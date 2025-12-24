Trương Phương khoe được chồng ngoại quốc tặng vòng tay đính kim cương

Trên trang cá nhân, diễn viên Trương Phương gây chú ý khi hé lộ món quà đặc biệt do chồng ngoại quốc dành tặng.
Phiên bản Audi Q5L 2026 tại thị trường Trung Quốc sở hữu rang bị công nghệ an toàn chủ động của Huawei. Thời điểm bán ra chính thức dự kiến vào đầu 2026.
Theo báo cáo mới của Bank of America, Ấn Độ đang dẫn đầu thế giới về mức độ ứng dụng AI nhờ dân số trẻ, Internet rẻ và thị trường người dùng khổng lồ.
Ông già Noel thường được miêu tả di chuyển bằng cỗ xe do 9 con tuần lộc kéo. Sự thật về những con vật này khiến nhiều người bất ngờ, thích thú.
Khổng Tú Quỳnh mặc áo xuyên thấu táo bạo biểu diễn trên sân khấu. Hương Giang xách túi Hermes Kelly trị giá hàng trăm triệu đồng khi ra sân bay.
Tà Xùa không chỉ là thiên đường săn mây mà còn là điểm đến lý tưởng để du khách trải nghiệm săn sao đêm, chiêm ngưỡng bầu trời Tây Bắc trong veo, lấp lánh.
Không khí lễ hội cuối năm đang nóng hơn bao giờ hết khi nàng Á hậu Thảo Nhi Lê vừa trình làng bộ ảnh Giáng sinh đầy quyến rũ.
Các bức tranh khắc trên đá ở thung lũng Sarmyshsay ở Uzbekistan có tầm quan trọng to lớn đối với việc nghiên cứu lịch sử và văn hóa Trung Á.
Các nhà nghiên cứu phát hiện những người sống thọ hơn 100 tuổi ở Italy ngày nay là nhờ thừa hưởng ADN từ tổ tiên sống cách đây hơn 10.000 năm.
Buổi gặp gỡ thân mật mừng Giáng sinh 2025 giữa ca sĩ Jun Phạm, diễn viên Duy Khánh, Gil Lê và Xoài Non nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều khán giả.
Nga mở mũi tấn công mới tại vùng Sumy, xuyên thủng phòng tuyến Ukraine, làm gia tăng sức ép trực tiếp lên tuyến đường dẫn về thành phố Sumy.
Nằm trên trục Quốc lộ 279, đèo Tằng Quái (Điện Biên) gây ấn tượng với biển mây bồng bềnh mỗi sớm đông, trở thành điểm săn mây hút du khách.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 25/12, Thiên Bình được quý nhân trợ lực, sự nghiệp có bước tiến mới. Bạch Dương tài lộc ổn, nên chọn lọc kỹ dự án đầu tư.
Sự vắng bóng đột ngột của nữ cheerleader đình đám Kim Do-ah trong thời gian qua đã khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.
Tổng cộng chỉ có 2.654 chiếc xe Land Rover Defender 90 Heritage Edition hàng hiếm được sản xuất trên toàn thế giới, trong đó 400 chiếc đến Vương quốc Anh.
Chuẩn bị đón Giáng sinh, biệt rộng 1.000 m2 ở TP HCM của diễn viên Vân Trang được phủ màu xanh mát lạnh tạo sự khác biệt.
Hàng loạt xóm đạo tại TP HCM khoác áo lung linh đón Giáng sinh, trở thành điểm check-in lý tưởng, nơi du khách và người dân hòa mình vào không khí lễ hội ấm áp.
Trong tà áo dài truyền thống, Mai Thị Hà Thu - nàng thủ khoa Báo chí đến từ đất Cảng Hải Phòng khiến cộng đồng mạng ngẩn ngơ trước vẻ đẹp rạng rỡ của mình.
Theo tử vi, trước Tết Dương lịch 2026, ba con giáp sẽ đón bước ngoặt sự nghiệp, mọi lo toan tan biến, tiền bạc đầy tay.
Món đồ chơi 2.000 năm thuộc về hoàng tử được tìm thấy cung cấp hiểu biết quan trọng về một trong những vị hoàng đế có thời gian tại vị ngắn nhất Trung Quốc.
Bé Destiny - con gái Trường Giang – Nhã Phương tự tin trình diễn trên sân khấu của một chương trình thời trang.