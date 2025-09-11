Hà Nội

'Hot girl ảnh thẻ' tự tin khoe eo thon trong bộ cánh đi biển phóng khoáng

Cộng đồng trẻ

Lựa chọn phong cách 'nửa kín nửa hở', hot girl Lê Lý Lan Hương khoe trọn vòng eo đáng mơ ước trong loạt ảnh mới đăng tải trên trang cá nhân.

Trầm Phương
Lê Lý Lan Hương, cái tên đã quá quen thuộc với biệt danh "hot girl ảnh thẻ", từng gây sốt cộng đồng mạng một thời nhờ vẻ đẹp trong trẻo, ngây thơ. (Ảnh: IGNV)
Sau nhiều năm, cô nàng đã có màn "lột xác" ấn tượng, từ hình tượng đáng yêu, ngọt ngào sang phong cách gợi cảm, trưởng thành, khẳng định sự thay đổi cả về ngoại hình lẫn phong cách cá nhân. (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh mới được Lan Hương chia sẻ cho thấy sự tự tin và thần thái cuốn hút ở tuổi 31. Trong bộ đồ đi biển với áo bra top màu đỏ đô và quần ống rộng kẻ sọc màu hồng nhạt, Lan Hương khéo léo khoe vòng eo thon gọn, săn chắc. (Ảnh: FBNV)
Chiếc vòng cổ vỏ ốc và hoa dâm bụt đỏ cài ở eo tạo điểm nhấn, mang đến cảm giác vừa năng động, vừa quyến rũ đúng chất mùa hè. (Ảnh: FBNV)
Mái tóc dài được tết gọn một bên, kết hợp với phong cách trang điểm nhẹ nhàng, làm tôn lên nét thanh tú, xinh xắn vốn có của cô. (Ảnh: FBNV)
Dù đã bước qua tuổi 30, nhan sắc của Lan Hương dường như không hề thay đổi, thậm chí còn mặn mà, cuốn hút hơn. (Ảnh: FBNV)
Cô vẫn giữ được nét trẻ trung, "baby" trên gương mặt, nhưng phong cách thời trang đã táo bạo và trưởng thành hơn rất nhiều. (Ảnh: FBNV)
Trong những hình ảnh đời thường, cô nàng thường lựa chọn những thiết kế có các chi tiết cắt xẻ táo bạo, khoe trọn đường cong nuột nà. (Ảnh: FBNV)
Sự thay đổi này nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng, cho thấy Lan Hương không chỉ dám thử sức với những hình ảnh mới mà còn thành công trong việc tạo dựng một vẻ đẹp hiện đại, quyến rũ nhưng vẫn giữ được nét riêng. (Ảnh: FBNV)
Hiện tại, bên cạnh vai trò người mẫu ảnh, Lê Lý Lan Hương còn tham gia diễn xuất trong các web drama của nhóm FAPtv và làm vlogger, sở hữu kênh cá nhân với lượng người theo dõi lớn. (Ảnh: FBNV)
