Hôn nhân hạnh phúc của diễn viên Anh Đào ‘Lằn ranh’

Giải trí

Hôn nhân hạnh phúc của diễn viên Anh Đào ‘Lằn ranh’

Cặp đôi diễn viên Anh Đào - Anh Tuấn đăng ký kết hôn năm 2024, tổ chức hôn lễ năm 2025. Sau khi về chung một nhà, cả hai vẫn phải chinh phục nhau.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trong phim Lằn ranh vừa lên sóng, Anh Đào vào vai kiểm sát viên. Ảnh: FB Anh Đào.
Anh Đào đã lập gia đình. Cô đăng ký kết hôn với Anh Tuấn vào năm 2024 sau 4 năm hẹn hò. Ảnh: FB Anh Đào.
Tháng 1/2025, vợ chồng Anh Đào - Anh Tuấn tổ chức hôn lễ. Ảnh: FB Anh Đào.
Trong cuộc phỏng vấn với Phụ Nữ Thủ Đô, Anh Đào cho biết, Anh Tuấn tạo cho cô cảm giác đến tận bây giờ cả hai vẫn phải chinh phục nhau. Ảnh: FB Anh Đào.
Anh Đào chưa cảm thấy cuộc sống của cô có nhiều thay đổi sau khi kết hôn. Ảnh: FB Anh Đào.
"Có lẽ vì chưa có con cái nên cuộc sống của chúng tôi chưa có gì xáo động", nữ diễn viên trải lòng. Ảnh: FB Anh Đào.
Anh Đào chia sẻ trên Znews, vợ chồng cô làm chung nghề nên rất thấu hiểu công việc của nhau. Ảnh: FB Anh Đào.
Vợ chồng Anh Tuấn luôn cảm thông dù đối phương hợp tác với bạn diễn nào. Ảnh: FB Anh Đào.
Anh Tuấn vẫn đưa đón mỗi Anh Đào khi nữ diễn viên có lịch trình công việc. Ảnh: FB Anh Đào.
Anh Đào đến xem chồng diễn kịch cách đây không lâu. Ảnh: FB Anh Đào.
Tháng 6/2025, Anh Tuấn đóng vai chồng cũ của Anh Đào trong phim Cầu vồng ở phía chân trời. Theo Tiền Phong, đoàn làm phim và Anh Tuấn giữ kín việc nam diễn viên tham gia diễn xuất. Tuy nhiên, Anh Đào vô tình đọc được tin nhắn ê-kíp mời Anh Tuấn tham gia một vai nhỏ và giả như không biết gì. Chỉ có điều Anh Đào không lường trước được việc Anh Tuấn đóng vai chồng cũ. Ảnh: Vietnamnet.
