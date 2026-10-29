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Kho tri thức

Hòn đảo bảy sắc màu của Iran, kiệt tác địa chất giữa vịnh Ba Tư

Giữa làn nước xanh của vịnh Ba Tư, có một hòn đảo kỳ lạ nơi những ngọn đồi đỏ rực, thung lũng vàng óng và bãi biển màu máu.

Thanh Bình (tổng hợp)

Nằm gần eo biển Hormuz, ngoài khơi miền Nam Iran, đảo Hormuz nổi tiếng với biệt danh “hòn đảo cầu vồng” nhờ cảnh quan địa chất đầy màu sắc. Hòn đảo có diện tích khoảng 42 km², nhưng lại sở hữu một bảng màu tự nhiên đáng kinh ngạc: đỏ son, vàng, cam, tím, trắng và những sắc xanh xen lẫn trên các sườn đồi, vách đá cùng bờ biển. Không cần đến bàn tay con người, thiên nhiên đã tạo nên một bức tranh khổng lồ giữa vùng khí hậu khô nóng.

Điều làm nên vẻ đẹp đặc biệt của Hormuz là cấu trúc địa chất độc đáo. Đây là một dạng vòm muối, hình thành khi muối đá cùng các lớp khoáng vật trồi lên xuyên qua những tầng đá phía trên. Trong quá trình ấy, đất sét, đá phiến, thạch cao và các loại đá giàu khoáng chất tạo nên những dải màu tương phản. Đặc biệt, các hợp chất chứa sắt, trong đó có oxit sắt, góp phần tạo nên màu đỏ và cam nổi bật. Vì vậy, Hormuz không chỉ là điểm đến hấp dẫn với du khách mà còn giống một bảo tàng địa chất ngoài trời.

Ảnh: eavartravel.com

Một trong những địa điểm nổi tiếng nhất là Bãi biển Đỏ, nơi cát và đất đỏ son tương phản ngoạn mục với màu xanh của biển. Khi mưa xuống, dòng nước cuốn theo đất giàu oxit sắt chảy ra bờ biển, đôi khi nhuộm đỏ cả vùng nước ven bờ. Hiện tượng này tạo nên cảnh tượng giống như một dòng sông màu đỏ đang hòa vào đại dương. Tuy nhiên, màu sắc không phải phép màu bí ẩn mà là kết quả của thành phần khoáng vật đặc biệt cùng quá trình xói mòn tự nhiên.

Không chỉ có màu đỏ, Hormuz còn sở hữu những thung lũng vàng, cam và tím, các hang muối lấp lánh cùng những vách đá có hình thù kỳ lạ. Một số khu vực được du khách gọi bằng những cái tên giàu sức gợi như Thung lũng Cầu vồng hay Thung lũng Điêu khắc. Sự tương phản giữa địa hình khô cằn, các lớp đá rực màu và mặt biển xanh khiến hòn đảo trông như một bức tranh trừu tượng khổng lồ. Đặc biệt, từ trên cao, các dải khoáng chất hiện ra như những nét cọ tự nhiên kéo dài trên mặt đất.

Ảnh: zeezest.com

Hormuz còn mang trong mình dấu ấn của lịch sử hàng hải. Nằm gần tuyến đường nối vịnh Ba Tư với vịnh Oman, khu vực này từ lâu có ý nghĩa chiến lược đối với hoạt động thương mại giữa Trung Đông, Nam Á và những vùng đất xa hơn. Trên đảo vẫn còn tàn tích pháo đài Bồ Đào Nha, gợi nhớ thời kỳ các cường quốc châu Âu tranh giành quyền kiểm soát những tuyến thương mại trên biển. Bởi vậy, Hormuz không chỉ hấp dẫn những người yêu thiên nhiên mà còn có sức hút với du khách quan tâm đến lịch sử.

Một điều thú vị khác là đất đỏ của đảo, được người địa phương gọi là gelak, từng được sử dụng làm chất tạo màu và có những ứng dụng trong đời sống truyền thống. Tuy nhiên, việc khai thác đất và khoáng vật cần được kiểm soát để tránh làm tổn hại cảnh quan vốn rất mong manh. Hormuz là lời nhắc nhở rằng vẻ đẹp thiên nhiên đôi khi được tạo nên qua hàng triệu năm, nhưng có thể bị biến đổi nhanh chóng bởi hoạt động của con người.

Đảo Hormuz vì thế không đơn thuần là một điểm đến có màu sắc khác thường. Đây là nơi địa chất, lịch sử và văn hóa cùng hiện diện trên một diện tích nhỏ giữa vịnh Ba Tư. Những ngọn đồi đỏ rực, bãi biển kỳ lạ và các lớp đá nhiều màu khiến hòn đảo giống một thế giới khác, nhưng mọi sắc màu ở đây đều có lời giải thích từ chính lịch sử hình thành Trái Đất.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.
#Đảo Hormuz #Địa chất #Vịnh Ba Tư #Du lịch Iran #Lịch sử hàng hải

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