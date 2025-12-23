[INFOGRAPHIC] Người đẹp thi năm 2025, ai có thành tích nổi bật nhất?

Mới đây, Ford Việt Nam đã phối hợp cùng các đại lý tổ chức chương trình trải nghiệm các dòng xe Ford tại Cần Thơ (20/12) và An Giang (21/12).
NSND Lan Hương tiết lộ bức ảnh chụp cùng NSƯT Đỗ Kỷ vào năm 1985 tại thác Prenn. Phương Trinh Jolie quấn quýt ông xã Lý Bình ở Thượng Hải.
Người mẫu Ngọc Quyên chia sẻ khoảnh khắc đón Giáng sinh ấm cúng bên mẹ và con trai ở Mỹ. Trước đó, cô thông báo đóng cửa hàng kinh doanh.
Dịp Giáng sinh 2025, nhiều sao Việt đi du lịch như Phanh Lee, Băng Di, vợ chồng Thanh Thảo Hugo.
Hoa hậu Ý Nhi cho biết, cô tiếp tục học tập, làm việc ở Úc, sẽ trở về Việt Nam vào dịp Tết Nguyên đán 2026.
Giữa lúc showbiz rần rần nhập cuộc trend "trạm tỷ", nhiều người bất chợt nhớ đến Ngọc Trinh – cái tên từng đi trước xu hướng này cả thập kỷ.
Để hóa thân trọn vẹn cho vai diễn mới, Ngọc Thuận giảm gần 20kg. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, cuộc sống hôn nhân viên mãn của nam diễn viên cũng gây chú ý.
Ca sĩ Sunny Đan Ngọc có tài năng âm nhạc, là bác sĩ. Người đẹp lên xe hoa với Đoàn Minh Tài ở tuổi 25.
Đoàn Minh Tài - Sunny Đan Ngọc dành cho nhau nhiều cử chỉ tình tứ trong bộ ảnh cưới thực hiện ở Đà Lạt.
Olivia Yacé – mỹ nhân Bờ Biển Ngà gặp gỡ Hoa hậu Hương Giang khi đến Việt Nam. Hai nàng hậu từng tham gia cuộc thi Miss Universe 2025.
Á hậu Miss Cosmo 2025 – Chelsea Fernandez sở hữu vóc dáng cân đối, săn chắc. Khi người đẹp diện trang phục áo tắm, ngoại hình của cô cuốn hút hơn bao giờ hết.
Con gái út của Diva Mỹ Linh – ca sĩ Mỹ Anh vừa được tạp chí Dazed Hàn Quốc vinh danh trong danh sách Top 100 nhân vật nổi bật tại châu Á.
Lan Phương tự tin đăng ảnh mặt mộc trên trang cá nhân. Hoà Minzy nền nã khi diện áo dài truyền thống trong một sự kiện.
Vợ chồng kiện tướng dancesport Khánh Thi – Phan Hiển khiến cộng đồng mạng “đứng ngồi không yên” khi chia sẻ bộ ảnh Noel của con gái út Lisa.
Nhân dịp Giáng sinh 2025, Vân Trang mời gia đình các diễn viên: Lê Phương, Thanh Trúc, Kha Ly đến ăn uống tại biệt thự riêng.
Hình ảnh hôn lễ lung linh, lãng mạn của Shin Min Ah - Kim Woo Bin vừa được công ty quản lý của đôi uyên ương hé lộ.
Mới đây, Thúy Ngân chia sẻ loạt hình ảnh thời trang khoe trọn đôi chân dài thon gọn – “vũ khí” nổi bật đã gắn liền với tên tuổi của cô suốt nhiều năm qua.
Trong loạt hình ảnh rehearsal mới được chia sẻ, DJ Mie nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ visual trong trẻo, cuốn hút đúng chất “tiên tử”.
Mới đây, Huyền Lizzie khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ khi “xả suộc” loạt ảnh thời trang đầy cuốn hút.
Trong không khí Giáng sinh rộn ràng, Bích Phương làm “tan chảy” fan khi chia sẻ loạt hình ảnh đón Noel với phong cách nhẹ nhàng nhưng không kém phần cuốn hút.
Sau dấu ấn từ vai diễn trong phim Mưa đỏ, Lê Hạ Anh tiếp tục gây chú ý với phong cách thời trang linh hoạt, đa dạng.