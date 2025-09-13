Hà Nội

Hot face sao Việt: Nghệ sĩ Hồng Vân xuống phố được khen trẻ trung

Giải trí

Nghệ sĩ Hồng Vân diện trang phục thanh lịch xuống phố, được khen trẻ trung. Quyền Linh kỷ niệm 20 năm kết hôn. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 13/9: Nghệ sĩ Hồng Vân diện trang phục thanh lịch xuống phố, được khen trẻ trung. Ảnh: FB Hồng Vân
Nghệ sĩ Quyền Linh nhắn gửi bà xã Dạ Thảo những lời yêu thương nhân cột mốc hai thập kỷ về chung nhà. Ảnh: FB Quyền Linh
Diễn viên Hồng Ánh tận hưởng buổi sáng thảnh thơi bên cún cưng. Ảnh: FB Phạm Thị Hồng Ánh
MC Thúy Hạnh chụp ảnh kỷ niệm với đoàn tàu sản xuất từ năm 1978 - đúng năm cô ra đời - khi sang Italy. Ảnh: FB Bui Thuy Hanh
Hàn Thái Tú bất ngờ khi thử chuối chấm muối ớt và thấy món này rất ngon. Ảnh: FB Han Thai Tu
Lương Mạnh Hải dí dỏm: Cứ ra đường nhiều mới thấy ở nhà ru rú vừa đỡ mỏi chân, vừa sung sướng biết bao. Ảnh: FB Lương Mạnh Hải
Tùng Dương “Hướng tới hình ảnh người đàn ông hát lịch lãm”. Ảnh: FB Tung Duong
Gia đình diễn viên Mạnh Trường mừng sinh nhật con trai. Ảnh: FB Nguyen Manh Truong
NSƯT Quách Thu Phương sang chảnh ngồi cafe. Ảnh: FB Quách Thu Phương
