch sử hãng, kèm công nghệ sạc không dây độc đáo và giá bán lên tới 163.000 USD.
Khả Ngân xinh đẹp gợi cảm với váy trễ vai. Thu Trang và Tiến Luật nắm tay nhau tham dự sự kiện liên hoan phim.
Việc Nga triển khai TOS-1A Solntsepek bản nâng cấp cho thấy, Nga không hề chậm lại trong việc nâng cấp hệ thống tấn công hạng nặng trước áp lực dữ dội từ UAV.
Các chuyên gia phát hiện khu định cư 9.000 năm tuổi ở Chiết Giang, Trung Quốc. Nó có thể là địa điểm người xưa thực hiện hoạt động hiến tế và nghi lễ.
Sắc hoa rực rỡ, kéo dài và chăm sóc đơn giản, cây cảnh này mang đến không gian tràn đầy năng lượng, sống động, thu hút mọi ánh nhìn trong mùa thu và cả năm.
Tích hợp trên Galaxy A56 5G, Gemini Live hỗ trợ người dùng chi tiêu thông minh và tránh mua sắm cảm tính.
Bích Phương gần đây liên tục gây chú ý khi theo đuổi phong cách gợi cảm, thường diện trang phục khoét ngực sâu khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng.
Quân phòng thủ Ukraine tiếp tục lùi sâu về trung tâm khu đô thị Myrnohrad dưới sức ép của quân Nga; giao tranh phía đông, tây và bắc Pokrovsk diễn ra ác liệt.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 25/11, Song Ngư vận thế tốt, các phương diện đều thăng hoa rõ ràng, Bạch Dương kiên trì sẽ thu được lợi lớn.
Tenka Fubu là thương hiệu hồng đặc trưng của tỉnh Gifu, nổi bật với hàm lượng đường cao, thu hoạch theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt.
Ford vừa mở bán SUV chạy điện Bronco Basecamp tại Trung Quốc, một phiên bản không chỉ mạnh mẽ mà trang bị còn hiện đại vượt trội so với mẫu xe đang bán tại Mỹ.
Sau trùng tu giai đoạn 1, dinh thự "vua Mèo" Hoàng A Tưởng khoác lên màu trắng sữa lộng lẫy, khác trước hoàn toàn.
Lúc gió lạnh tràn về, không khí cuối năm rộn ràng, 3 con giáp dưới đây được dự báo dễ gặp quý nhân, công việc hanh thông, tiền bạc có cơ hội rủng rỉnh hơn.
Bánh chuối nướng yến mạch mềm xốp, thơm lừng, kết hợp hương quế và cacao, là lựa chọn lý tưởng cho bữa sáng hoặc món ăn vặt lành mạnh.
Thời điểm cuối năm 2025, 4 con giáp được dự báo thăng tiến mạnh mẽ, thu hút may mắn và tiền bạc về dồn dập, hứa hẹn sang 2026 với vận trình đỏ rực hiếm có.