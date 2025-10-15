Hà Nội

Hồng Xuân Vietnam’s Next Top Model cao 1m91 giờ ra sao?

Người mẫu Hồng Xuân giành giải á quân cuộc thi Vietnam's Next Top Model năm 2015, từng phủ nhận dao kéo, hiện tại sống kín tiếng.

Thu Cúc (tổng hợp)
Theo Người Lao Động, Hồng Xuân sinh ra trong gia đình nghèo khó. Chiều cao của cô dừng lại ở 1m91, sau khi cô được điều trị chứng dư hormone tăng trưởng. Ảnh: Đời Sống Pháp Luật.
Hồng Xuân giành giải á quân cuộc thi Vietnam's Next Top Model năm 2015. Sau sân chơi người mẫu này, cô lột xác. Trước nghi vấn dao kéo, Hồng Xuân phủ nhận. Ảnh: Khám Phá.﻿
"Tôi điều trị laze để da mặt đều màu hơn. Ngoài ra, tôi sử dụng chất làm đầy đầu mũi. Mũi tôi vốn cao sẵn, chỉ thiếu đầu mũi. Tôi cũng sửa răng", Hồng Xuân chia sẻ trên Dân Việt. Ảnh: Dân Việt.
Về nghi vấn vòng một đầy đặn hơn nhờ phẫu thuật thẩm mỹ, người mẫu giải thích do tăng cân. Hồng Xuân tích cực tập gym để giảm cân vì "tức không chịu nổi khi bị nói nâng ngực". Ảnh: FB Hồng Xuân.
Hồng Xuân tham gia các gameshow, chương trình thời trang. Ảnh: FB Hồng Xuân.
Nữ người mẫu từng tham gia Vietnam's Next Top Model 2017 mùa All Stars nhưng bị loại sớm. Ảnh: FB Hồng Xuân.
Hồng Xuân vắng bóng sàn diễn ít năm qua. Ảnh: FB Hồng Xuân.
Năm 2023, cô trải qua ca phẫu thuật thay van tim. Ảnh: FB Hồng Xuân.
Trên trang cá nhân, nữ người mẫu thi thoảng cập nhật hình ảnh cá nhân. Ảnh: FB Hồng Xuân.
Hồng Xuân đăng tải hình ảnh đón sinh nhật vào tháng 4/2025. Ảnh: FB Hồng Xuân.
#Người mẫu Hồng Xuân #Hồng Xuân #Vietnam's Next Top Model #Vietnam's Next Top Model 2015

