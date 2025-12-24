Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Biết gì về James Cameron - đạo diễn tỷ phú của series phim Avatar?

Giải trí

Biết gì về James Cameron - đạo diễn tỷ phú của series phim Avatar?

Đạo diễn James Cameron thực hiện phim Titanic, series Avatar. Tài sản của ông hiện tại là 1,1 tỷ USD.

Thu Cúc (tổng hợp)
Avatar: Lửa và tro tàn -phần 3 của series Avatar đang ra rạp. 2 phần trước của series đều có doanh thu tỷ USD. Cụ thể, Avatar (2009) có doanh thu 2,78 tỷ USD, Avatar: Dòng chảy của nước (2022) thu về 2,3 tỷ USD. Người đứng đằng sau thành công của series Avatar là đạo diễn James Cameron. Ảnh: VOV.
Avatar: Lửa và tro tàn -phần 3 của series Avatar đang ra rạp. 2 phần trước của series đều có doanh thu tỷ USD. Cụ thể, Avatar (2009) có doanh thu 2,78 tỷ USD, Avatar: Dòng chảy của nước (2022) thu về 2,3 tỷ USD. Người đứng đằng sau thành công của series Avatar là đạo diễn James Cameron. Ảnh: VOV.
Theo VTV, James Cameron chia sẻ rằng ông đã dành toàn bộ sự nghiệp làm phim của mình cho series Avatar từ năm 2009 đến nay với hy vọng mang lại điều tốt đẹp cho thế giới, chứ không chỉ đơn thuần là kiếm bộn tiền. Ảnh: Vietnamnet.
Theo VTV, James Cameron chia sẻ rằng ông đã dành toàn bộ sự nghiệp làm phim của mình cho series Avatar từ năm 2009 đến nay với hy vọng mang lại điều tốt đẹp cho thế giới, chứ không chỉ đơn thuần là kiếm bộn tiền. Ảnh: Vietnamnet.
James Cameron cho biết thêm, Avatar có thể giúp kết nối con người với thiên nhiên, hướng tới thông điệp tôn trọng thiên nhiên, tôn trọng những giá trị khác biệt, bản địa. Ảnh: Vietnamnet.
James Cameron cho biết thêm, Avatar có thể giúp kết nối con người với thiên nhiên, hướng tới thông điệp tôn trọng thiên nhiên, tôn trọng những giá trị khác biệt, bản địa. Ảnh: Vietnamnet.
Theo Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, đạo diễn James Cameron khẳng định nhân vật trong phim Avatar: Lửa và tro tàn chỉ được tạo nên từ diễn xuất thật, được ghi lại qua công nghệ ghi nhận chuyển động, nền tảng đã làm nên bản sắc của cả thương hiệu, không có sự can thiệp của AI tạo sinh. Ảnh: VOV.
Theo Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, đạo diễn James Cameron khẳng định nhân vật trong phim Avatar: Lửa và tro tàn chỉ được tạo nên từ diễn xuất thật, được ghi lại qua công nghệ ghi nhận chuyển động, nền tảng đã làm nên bản sắc của cả thương hiệu, không có sự can thiệp của AI tạo sinh. Ảnh: VOV.
Đạo diễn James Cameron vẫn nhìn nhận trí tuệ nhân tạo AI là công cụ hỗ trợ hữu ích trong các quy trình kỹ xảo. Tuy nhiên, ông cho rằng AI không thể thay thế biên kịch hay người kể chuyện, bởi chỉ con người mới viết nên những câu chuyện chạm đến cảm xúc thật. Ảnh: VOV.
Đạo diễn James Cameron vẫn nhìn nhận trí tuệ nhân tạo AI là công cụ hỗ trợ hữu ích trong các quy trình kỹ xảo. Tuy nhiên, ông cho rằng AI không thể thay thế biên kịch hay người kể chuyện, bởi chỉ con người mới viết nên những câu chuyện chạm đến cảm xúc thật. Ảnh: VOV.
Trước Avatar, James Cameron thực hiện phim Titanic (1997). Ảnh: VOV.
Trước Avatar, James Cameron thực hiện phim Titanic (1997). Ảnh: VOV.
Theo VOV, nam đạo diễn sở hữu giá trị tài sản ròng 1,1 tỷ USD. Ảnh: VOV.
Theo VOV, nam đạo diễn sở hữu giá trị tài sản ròng 1,1 tỷ USD. Ảnh: VOV.
Vợ hiện tại của đạo diễn phim Avatar tên Suzy Amis. Theo Znews, James Cameron cho biết, vợ ông xem phần 3 của Avatar từ đầu đến cuối và khóc suốt bốn tiếng đồng hồ. Ảnh: Znews.
Vợ hiện tại của đạo diễn phim Avatar tên Suzy Amis. Theo Znews, James Cameron cho biết, vợ ông xem phần 3 của Avatar từ đầu đến cuối và khóc suốt bốn tiếng đồng hồ. Ảnh: Znews.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Đạo diễn James Cameron #James Cameron #phim Avatar #series Avatar #phim Titanic

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT

Diện mạo Hà Nội sau hoàn thiện hệ thống công viên

Diện mạo Hà Nội sau hoàn thiện hệ thống công viên

Từ công viên Cầu Giấy, Nghĩa Đô đến công viên Võ Thị Sáu và các dự án công viên Gia Lâm, Thượng Thanh tăng tốc về đích, Hà Nội đang từng bước hoàn thiện hệ thống công viên, hướng tới diện mạo đô thị xanh, đáng sống