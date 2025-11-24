Hà Nội

‘Hot girl trứng rán’ khoe bộ ảnh đầu tiên của con gái cưng tròn 10 ngày tuổi

Cộng đồng trẻ

‘Hot girl trứng rán’ khoe bộ ảnh đầu tiên của con gái cưng tròn 10 ngày tuổi

Sau khi hạ sinh con gái đầu lòng trong niềm hạnh phúc vô bờ, 'hot girl trứng rán' Trần Thanh Tâm đã thực hiện bộ ảnh kỷ niệm cột mốc 10 ngày tuổi của bé Bún.

Trầm Phương
Trần Thanh Tâm, hot girl nổi tiếng với biệt danh "trứng rán cần mỡ", vừa chia sẻ những khoảnh khắc vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc bên con gái đầu lòng trong bộ ảnh sơ sinh đầu tiên. (Ảnh: IGNV)
Em bé, được đặt tên thân mật là Bún, nay đã tròn 10 ngày tuổi, khoe vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu và nhận về "cơn mưa" lời chúc phúc từ cộng đồng mạng. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh, Trần Thanh Tâm và ông xã Mai Thiên Ân lựa chọn trang phục tông hồng pastel nhẹ nhàng, đồng điệu với chiếc khăn quấn màu hồng đất xinh xắn của con gái. (Ảnh: IGNV)
Hình ảnh bố mẹ nhìn nhau, cùng nhau nâng niu thiên thần nhỏ với ánh mắt trìu mến đã khắc họa rõ nét niềm hạnh phúc và sự gắn kết của gia đình. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, bé Bún được mẹ Tâm chuẩn bị một chiếc băng đô hoa nhỏ xinh, càng làm tăng thêm vẻ đáng yêu, bụ bẫm.
Dù mới 10 ngày tuổi, em bé đã rất hợp tác, có lúc say ngủ, có lúc mở to mắt ngước nhìn bố mẹ, và cũng có những khoảnh khắc ngáp ngủ cực kỳ dễ thương khiến người xem tan chảy. (Ảnh: IGNV)
Trần Thanh Tâm, hot girl sinh năm 2000, từng là hiện tượng mạng xã hội. Kể từ khi kết hôn với ông xã doanh nhân Mai Thiên Ân và công bố tin mang thai, cô được nhận xét là ngày càng trưởng thành và tập trung tận hưởng cuộc sống gia đình bình yên. (Ảnh: IGNV)
Trước đó, trong thời gian mang thai, cô cũng đã thực hiện nhiều bộ ảnh bầu nghệ thuật, khoe trọn vóc dáng thon gọn và nhan sắc ngọt ngào dù mang bầu vượt mặt. (Ảnh: IGNV)
Việc cô hạ sinh con gái đầu lòng, bé Bún, đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Nhiều người nhận xét, sau khi trở thành mẹ, nhan sắc của "hot girl trứng rán" càng thêm mặn mà, rạng rỡ và tràn đầy sức sống. (Ảnh: IGNV)
#Trần Thanh Tâm #bé Bún #hot girl #ảnh sơ sinh #gia đình #mẹ bầu

