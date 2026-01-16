Hà Nội

Hot face sao Việt: Ngọc Huyền nhận giải thưởng tại Cánh diều 2025

Giải trí

Hot face sao Việt: Ngọc Huyền nhận giải thưởng tại Cánh diều 2025

Ngọc Huyền nhận giải Diễn viên triển vọng tại Cánh diều 2025. Thu Trang hạnh phúc vì quý tử không chỉ cao lớn mà còn quá tình cảm. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 16/1: Diễn viên Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền nhận giải Diễn viên triển vọng tại Cánh diều 2025 với vai diễn Hà An trong " Cha tôi người ở lại ". Ảnh: FB Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền
Diễn viên hài Thu Trang hạnh phúc vì quý tử không chỉ cao lớn mà còn "quá tình cảm, luôn muốn mẹ vui nên hay chọc mẹ cười". Ảnh: FB Thu Trang
Trương Quỳnh Anh tự hào về chiều cao vượt trội của con trai. Ảnh: FB Trương Quỳnh Anh
Hoa hậu Tiểu Vy khoe nhan sắc rực rỡ khi đến Mộc Châu. Ảnh: FB
Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh hạnh phúc đón tuổi mới bên chồng con. Ảnh: FB Lê Âu Ngân Anh
Ca sĩ Lệ Quyên chăm chỉ thể thao giữa ồn ào trên MXH. Ảnh: FB Lệ Quyên
Cựu người mẫu Thúy Hạnh được khen trẻ trung trên đường phố Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: FB Bui Thuy Hanh
Diễn viên Thu Quế xinh đẹp chụp ảnh trên cánh đồng cỏ hồng. Ảnh: FB Quế Thu
Diễn viên Quỳnh Kool xinh đẹp nhẹ nhàng với mái tóc dài. Ảnh: FB Quỳnh Nguyễn
Hoa hậu Giáng My "điệu đà dưới hoa xuân". Ảnh: FB Giang My Nguyen
