Hot face sao Việt: Vợ chồng Thanh Hằng thể hiện tình cảm khi ngắm biển

Vợ chồng Thanh Hằng thể hiện tình cảm khi ngắm biển. Ca sĩ Phương Linh "xả" ảnh khoe thềm ngực với áo khoét sâu ở Hồng Kông. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 6/9: Vợ chồng Thanh Hằng thể hiện tình cảm khi ngắm biển. Ảnh: FB Thanh Hằng
Ca sĩ Phương Linh "xả" ảnh khoe thềm ngực với áo khoét sâu ở Hồng Kông. Ảnh: FB Tran Phuong Linh
Lê Âu Ngân Anh cùng chồng và con trai đi biển. Ảnh: FB Lê Âu Ngân Anh
Hoa hậu Tiểu Vy được khen nhan sắc "không lép vế" khi chụp hình cùng Miss Universe 2018 Catriona Gray trong một sự kiện. Ảnh: FB Trần Tiểu Vy
Hải Băng cùng 3 con mặc đồ đôi chụp ảnh nghệ thuật. Ảnh: FB Hải Băng
Phanh Lee tung ảnh trong chuyến đi biển mùa hè. Nữ diễn viên được khen "gái hai con trông mòn con mắt". Ảnh: FB Phương Anh Lê
Hoa hậu Mai Phương Thúy đăng hình ảnh gợi cảm. Người đẹp nói lâu lâu "phải làm mới bản thân". Ảnh: FB Mai Phuong Thuy
Diễn viên Mai Thu Huyền tham quan Triển lãm thành tựu Đất nước. Ảnh: FB Mai Thu Huyen
