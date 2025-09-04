Hà Nội

Hóa thạch phát hiện ở Maroc hé lộ loài khủng long lạ

Kho tri thức

Hóa thạch phát hiện ở Maroc hé lộ loài khủng long lạ

Các nhà khoa học tìm thấy hóa thạch loài khủng long bọc giáp cổ xưa nhất từng được biết đến. Loài này hoàn toàn khác với bất cứ loài khủng long nào từng thấy.

Tâm Anh (theo ATI)
Được phát hiện tại dãy Atlas, gần thị trấn Boulemane, Morocco vào năm 2022 - 2023, một hóa thạch khủng long hoàn chỉnh được gọi là Spicomellus. Nghiên cứu của các chuyên gia chỉ ra loài khủng long này có nhiều đặc điểm "kỳ lạ". Ảnh: Matthew Dempsey.
Cụ thể, kết quả kiểm tra niên đại cho thấy hóa thạch khủng long Spicomellus khoảng 165 triệu năm tuổi. Quái thú khổng lồ này từng lang thang trên dãy núi Atlas của Morocco trong kỷ Jura. Ảnh: The Trustees of the Natural History Museum, London.
Khi còn sống, cá thể khủng long Spicomellus có chiều dài khoảng 4m, nặng từ 1 - 2 tấn. Nó được xếp vào nhóm ankylosaur - những khủng long ăn thực vật, di chuyển chậm chạp bằng 4 chân và nổi bật với lớp giáp dày. Ảnh: Matthew Dempsey/ Maidment et al.
Bộ giáp có gai của Spicomellus dài tới 1m mọc dọc theo toàn bộ cơ thể. Nó còn có đặc điểm độc đáo khác là sở hữu một vòng cổ dài gần 1m bọc tấm xương và các gai sắc dài quanh cổ. Ảnh: The Trustees of the Natural History Museum, London.
"Spicellus là một trong những loài khủng long kỳ lạ nhất mà chúng tôi từng phát hiện. Nó hoàn toàn khác biệt với bất kỳ loài nào được tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới", Richard Butler, đồng tác giả của một bài báo vừa được công bố trên tạp chí Nature cho biết. Ảnh: The Trustees of the Natural History Museum, London.
Mặc dù hóa thạch khủng long Spicellus bị mất phần đuôi nhưng các chuyên gia tin rằng, các đốt sống còn lại cho thấy đuôi của nó có khả năng mang vũ khí dạng chùy hoặc gai nhọn. Ảnh: The Trustees of the Natural History Museum, London.
Theo các chuyên gia, những chiếc gai độc đáo của Spicomellus có thể được sử dụng để phòng thủ, chống lại kẻ săn mồi và thu hút bạn tình. Ảnh: The Trustees of the Natural History Museum, London.
Bộ xương hóa thạch của Spicellus đặt ra những cau hỏi lớn về cách thức tiến hóa của khủng long thuộc nhóm ankylosaur. Sinh vật này có bộ não nhỏ nhưng vẫn sống sót hơn 100 triệu năm. Ảnh: The Trustees of the Natural History Museum, London.
