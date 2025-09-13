Hà Nội

Kỳ Duyên cùng Thiên Ân đọ sắc, úp mở tình bạn tri kỷ gây chú ý

Giải trí

Kỳ Duyên cùng Thiên Ân đọ sắc, úp mở tình bạn tri kỷ gây chú ý

Xuất hiện chung trong một sự kiện gần đây, Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân nhanh chóng trở thành tâm điểm khi cùng sánh bước, đọ sắc vóc dáng lẫn nhan sắc.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Trong loạt hình ảnh tại sự kiện, Kỳ Duyên và Thiên Ân thu hút ánh nhìn với phong cách thời trang sang trọng, thần thái cuốn hút và những khoảnh khắc thân mật, gần gũi.
Cả hai "mỹ nhân" xuất hiện với diện mạo đầy cuốn hút. Đoàn Thiên Ân lựa chọn chiếc đầm đen ôm dáng, thiết kế sang trọng pha chút bí ẩn, cùng lối trang điểm sắc sảo, mái tóc búi gọn gàng nhưng vẫn giữ nét tinh tế. Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng xuất hiện quyến rũ với thiết kế táo bạo.
Màn xuất hiện của các "nàng Hậu" được netizen hết mực "đẩy thuyền" vì cả hai vốn có tình bạn nổi tiếng trong showbiz Việt.
Trước đó, cộng đồng mạng nhiều lần bắt gặp hai nàng hậu đồng hành trong các hoạt động đời thường lẫn công việc. Sự xuất hiện liên tục cùng nhau cùng với những dòng trạng thái đầy ẩn ý về “tri kỷ”, “yêu thương vô điều kiện” càng khiến dư luận quan tâm.
Dù Miss Universe Vietnam 2024 khẳng định cả hai chỉ là bạn bè, cặp sao thường xuyên có những tương tác thân mật, nhiều lần bị đồn đi ăn, du lịch chung, sử dụng nhiều món đồ hiệu ton sur ton.
Hai "nàng Hậu" liên tục xuất hiện với những items đồng điệu.
Từ quần áo đến phụ kiện thời trang của Thiên Ân và Kỳ Duyên đều có sự tương đồng.
Vẻ đẹp quyến rũ, thần thái tự tin của hai nàng hậu được đánh giá là "một chín một mười" khi đứng cạnh nhau.
Nhiều bình luận trên mạng xã hội đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và yêu thích đối với cặp đôi này.
Một số người hâm mộ còn ưu ái gọi họ là "cặp đôi tri kỷ" của làng giải trí.
#Đoàn Thiên Ân #Hoa hậu Kỳ Duyên #Kỳ Duyên #Thiên Ân #showbiz Việt #bạn thân

