Diễm My 9x tự tin khoe dáng chuẩn đẹp sau khi làm mẹ

Giải trí

Diễm My 9x tự tin khoe dáng chuẩn đẹp sau khi làm mẹ

Diễm My 9x vẫn khiến công chúng trầm trồ với vóc dáng thon gọn, quyến rũ dù đã là mẹ 1 con. 

Mới đây, Diễm My 9x thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong thiết kế váy ôm sát màu đen, khéo léo tôn lên đường cong cơ thể chuẩn đẹp đúng chất “gái một con trông mòn con mắt”.
Phần váy được xẻ cao càng làm nổi bật đôi chân dài thẳng tắp, giúp nữ diễn viên khoe trọn lợi thế hình thể.
Diễm My cho biết kể từ khi sinh con, gu thời trang của cô có nhiều điều chỉnh.
Nữ diễn viên ưu tiên các thiết kế thoải mái, năng động để phù hợp với nhiều hoàn cảnh trong ngày như đi làm, chăm con, nấu ăn hay quay hình. Tuy nhiên, dù chọn sự tiện dụng, cô vẫn luôn giữ tiêu chí thanh lịch và nữ tính trong từng set đồ.
Sinh năm 1990, Diễm My 9x được nhiều khán giả nhận xét ngày càng mặn mà, đằm thắm hơn sau khi kết hôn và làm mẹ.
Không chạy theo hình ảnh gợi cảm quá đà, cô hướng đến phong cách tinh tế, hiện đại, phản ánh đúng tinh thần của người phụ nữ trưởng thành.
Để duy trì được vẻ ngoài tươi tắn này, Diễm My 9x tiết lộ cô đã may mắn nhận được sự hỗ trợ lớn từ gia đình.
Sự đồng hành và san sẻ của mẹ chồng và ông xã trong việc chăm sóc con cái đã giúp cô có thêm thời gian quý báu để chăm sóc bản thân, duy trì sức khỏe và vẻ ngoài rạng rỡ.
Giai đoạn này, cô dành ưu tiên cho vai trò làm vợ, làm mẹ và công việc kinh doanh riêng.
Diễm My 9X sinh năm 1990 tại TP HCM, đóng phim từ 5 tuổi, làm mẫu ảnh hồi tuổi teen và theo đuổi diễn xuất chuyên nghiệp sau khi vào đại học. Cô đóng các phim Gái già lắm chiêu, 1990, Tình yêu và thù hận, Giấc mơ của mẹ...Ảnh: FB Vu Pham Diem My
#Diễm My 9X #chồng Diễm My 9x #con trai Diễm My 9x #diễn viên Diễm My 9x #nhan sắc Diễm My 9X

