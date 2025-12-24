Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Trương Phương khoe được chồng ngoại quốc tặng vòng tay đính kim cương

Giải trí

Trương Phương khoe được chồng ngoại quốc tặng vòng tay đính kim cương

Trên trang cá nhân, diễn viên Trương Phương gây chú ý khi hé lộ món quà đặc biệt do chồng ngoại quốc dành tặng.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trương Phương được chồng tặng chiếc vòng tay đính kim cương. Trò chuyện với một tài khoản Facebook, nữ diễn viên chia sẻ rằng chồng cô không phải là người lãng mạn. "Anh đáp ứng được cái gì cho vợ trong khả năng thì đối với chị đều là lãng mạn", Trương Phương viết. Ảnh: FB Trương Phương.
Trương Phương được chồng tặng chiếc vòng tay đính kim cương. Trò chuyện với một tài khoản Facebook, nữ diễn viên chia sẻ rằng chồng cô không phải là người lãng mạn. "Anh đáp ứng được cái gì cho vợ trong khả năng thì đối với chị đều là lãng mạn", Trương Phương viết. Ảnh: FB Trương Phương.
Theo Vietnamnet, Trương Phương kết hôn với Laine Dunn (người New Zealand, làm trong lĩnh vực xây dựng) vào tháng 1/2025. Nữ diễn viên tin tưởng và yêu thương chồng. Ảnh: FB Trương Phương.
Theo Vietnamnet, Trương Phương kết hôn với Laine Dunn (người New Zealand, làm trong lĩnh vực xây dựng) vào tháng 1/2025. Nữ diễn viên tin tưởng và yêu thương chồng. Ảnh: FB Trương Phương.
"Anh như luồng gió mới, tái sinh mọi thứ làm tôi hạnh phúc hơn, tin vào tình yêu hơn nên quyết định về chung nhà", nữ diễn viên sinh năm 1987 chia sẻ. Ảnh: FB Trương Phương.
"Anh như luồng gió mới, tái sinh mọi thứ làm tôi hạnh phúc hơn, tin vào tình yêu hơn nên quyết định về chung nhà", nữ diễn viên sinh năm 1987 chia sẻ. Ảnh: FB Trương Phương.
Theo Tiền Phong, trong lễ cưới, Trương Phương chia sẻ: "Con không dám hứa con và anh ấy sẽ sống với nhau trọn đời nhưng con sẽ cố gắng để mọi người không phải đi đám cưới con một lần nữa. Nếu có một lễ cưới khác, đó sẽ là đám cưới vàng hay đám cưới bạc với anh ấy chứ không phải là đám cưới với người khác". Ảnh: FB Trương Phương.
Theo Tiền Phong, trong lễ cưới, Trương Phương chia sẻ: "Con không dám hứa con và anh ấy sẽ sống với nhau trọn đời nhưng con sẽ cố gắng để mọi người không phải đi đám cưới con một lần nữa. Nếu có một lễ cưới khác, đó sẽ là đám cưới vàng hay đám cưới bạc với anh ấy chứ không phải là đám cưới với người khác". Ảnh: FB Trương Phương.
Nữ diễn viên sinh sống ở New Zealand kể từ khi gắn bó với Laine Dunn. Trương Phương cho biết, cô thường xuyên hỏi nửa kia: "Chồng yêu có tự hào về em không?". Ảnh: FB Trương Phương.
Nữ diễn viên sinh sống ở New Zealand kể từ khi gắn bó với Laine Dunn. Trương Phương cho biết, cô thường xuyên hỏi nửa kia: "Chồng yêu có tự hào về em không?". Ảnh: FB Trương Phương.
“Lần nào cũng là câu trả lời “Tất nhiên anh rất tự hào về vợ”. Em nhắc đi nhắc lại bởi vì không muốn chồng em quên, vì anh, em đã dừng sự nghiệp, xa bạn bè, gia đình ở Việt Nam”, Trương Phương kể. Ảnh: FB Trương Phương.
“Lần nào cũng là câu trả lời “Tất nhiên anh rất tự hào về vợ”. Em nhắc đi nhắc lại bởi vì không muốn chồng em quên, vì anh, em đã dừng sự nghiệp, xa bạn bè, gia đình ở Việt Nam”, Trương Phương kể. Ảnh: FB Trương Phương.
Trương Phương đóng phim cách đây nhiều năm. Cô từng gây chú ý khi đóng vai Thêu - trẻ con, đỏng đảnh, nhưng không kém phần đáng yêu trong phim Cửa sổ thủy tinh. Để nhập vai trong sitcom Cửa sổ thủy tinh, Trương Phương tăng 15 kg để phục vụ cho vai diễn trong vòng 3 tháng. Ảnh: Tiền Phong.
Trương Phương đóng phim cách đây nhiều năm. Cô từng gây chú ý khi đóng vai Thêu - trẻ con, đỏng đảnh, nhưng không kém phần đáng yêu trong phim Cửa sổ thủy tinh. Để nhập vai trong sitcom Cửa sổ thủy tinh, Trương Phương tăng 15 kg để phục vụ cho vai diễn trong vòng 3 tháng. Ảnh: Tiền Phong.
Trương Phương từng tham gia phim Thương nhớ ở ai. Trong phim, cô vào vai Tí Hin - một cô gái tính tình điệu đà và rất chua ngoa đanh đá. Ảnh: Vietnamnet.
Trương Phương từng tham gia phim Thương nhớ ở ai. Trong phim, cô vào vai Tí Hin - một cô gái tính tình điệu đà và rất chua ngoa đanh đá. Ảnh: Vietnamnet.
Trương Phương tự tin khi làm người mẫu trên sàn diễn thời trang. Ảnh: Vietnamnet.
Trương Phương tự tin khi làm người mẫu trên sàn diễn thời trang. Ảnh: Vietnamnet.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Trương Phương #quà tặng #chồng ngoại quốc #diễn viên #diễn viên Trương Phương #chồng Trương Phương

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT