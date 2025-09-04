Hóa thạch phát hiện ở Maroc hé lộ loài khủng long lạ

Các nhà khoa học tìm thấy hóa thạch loài khủng long bọc giáp cổ xưa nhất từng được biết đến. Loài này hoàn toàn khác với bất cứ loài khủng long nào từng thấy.
Rừng thông Hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt mang đến không gian yên bình giữa phố núi, nơi du khách đi bộ, cắm trại và tận hưởng thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp.
Nếu Apple chứ không phải Samsung khai sinh điện thoại gập, công nghệ này có thể đã trở thành chuẩn mực thiết kế thay vì chỉ là một lựa chọn phụ.
Số lượng binh sĩ Ukraine đào ngũ chỉ trong năm 2025 đã vượt quá tổng số ba năm đầu xung đột, đằng sau đó là câu chuyện vừa được truyền thông Ukraine phơi bày.
Nàng hot girl mới nổi có biệt danh 'Cô Nhanh Cắt Tóc' không chỉ sở hữu body hút hồn mà còn có thể cắt tóc, tạo ra hàng loạt mái đầu "siêu phẩm" cho anh em.
Lee Kwang Soo hẹn hò Lee Sun Bin trong 7 năm qua. Hiện tại, nam diễn viên Hàn Quốc hợp tác với Hoàng Hà trong phim Tay anh giữ một vì sao.
Bình Liêu mùa thu khoác áo vàng nắng, hoa lau trắng ngút triền đồi, cung đường mây bồng bềnh và bản làng yên bình đầy mê hoặc.
Mới đây, mạng xã hội đã đăng tải những hình ảnh bàn giao Lạc Hồng 900 LX đến những chủ nhân mới đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của cộng đồng.
Mới đây, hot girl Trâm Anh Fitness 'đốn tim' người hâm mộ khi tung ra loạt ảnh khoe trọn vóc dáng 'cực phẩm' cùng thần thái quyến rũ, tự tin.
Trần Gia Huy thực sự đã ăn rắn sống trong một phân cảnh của Mưa đỏ. Nam diễn viên từng là vận động viên trước khi học diễn xuất.
Ứng dụng miễn phí tưởng là “món hời” nhưng thực tế ẩn chứa rủi ro khủng khiếp, từ đánh cắp dữ liệu cá nhân đến đe dọa bảo mật và thiệt hại tài chính.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 5/9, Thiên Bình cần kiên nhẫn hơn, đừng vội vàng kẻo đầu tư lỗ. Cự Giải tạm ổn, không phải lo âu vì tiền.
Mẫu SUV địa hình Jetour Zongheng G700 PHEV có công suất lên tới 751 mã lực cùng khả năng lội nước sâu 970mm, đang được hãng nhận cọc chỉ từ 700 Nhân dân tệ.
Sau thành công trong lễ diễu binh 2/9, các phi đội trực thăng A80 rời sân bay Hòa Lạc, trở về Cần Thơ và Đà Nẵng tiếp tục nhiệm vụ.
Tham gia một show truyền hình với chủ đề huấn luyện quân sự, Jang Wonyoung - nữ idol được mệnh danh "công chúa Kpop" xuất hiện với hình ảnh mới lạ.
Ca sĩ Lệ Quyên đăng ảnh mặt mộc trước giờ ngủ. Phương Linh khoe thềm ngực với áo hai dây thiết kế khoét cổ sâu.
Cảm hứng từ các đường cong và hình khối tối giản tạo nên một diện mạo thân thiện, giàu cảm xúc cho ngôi nhà.
Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp may mắn này sẽ đón niềm vui bất ngờ trong 7 ngày tới, quý nhân xuất hiện đúng lúc, mở ra cơ hội kiếm tiền và thăng tiến.
Một nhóm các nhà khảo cổ học Iraq đã khai quật công trình cung điện Mittani quý hiếm, trước khi nó bị nước nhấn chìm lần nữa.
Loài hoa xương rồng được nhiều người săn lùng vì vẻ đẹp hiếm có, nhưng ít ai biết chúng chứa nhựa độc, có thể gây kích ứng và bỏng da nguy hiểm.
Ít nhất 15 người thiệt mạng và 23 người khác bị thương sau khi toa tàu điện Gloria bị trật bánh và rơi xuống ở Lisbon, Bồ Đào Nha.