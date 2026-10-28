Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Nhà Khoa học - Vusta News

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam lần thứ Nhất

Chiều 28/10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội Việt Nam) tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ Nhất (khóa IX) nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Hà Nội.

Mai Loan

Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa IX.

chau-van-minh.jpg
Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Ảnh: Mai Loan.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho biết, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ Nhất có ý nghĩa hết sức quan trọng, mở đầu cho quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Liên hiệp Hội.

2.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Loan.

Đây không chỉ là hội nghị giải quyết những công việc thường xuyên sau đại hội, mà còn là dịp để thống nhất những nguyên tắc, cơ chế, chương trình hành động và tạo nền tảng cho tổ chức, hoạt động của Đoàn Chủ tịch trong cả nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, yêu cầu đặt ra đối với Liên hiệp hội Việt Nam ngày càng cao.

Là tổ chức hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, thuộc hệ thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp Hội xác định rõ vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức; nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện và giám sát xã hội; tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách và đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển của đất nước.

hoi-dong-trung-uong.jpg
Đoàn Chủ tịch khóa IX nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp hội Việt Nam chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Mai Loan.

Tại hội nghị lần này, Đoàn Chủ tịch tập trung vào hai nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, thảo luận và hoàn thiện việc phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch; thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm tra và Chương trình làm việc toàn khóa nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là những nội dung có ý nghĩa nền tảng nhằm xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền, phương thức phối hợp và chế độ làm việc, bảo đảm hoạt động của cơ quan lãnh đạo ngày càng khoa học, hiệu quả, phát huy tối đa trí tuệ và trách nhiệm của từng thành viên.

nguyen-anh-tri.jpg
Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Anh Trí phát biểu tại Hội nghị.

Hiện nay, Thường trực Liên hiệp Hội đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Điều lệ Liên hiệp Hội trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Việc sớm hoàn thiện và phê duyệt Điều lệ là cơ sở pháp lý quan trọng hàng đầu để chuẩn hóa bộ máy và các công cụ quản lý, bao gồm cả con dấu của Ban Chấp hành.

Thứ hai, hội nghị sẽ nghe báo cáo, xem xét tình hình hoạt động của Đoàn Chủ tịch từ sau Đại hội IX đến nay; đồng thời xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai từ nay đến cuối năm 2026 để chuẩn bị cho hội nghị tổng kết định kỳ sắp tới.

ho-dinh-luong.jpg
Chủ tịch Liên hiệp hội tỉnh Phú Thọ, ông Hồ Đình Lưỡng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Mai Loan.

Chủ tịch Châu Văn Minh đề nghị các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch phát huy tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, tập trung nghiên cứu, thảo luận sâu các nội dung, đặc biệt là cơ chế điều hành, phân công trách nhiệm và tổ chức thực hiện trong toàn khóa.

“Với tinh thần đó, tôi tin tưởng hội nghị sẽ hoàn thành tốt các nội dung đề ra, tạo tiền đề quan trọng để Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra khóa IX hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam”, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam nhấn mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thẳng thắn, thiết thực vào các dự thảo quy chế, quy định và phân công nhiệm vụ, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn Chủ tịch và Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong nhiệm kỳ 2026 - 2031.

#Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam #Châu Văn Minh #Hội nghị Đoàn Chủ tịch #Khoa học và công nghệ #Hoạt động hội quần chúng

Bài liên quan

Nhà Khoa học - Vusta News

Liên hiệp Hội Thành phố Hồ Chí Minh và 7 giải pháp phát huy vai trò trí thức

Qua hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội, đội ngũ trí thức góp phần nhận diện rủi ro, hoàn thiện phương án, nâng cao chất lượng các quyết định quản lý.

Tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh là một hoạt động quan trọng nhằm phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và trách nhiệm xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong quá trình hoạch định chính sách, quy hoạch và triển khai các chương trình, dự án phát triển.

Qua nhiều giai đoạn phát triển của Liên hiệp Hội Thành phố, hoạt động này đã góp phần cung cấp luận cứ khoa học, nhận diện rủi ro, hoàn thiện phương án kỹ thuật và nâng cao chất lượng các quyết định quản lý của Đảng và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết

Nhà Khoa học - Vusta News

Liên hiệp Hội TP HCM - 40 năm góp phần kiến tạo Thành phố hiện đại phát triển

Từ truyền thống yêu nước đến đổi mới sáng tạo, Liên hiệp Hội TP HCM đã đóng góp lớn vào sự phát triển của thành phố qua các hoạt động khoa học và cộng đồng.

Bốn thập niên hình thành và phát triển, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã từng bước khẳng định vai trò là mái nhà chung của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, kết nối tri thức với thực tiễn, góp phần tư vấn, phản biện chính sách, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phục vụ cộng đồng. Bước vào kỷ nguyên mới, trước yêu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh, Liên hiệp Hội đứng trước cơ hội lớn để phát huy mạnh mẽ hơn nữa nguồn lực trí tuệ của Thành phố.

Xem chi tiết

Nhà Khoa học - Vusta News

Thúc đẩy liên kết 'Ba nhà' góp phần xây dựng hệ sinh thái sáng tạo quốc gia

Hội thảo ở Quảng Ninh thúc đẩy liên kết Nhà nước - Nhà trường, Viện nghiên cứu - Doanh nghiệp để phát triển hệ sinh thái sáng tạo, đổi mới công nghệ toàn diện.

Ngày 15/10, tại thành phố Quảng Ninh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng UBND Thành phố Quảng Ninh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Mô hình liên kết Nhà nước - Nhà trường, Viện nghiên cứu - Doanh nghiệp trong tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo”.

Tham dự hội thảo có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Ngô Đông Hải; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Châu Văn Minh; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Quảng Ninh Nguyễn Văn Công; dại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương, đại diện lãnh đạo địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới