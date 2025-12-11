Hot face sao Việt: Đông Nhi gợi cảm với váy trắng trễ nải

Hà Nội

Giải trí

Đông Nhi gợi cảm với váy trắng trễ nải. Mỹ Tâm check in trên sân khấu cho liveshow sắp tới. 

Tin tức sao Việt 11/12: Ca sĩ Đông Nhi gợi cảm với váy trắng trễ nải trong bộ ảnh mới. Ảnh: FB Đông Nhi
Ca sĩ Mỹ Tâm check in trên sân khấu cho liveshow sắp tới. Ảnh: FB My Tam
Gia đình ca sĩ Đăng Khôi thực hiện bộ ảnh chúc mừng sinh nhật con trai út - bé Kai tròn 1 tuổi. Ảnh: FB Dang Khoi Nguyen
Ca sĩ Phương Trinh Jolie chúc mừng sinh nhật 13 tuổi của con gái lớn Mia. Ảnh: FB Phương Trinh Jolie
Lọ Lem và mẹ cùng mặc áo dài trắng chụp ảnh. Ảnh: FB Mai Thảo Linh
Hoa hậu Lương Thùy Linh thấy hãnh diện khi được gặp nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tại một sự kiện. Ảnh: FB Lương Thùy Linh
Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng chụp ảnh tình tứ. Cặp đôi diện trang phục tone đỏ hưởng ứng không khí Giáng sinh. Ảnh: FB Trương Mỹ Nhân
Siêu mẫu Hà Anh trang trí căn hộ 170 m2 đón Giáng sinh. Ảnh: FB Ha Anh Vu
Ngô Thanh Vân chia sẻ khoảnh khắc lần đầu đi máy bay của con gái. Ảnh: FB Ngo Thanh Van
Quang Minh rủ Ngọc Quyên chơi pickleball khi về Mỹ. Ảnh: FB Quang Minh
