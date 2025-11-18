Hà Nội

Xã hội

Nguyễn Văn Đài bị khởi tố

Có đủ căn cứ xác định Nguyễn Văn Đài làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hải Ninh

Ngày 18/11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Đài (SN 1969 tại Hưng Yên; Quốc tịch: Việt Nam; đăng ký HKTT tại Phòng 302, Z8, Khu tập thể Bách Khoa, phường Bạch Mai, TP Hà Nội) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

12.jpg
Bị can Nguyễn Văn Đài.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Đài nêu trên.

Trước đó, ngày 11/11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Kết quả điều tra vụ án có đủ căn cứ xác định Nguyễn Văn Đài đã có hành vi làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao điều tra, làm rõ vụ án, hành vi phạm tội của bị can để xử lý theo quy định pháp luật”.

Xã hội

Khởi tố Lê Trung Khoa cùng đồng phạm

Lê Trung Khoa bị khởi tố tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Ngày 17/11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Trung Khoa (SN 1971, quê Thanh Hóa) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Cùng tội danh trên, Cơ quan An ninh điều tra cũng khởi tố, tạm giam Đỗ Văn Ngà (48 tuổi, quê Gia Lai).

Xã hội

Khởi tố 6 đối tượng ở Nghệ An rủ nhau đánh bạc để "giết thời gian"

Tụ tập đánh bạc bằng hình thức đánh bài liêng trong lúc rảnh rỗi nhằm “giết thời gian”, 6 đối tượng ở Nghệ An vừa bị khởi tố.

Ngày 17/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 06 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Trước đó, vào khoảng 23h, ngày 10/11, qua công tác tuần tra địa bàn, Công an xã Hợp Minh phát hiện, bắt quả tang nhóm đối tượng phạm tội đánh bạc bằng hình thức đánh bài liêng gồm: Hồ Xuân Thành (SN 2003); Hoàng Công Thái (SN 1975); Nguyễn Đình Trung (SN 1978); Nguyễn Đình Sơn (SN 1969); Nguyễn Đình Thắng (SN 1982), tất cả các đối tượng trên đều trú tại xóm 2, xã Hợp Minh (Nghệ An), thu giữ gần 10 triệu đồng tiền mặt, 01 bộ bài tú lơ khơ.

Xã hội

Chuyển hồ sơ, đề nghị truy tố bị can lừa đảo 2,2 tỷ đồng của 22 bị hại

Nam đã đưa ra những thông tin gian dối có khả năng chuyển mục đích sử dụng đất, nhập - tách thửa, xử lý vi phạm trên đất... để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 18/11, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, sau một thời gian xác minh, điều tra, làm rõ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1985, trú tại xã Khánh Hội, tỉnh Ninh Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

capture-9925.png
Nguyễn Văn Nam bị điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Ảnh CANB
