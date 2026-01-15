Hot face sao Việt: Nhóm nhạc Quả Dưa Hấu lên kế hoạch tái hợp

Hà Nội

Giải trí

Ba cựu thành viên nhóm nhạc Quả Dưa Hấu lên kế hoạch tái hợp. Việt Hương khoe khiêu vũ với trai trẻ trong vở kịch mới. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 14/1: Diễn viên Việt Hương khoe khiêu vũ với trai trẻ trong vở kịch mới. Ảnh: FB Việt Hương
Tin tức sao Việt 14/1: Diễn viên Việt Hương khoe khiêu vũ với trai trẻ trong vở kịch mới. Ảnh: FB Việt Hương
Ba cựu thành viên nhóm nhạc Quả Dưa Hấu: Tuấn Hưng, Bằng Kiều và Anh Tú lên kế hoạch tái hợp. Ảnh: FB Tuan Hung Nguyen
Ba cựu thành viên nhóm nhạc Quả Dưa Hấu: Tuấn Hưng, Bằng Kiều và Anh Tú lên kế hoạch tái hợp. Ảnh: FB Tuan Hung Nguyen
Hoa hậu Đoàn Thiên Ân khác lạ với mái tóc ngắn cá tính. Ảnh: FB Đoàn Thiên Ân
Hoa hậu Đoàn Thiên Ân khác lạ với mái tóc ngắn cá tính. Ảnh: FB Đoàn Thiên Ân
Ca sĩ Mỹ Tâm mừng sinh nhật tuổi 45. Ảnh: FB My Tam
Ca sĩ Mỹ Tâm mừng sinh nhật tuổi 45. Ảnh: FB My Tam
Hoa hậu Ngọc Châu tạo dáng chụp ảnh với hoa mai anh đào. Ảnh: FB Nguyễn Thị Ngọc Châu
Hoa hậu Ngọc Châu tạo dáng chụp ảnh với hoa mai anh đào. Ảnh: FB Nguyễn Thị Ngọc Châu
Người mẫu Ngọc Trinh nổi bật với làn da trắng phát sáng. Ảnh: FB Trần Thị Ngọc Trinh
Người mẫu Ngọc Trinh nổi bật với làn da trắng phát sáng. Ảnh: FB Trần Thị Ngọc Trinh
Ca sĩ Hiền Thục vẫn được nhận xét trông như gái mới lớn khi đăng ảnh đời thường. Ảnh: FB Nguyễn Thị Hiền Thục
Ca sĩ Hiền Thục vẫn được nhận xét trông như gái mới lớn khi đăng ảnh đời thường. Ảnh: FB Nguyễn Thị Hiền Thục
Diễn viên Uyển Ân năng động dạo phố. Ảnh: FB Huỳnh Uyển Ân
Diễn viên Uyển Ân năng động dạo phố. Ảnh: FB Huỳnh Uyển Ân
NSND Hồng Vân khoe khoảnh vườn nhỏ ngát hương sen trong căn biệt thự tại TP HCM. Ảnh: FB Hồng Vân
NSND Hồng Vân khoe khoảnh vườn nhỏ ngát hương sen trong căn biệt thự tại TP HCM. Ảnh: FB Hồng Vân
Nghệ sĩ Quang Thắng diện trang phục sặc sỡ đi đánh pickleball. Ảnh: FB Đặng Quang Thắng
Nghệ sĩ Quang Thắng diện trang phục sặc sỡ đi đánh pickleball. Ảnh: FB Đặng Quang Thắng
