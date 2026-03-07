VUSTA góp ý Dự thảo Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Ngọc Linh cho biết, trong dự thảo Chương trình hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng mạng lưới trí thức, chuyên gia, nhà khoa học trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài; đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời thiết lập danh mục các chuyên gia trên nhiều lĩnh vực khác nhau….

Quang cảnh hội thảo

Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Linh cho rằng với những nội dung đó, dự thảo cần làm rõ và nhấn mạnh vai trò của VUSTA trong việc triển khai nhiệm vụ này, đặc biệt là vai trò của các hội ngành nghề trong việc chủ trì kết nối, quy tụ và quản lý các mạng lưới trí thức, chuyên gia. Bên cạnh đó, cũng cần trao đổi thêm về cơ chế để mời các chuyên gia, các nhà tư vấn độc lập tham gia trở lại vào các hoạt động tư vấn, phản biện và đóng góp cho quá trình xây dựng chính sách.

“Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổ chức và triển khai nhiều hoạt động liên quan đến giám sát và phản biện xã hội. Do đó, cần làm rõ vai trò của các chuyên gia và nhà khoa học trong việc tham gia các hoạt động này; đồng thời, cũng cần bàn về cơ chế để đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ có thể tham gia một cách hiệu quả vào việc phản biện các chính sách, các dự án, các dự thảo luật cũng như các hoạt động của Mặt trận”, Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Linh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phạm Ngọc Linh phát biểu khai mạc hội thảo

Trình bày dự thảo Chương trình hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Thư ký VUSTA Nguyễn Quyết Chiến cho biết, dự thảo đề cập đến 8 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu gồm: Tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị; phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo để khơi dậy tiềm năng và nguồn lực trong nhân dân, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học - công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh. Thực hiện hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, hội nhập quốc tế và công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống Mặt trận. Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học phục vụ hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Mặt trận...

Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Ngọc Linh và Tổng Thư ký VUSTA Nguyễn Quyết Chiến đồng chủ trì hội thảo

Tổng Thư ký Nguyễn Quyết Chiến cho biết, việc tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng phải cụ thể, bảo đảm thiết thực, khả thi, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện thường xuyên, liên tục trong cả nhiệm kỳ. Trong đó, phân công trách nhiệm cụ thể, rõ việc, rõ người, rõ tiến độ thực hiện. Định kỳ kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện chương trình hành động, kịp thời điều chỉnh, bổ sung nội dung cho phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn. Xác lập cơ chế theo dõi, đôn đốc đến cùng và công khai rộng rãi kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội đối với các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền.

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã đề xuất bổ sung một số nhiệm vụ trọng tâm của các tổ chức Hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ vào nội dung dự thảo Chương trình hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong đó, nhấn mạnh khi xây dựng chương trình hành động, cần sắp xếp lại cơ cấu các nội dung, lựa chọn những vấn đề quan trọng nhất để làm nổi bật như vai trò tham mưu chính sách của trí thức khoa học, của các tổ chức trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đề xuất các quyết sách lớn cho Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, khoa học và công nghệ; Xác định các nội dung cần tập trung thực hiện trong từng năm và cả nhiệm kỳ; Định kỳ sơ kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình hành động…