TSKH Phan Xuân Dũng: Phụ nữ VUSTA năng động, sáng tạo, nhân hậu

Sáng 6/3/2026 tại Hà Nội, Công đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã tổ chức buổi gặp mặt Kỷ niệm 116 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2026) với sự tham dự của các lãnh đạo VUSTA cùng toàn thể nữ công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống VUSTA.

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng phát biểu chúc mừng

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA không chỉ dành những lời chúc tốt đẹp đến toàn thể nữ công chức, viên chức, người lao động mà còn khẳng định, nữ giới hiện chiếm 60% tổng số cán bộ nhân viên của Cơ quan, họ là những người có tri thức, có sức khoẻ, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hoá, có lòng nhân hậu, quan tâm tới lợi ích của VUSTA cũng như lợi ích của xã hội và cộng đồng.

Trong công cuộc phát triển của VUSTA nói riêng và của đất nước nói chung, những phẩm chất cao quý của phụ nữ VUSTA lại được tiếp tục khẳng định và phát huy mạnh mẽ. Các tầng lớp phụ nữ trong toàn hệ thống luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực thi đua, phấn đấu vươn lên đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước, VUSTA luôn đánh giá cao và luôn ghi nhận những nỗ lực phấn đấu và đóng góp to lớn của chị em trong xây dựng gia đình và trong công cuộc xây dựng VUSTA ngày càng lớn mạnh.

Nhân dịp kỷ niệm 116 năm ngày Quốc tế Phụ nữ, TSKH Phan Xuân Dũng ghi nhận công lao của chị em phụ nữ VUSTA và chúc toàn thể chị em sức khoẻ, thành công và hạnh phúc. Bởi “phía sau thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ”. Anh em nam giới có được sự thành công trong sự nghiệp, hạnh phúc trong cuộc sống gia đình là nhờ đức tính hy sinh, lòng vị tha của người phụ nữ luôn ở phía sau của họ - người đã làm cho cả thế giới thay đổi và phát triển thế giới tươi đẹp này.

Diễn giả PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Ninh

Tại buổi lễ, các đại biểu còn nghe tọa đàm chia sẻ kiến thức ‘’Dinh dưỡng và sức khỏe phòng chống bệnh mãn tính” do PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Ninh làm diễn giả. Theo diễn giả, trong cuộc sống hiện đại, người phụ nữ càng phải có sức khoẻ, mới thể hiện, thực hiện được những chức năng của mình. Chính vì vậy, gia đình và xã hội phải tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho phụ nữ có sức khoẻ để phát huy được khả năng, trí tuệ.

Theo diễn giả PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Ninh, bệnh mãn tính, như tim mạch, tiểu đường, béo phì, và các bệnh lý về tiêu hóa, ngày càng trở thành những vấn đề sức khỏe phổ biến và đáng lo ngại trong xã hội hiện đại. Mặc dù có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe, chế độ ăn uống hợp lý được xem là một trong những phương pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa các bệnh lý mãn tính.

Chế độ ăn uống phòng ngừa bệnh mãn tính đầu tiên cần đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể, hỗ trợ hoạt động hàng ngày. Năng lượng này chủ yếu đến từ ba nhóm chất: tinh bột, chất béo, và protein. Tuy nhiên, để ngăn ngừa bệnh béo phì và các bệnh tim mạch, cần chú trọng đến việc lựa chọn các nguồn tinh bột chất lượng (như gạo lứt, ngũ cốc nguyên hạt) và chất béo không bão hòa (như dầu ô liu, hạt lanh).

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Chủ tịch Phan Xuân Dũng chụp hình lưu niệm cùng toàn thể cán bộ, người lao động trong buổi gặp mặt

Chủ tịch Phan Xuân Dũng tặng hoa chúc mừng cho toàn thể chị em phụ nữ VUSTA