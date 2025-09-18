Hà Nội

Hóa thạch khủng long đầu vòm cổ nhất thế giới nhô ra khỏi vách đá

Kho tri thức

Hóa thạch khủng long đầu vòm cổ nhất thế giới nhô ra khỏi vách đá

Các nhà cổ sinh vật học đã phát hiện hóa thạch khủng long đầu vòm lâu đời nhất và hoàn chỉnh nhất cho đến nay tại sa mạc Gobi của Mông Cổ.

Tâm Anh (theo LS)
Hóa thạch khủng long đầu vòm, hay còn gọi là pachycephalosaur, được các chuyên gia phát hiện nhô ra khỏi vách đá ở sa mạc Gobi của Mông Cổ. Đây là hóa thạch khủng long đầu vòm lâu đời nhất và hoàn chỉnh nhất thế giới cho đến nay. Ảnh: Masaya Hattori.
Theo các nhà nghiên cứu, hóa thạch có niên đại từ 108 đến 115 triệu năm trước, đẩy lùi mốc thời gian xuất hiện của khủng long đầu vòm, hay còn gọi là pachycephalosaur, khoảng 15 triệu năm. Hóa thạch mới phát hiện cũng có thể tiết lộ chi tiết về quá trình tiến hóa và phát triển hộp sọ tròn kỳ lạ của loài khủng long này. Ảnh: North Carolina Museum of Natural Sciences.
"Pachycephalosaur là loài khủng long mang tính biểu tượng nhưng chúng cũng rất hiếm và bí ẩn", đồng tác giả nghiên cứu Lindsay Zanno - nhà cổ sinh vật học tại Đại học Bang Bắc Carolina, cho biết. Ảnh: Julius Csotonyi.
Loài khủng long Pachycephalosaur phát triển mạnh vào cuối kỷ Phấn trắng (khoảng 86 triệu đến 66 triệu năm trước). Ảnh: nhm.ac.uk.
Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature ngày 17/9, một nhóm các nhà cổ sinh vật học cho biết hóa thạch một loài khủng long đầu vòm từ thời kỳ Phấn trắng sớm (145 triệu đến 100 triệu năm trước) có thể cung cấp thông tin quan trọng giúp giải mã quá trình tiến hóa của khủng long. Họ đặt tên cho loài khủng long mới phát hiện là Zavacephalae rinpoche. Ảnh: University of Wisconsin-Oshkosh/Ryan Steiskal.
Hóa thạch của khủng long Zavacephalae rinpoche bao gồm khoảng 54% xương của loài khủng long này. Trong đó có hộp sọ và toàn bộ đuôi, cũng như một số xương tay, xương chân và sỏi dạ dày giúp loài khủng long này nghiền thức ăn. Ảnh: dinopit.com.
Khi còn đi lang thang trên Trái đất, loài khủng long Zavacephalae rinpoche có thể dài khoảng 1m và nặng khoảng 5,85 kg. Ảnh: Ganesh Rao.
Vòm xương của khủng long Zavacephalae rinpoche đã phát triển hoàn chỉnh nhưng các vòng tăng trưởng ở xương cẳng chân cho thấy nó vẫn còn nhỏ và đang phát triển vào thời điểm tử vong. Ảnh: Julius Csotonyi.
Do khủng long đầu to có thể đã sử dụng vòm xương để thu hút bạn tình nên loài khủng long Zavacephalae rinpoche đã đạt đến độ tuổi trưởng thành về mặt sinh dục trước khi trưởng thành hoàn toàn. Ảnh: snexplores.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
