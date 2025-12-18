Hà Nội

Á hậu Huyền My tuổi 30 độc thân, giàu có và cuộc sống đáng mơ ước

Á hậu Huyền My tuổi 30 độc thân, giàu có và cuộc sống đáng mơ ước

Ở tuổi 30, Huyền My vẫn độc thân nhưng đã sở hữu khối tài sản “khủng”, từ biệt thự sang trọng, xe sang tiền tỷ đến phong cách sống xa hoa phủ đầy hàng hiệu.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Sinh năm 1995 tại Hà Nội, Huyền My bước chân vào làng giải trí khi mới 19 tuổi và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý sau khi giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014.
Sở hữu nhan sắc thanh lịch, dịu dàng cùng hình ảnh “sạch”, không scandal, cô được xem là một trong những á hậu có xuất phát điểm thuận lợi nhất thời điểm đó.
Ba năm sau, Huyền My tiếp tục đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017 và xuất sắc lọt Top 10. Thành tích này giúp cô chính thức ghi tên mình lên bản đồ nhan sắc quốc tế, đồng thời củng cố vị thế trong showbiz Việt.
Ở giai đoạn đỉnh cao, Huyền My là cái tên “đắt show” hàng đầu, phủ sóng từ sàn catwalk, sự kiện lớn đến truyền hình và quảng cáo.
Trái ngược với sự nghiệp khá rõ ràng và ổn định, đời tư của Á hậu Huyền My lại luôn khiến công chúng tò mò bởi sự kín tiếng hiếm có. Suốt nhiều năm, cô liên tục vướng tin đồn hẹn hò nhưng chưa từng công khai bất kỳ mối quan hệ nào.
Khi nhiều người đẹp cùng thời đã yên bề gia thất, Huyền My vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân, tập trung cho bản thân và sự nghiệp.
Không chỉ nổi tiếng và xinh đẹp, Huyền My còn được mệnh danh là “phú bà ngầm của Vbiz”. Vào năm 2015, khi mới 20 tuổi, Á hậu này đã mạnh tay tậu chiếc Mercedes-Benz S400 trị giá hơn 3,6 tỷ đồng. Vào năm 2019, Huyền My từng tự thưởng cho bản thân khi mua 1 chiếc Jaguar F-Type có giá hơn 6 tỷ đồng vào ngày 8/3 (Quốc tế Phụ nữ).
Cô được xem là một “dân chơi hàng hiệu” chính hiệu khi thường xuyên xuất hiện với những bộ trang phục đến từ các nhà mốt đình đám như Chanel, Dior, Louis Vuitton, Valentino, Gucci…
Không ít lần, nàng Á hậu khiến cộng đồng mạng “mắt tròn mắt dẹt” khi diện full set hàng hiệu trị giá hàng trăm triệu đồng từ đầu đến chân, đúng nghĩa “nhiều mùi tiền”.
Gia đình người đẹp hiện sinh sống trong căn biệt thự rộng khoảng 800m² tại khu vực ngoại thành Hà Nội, không gian sống sang trọng và riêng tư. Ảnh: FB Nguyen Tran Huyen My
