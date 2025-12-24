Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Con gái Trường Giang – Nhã Phương trổ tài catwalk

Giải trí

Con gái Trường Giang – Nhã Phương trổ tài catwalk

Bé Destiny - con gái Trường Giang – Nhã Phương tự tin trình diễn trên sân khấu của một chương trình thời trang.

Thu Cúc (tổng hợp)
Theo Người Đưa Tin, bé Destiny - con gái đầu lòng của Trường Giang – Nhã Phương mới đây bất ngờ xuất hiện trong một chương trình thời trang tổ chức tại TP HCM. Trên sàn catwalk, cô nhóc ghi điểm nhờ phong thái tự nhiên, sải bước tự tin. Ảnh: Người Đưa Tin.
Theo Người Đưa Tin, bé Destiny - con gái đầu lòng của Trường Giang – Nhã Phương mới đây bất ngờ xuất hiện trong một chương trình thời trang tổ chức tại TP HCM. Trên sàn catwalk, cô nhóc ghi điểm nhờ phong thái tự nhiên, sải bước tự tin. Ảnh: Người Đưa Tin.
Trước đó, hình ảnh ái nữ nhà Trường Giang catwalk cũng thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả. Không ít cư dân mạng cho rằng con gái Nhã Phương có tố chất của người mẫu. Ảnh: Người Đưa Tin.
Trước đó, hình ảnh ái nữ nhà Trường Giang catwalk cũng thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả. Không ít cư dân mạng cho rằng con gái Nhã Phương có tố chất của người mẫu. Ảnh: Người Đưa Tin.
Bé Destiny được học trình diễn thời trang. Ảnh: Thương Trường.
Bé Destiny được học trình diễn thời trang. Ảnh: Thương Trường.
Vợ chồng Trường Giang còn cho con gái học đàn. Ảnh: Thương Trường.
Vợ chồng Trường Giang còn cho con gái học đàn. Ảnh: Thương Trường.
Theo Gia Đình Việt Nam, Trường Giang từng chia sẻ về định hướng nghề nghiệp của con gái. "Ngày xưa tôi cực khổ nhiều, sau này tôi sẽ cho con học cái gì cũng được miễn học tốt là được, làm nghề gì cũng được sống đàng hoàng là được", nam diễn viên nói. Ảnh: FB Nhã Phương.
Theo Gia Đình Việt Nam, Trường Giang từng chia sẻ về định hướng nghề nghiệp của con gái. "Ngày xưa tôi cực khổ nhiều, sau này tôi sẽ cho con học cái gì cũng được miễn học tốt là được, làm nghề gì cũng được sống đàng hoàng là được", nam diễn viên nói. Ảnh: FB Nhã Phương.
Nam diễn viên không để lại tài sản cho con. "Tài sản con phải tự kiếm, ba mẹ không cho con. Tôi nói thẳng như vậy", Trường Giang cho biết. Ảnh: FB Nhã Phương.
Nam diễn viên không để lại tài sản cho con. "Tài sản con phải tự kiếm, ba mẹ không cho con. Tôi nói thẳng như vậy", Trường Giang cho biết. Ảnh: FB Nhã Phương.
Theo Saostar, Trường Giang cho biết, anh thương con gái chứ không chiều hư. "Bé rất nghe lời tôi, sợ tôi", nam diễn viên tiết lộ. Ảnh: FB Nhã Phương.
Theo Saostar, Trường Giang cho biết, anh thương con gái chứ không chiều hư. "Bé rất nghe lời tôi, sợ tôi", nam diễn viên tiết lộ. Ảnh: FB Nhã Phương.
Ái nữ nhà Trường Giang lộ mặt hoàn toàn vào năm 2022. Ảnh: FB Nhã Phương.
Ái nữ nhà Trường Giang lộ mặt hoàn toàn vào năm 2022. Ảnh: FB Nhã Phương.
Vợ chồng Nhã Phương từng giấu kỹ ảnh cận mặt bé Destiny. Ảnh: FB Nhã Phương.
Vợ chồng Nhã Phương từng giấu kỹ ảnh cận mặt bé Destiny. Ảnh: FB Nhã Phương.
Hình ảnh con gái Nhã Phương ngày còn rất nhỏ gây chú ý khi được hé lộ. Ảnh: FB Nhã Phương.
Hình ảnh con gái Nhã Phương ngày còn rất nhỏ gây chú ý khi được hé lộ. Ảnh: FB Nhã Phương.
Nhã Phương từng chia sẻ trên Vietnamnet, 2 năm đầu đời của bé Destiny rất quan trọng, vì thế cô muốn được theo sát từng giai đoạn phát triển của con gái. Ảnh: FB Nhã Phương.
Nhã Phương từng chia sẻ trên Vietnamnet, 2 năm đầu đời của bé Destiny rất quan trọng, vì thế cô muốn được theo sát từng giai đoạn phát triển của con gái. Ảnh: FB Nhã Phương.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Trường Giang #Nhã Phương #bé Destiny #thời trang #sân khấu #con gái Trường Giang

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT