Honda thừa nhận “không có cửa” trước tốc độ sản xuất ôtô Trung Quốc

Cạnh tranh với xe điện giá rẻ tại Trung Quốc đang trở thành một thách thức lớn đối với nhiều nhà sản xuất ôtô từ châu Âu, Mỹ và Nhật Bản, trong đó có Honda.

Nguyễn Thảo
Video: Giới thiệu mẫu xe điện Honda 0 Series hoàn toàn mới.

Hãng xe Honda Nhật Bản vừa công bố khoản lỗ lên tới 15,8 tỷ USD do không thể theo kịp với các mẫu xe điện giá rẻ của Trung Quốc. Theo SlashGear, sự thay đổi mạnh mẽ trong chiến lược xe điện của Honda đã dẫn đến việc hãng hủy bỏ dòng xe điện 0 Series và một mẫu xe điện đang được phát triển cùng với Sony.

Trong bối cảnh các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc liên tục tung ra thị trường những mẫu xe điện với kiểu dáng, nội thất và công nghệ cạnh tranh, doanh số của Honda tại Trung Quốc đã giảm mạnh từ 1,62 triệu chiếc vào năm 2020 xuống chỉ còn 640.000 chiếc vào năm 2025. Dự báo, sản lượng hàng năm của Honda tại thị trường này có thể giảm xuống dưới 600.000 chiếc vào cuối năm 2026.

CEO Honda thừa nhận “không có cửa” trước tốc độ sản xuất ôtô Trung Quốc.

Vào cuối tháng 2/2026, CEO kiêm Chủ tịch của Honda, Toshihiro Mibe, đã có chuyến thăm một nhà sản xuất phụ tùng ôtô tại Trung Quốc. Tại đây, ông Toshihiro nhận thấy tốc độ sản xuất của các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc và đã bày tỏ sự lo ngại: “Chúng ta không có cơ hội nào chống lại điều này”. Ông cũng nhấn mạnh với các nhà cung cấp phụ tùng Nhật Bản rằng họ cần “hành động nhanh chóng” để giành lợi thế trước các đối thủ Trung Quốc.

Các công ty Trung Quốc có khả năng giữ chi phí thấp và sản xuất xe nhanh chóng, với một số công ty có thể giới thiệu mẫu xe hoàn toàn mới chỉ trong vòng chưa đầy hai năm, nhanh gấp đôi so với các thương hiệu truyền thống. Các công ty mới như Xiaomi đang áp dụng quy trình sản xuất hiện đại, bao gồm “gigacasting” giúp giảm số lượng bộ phận và thời gian sản xuất. Nhờ đó, Xiaomi có thể sản xuất tới 1.000 xe mỗi ngày.

Cạnh tranh với xe điện giá rẻ tại Trung Quốc đang trở thành một thách thức lớn đối với nhiều nhà sản xuất ôtô từ châu Âu, Mỹ và Nhật Bản, trong đó có Honda.

CEO của Ford, Jim Farley, đã cảnh báo rằng Trung Quốc có khả năng sản xuất đủ xe cho toàn bộ Bắc Mỹ và “khiến tất cả chúng ta phá sản”. Tuy nhiên, Honda không có ý định bỏ cuộc. Hãng đang lên kế hoạch khôi phục bộ phận nghiên cứu và phát triển độc lập, chuyển hàng nghìn kỹ sư đến một nhà máy với quyền tự chủ cao hơn nhằm khuyến khích sự đổi mới trong một thị trường ngày càng cạnh tranh.

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Hãng xe điện Trung Quốc sẽ sản xuất loạt ôtô bay vào năm 2027

Hãng xe điện Trung Quốc - Xpeng đang tăng tốc thương mại hóa ôtô bay, dự kiến sản xuất hàng loạt ngay từ năm 2027 tới.

Video: Giới thiệu ôtô bay XPENG AEROHT của Trung Quốc.

Hãng xe điện Trung Quốc Xpeng dự kiến sản xuất quy mô lớn ôtô bay từ năm 2027, Chủ tịch của hãng - ông Brian Gu - cho biết trong cuộc trao đổi với Reuters. Xpeng đã nhận hơn 7.000 đơn đặt hàng cho mẫu ôtô bay, phần lớn đến từ thị trường Trung Quốc, nơi công ty đang hoàn tất các thủ tục phê duyệt với cơ quan quản lý hàng không.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Xe máy điện Việt Nam đứng thứ 3 toàn cầu, chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ

Doanh số xe máy điện ở Việt Nam vừa tăng kỷ lục gần 100%. Chỉ sau nửa đầu năm, hơn 209.000 xe đã được bàn giao, đưa tổng lượng xe cả năm chạm mốc 700.000 chiếc.

Video: VinFast Viper - Xe máy điện đổi pin có gì hay?

Với doanh số tăng trưởng gần 100% trong nửa đầu năm và lộ trình "vùng phát thải thấp" tại Hà Nội đang cận kề, thị trường xe máy điện Việt Nam đang chứng kiến một cuộc bùng nổ thực sự. Đáng chú ý, VinFast đang cho thấy sức mạnh áp đảo với mức tăng trưởng lên đến 500%, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đứng thứ 3 thế giới về quy mô thị trường xe điện.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Hãng xe Trung Quốc gây sốc với ý tưởng tích hợp bồn cầu vào ghế ôtô

Không chỉ đưa ra ý tưởng, Seres nhà sản xuất các mẫu xe điện của Aito ở thị trường Trung Quốc đã được cấp bằng sáng chế cho ghế ôtô tích hợp bồn cầu.

Video: Xem xe Van Toyota Hiace độ cả nhà vệ sinh xịn sò.

Seres là nhà sản xuất các mẫu ôtô điện mang thương hiệu Aito vốn rất quen thuộc ở thị trường Trung Quốc. Mới đây, Seres đã chính thức được cấp bằng sáng chế kiểu dáng tiện ích cho “nhà vệ sinh trên xe và phương tiện”. Bằng sáng chế này của Seres đã nhanh chóng thu hút nhiều tranh cãi trên mạng xã hội tại Trung Quốc.

Xem chi tiết

