Hòn đảo diệu kỳ nơi con người chứng kiến Trái Đất 'tái sinh'

Đây là một trong số ít nơi trên Trái Đất mà con người có thể theo dõi trực tiếp sự hình thành của một hệ sinh thái từ những ngày đầu tiên.

T.B (tổng hợp)

Surtsey là một hòn đảo núi lửa nằm ngoài khơi bờ Nam Iceland, nổi lên từ đại dương sau một chuỗi phun trào bắt đầu vào năm 1963. Sự kiện này không chỉ thu hút sự chú ý của thế giới vào thời điểm đó mà còn tạo ra một “phòng thí nghiệm tự nhiên” hiếm có, nơi các nhà khoa học có thể quan sát quá trình hình thành và phát triển của một hệ sinh thái hoàn toàn mới từ con số gần như bằng không.

Ảnh: islande-explora.

Tên gọi Surtsey được đặt theo Surtr – một vị thần lửa trong thần thoại Bắc Âu, phản ánh nguồn gốc dữ dội của hòn đảo. Trong những năm đầu, nơi đây chỉ là một khối đá núi lửa đen xám, nóng bỏng và gần như không có dấu hiệu của sự sống. Tuy nhiên, theo thời gian, gió, nước biển và các loài sinh vật đã bắt đầu “xâm chiếm” vùng đất mới này.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Một trong những điều thú vị nhất về Surtsey là cách sự sống dần xuất hiện. Những loài vi sinh vật và rêu là những “người tiên phong”, mở đường cho các loài thực vật khác. Chim biển cũng đóng vai trò quan trọng khi mang theo hạt giống và chất dinh dưỡng, góp phần làm giàu đất. Từ một vùng đất vô sinh, Surtsey dần trở thành nơi cư trú của nhiều loài chim, côn trùng và thực vật – một minh chứng sống động cho khả năng phục hồi và lan tỏa của sự sống.

Ảnh: Phys.

Để bảo vệ giá trị khoa học đặc biệt này, chính phủ Iceland đã hạn chế nghiêm ngặt việc tiếp cận hòn đảo. Chỉ các nhà nghiên cứu được cấp phép mới có thể đặt chân lên Surtsey, nhằm tránh sự can thiệp của con người làm thay đổi quá trình tự nhiên. Nhờ đó, nơi đây vẫn giữ được trạng thái gần như nguyên sơ, hiếm có trong thế giới hiện đại.

Năm 2008, Surtsey được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, không phải vì kiến trúc hay lịch sử nhân loại, mà vì giá trị khoa học độc đáo của nó. Đây là một trong số ít nơi trên Trái Đất mà con người có thể theo dõi trực tiếp sự hình thành của một hệ sinh thái từ những ngày đầu tiên.

