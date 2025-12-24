Hà Nội

Thanh Thủy - Ngọc Hằng nhớ lại thời thi Hoa hậu Việt Nam 2022

Giải trí

Thanh Thủy - Ngọc Hằng nhớ lại thời thi Hoa hậu Việt Nam 2022

Thanh Thủy - Ngọc Hằng đều trải lòng về hình ảnh của bản thân ở Hoa hậu Việt Nam 2022 nhân kỷ niệm 3 năm rời cuộc thi.

Ngày 23/12/ 2022, Thanh Thủy đoạt vương miện Hoa hậu Việt Nam. Mới đây, cô nhớ lại thời thi nhan sắc. Thanh Thủy tâm sự: "Thời gian cứ lẳng lặng trôi đi, nhanh hơn mình nghĩ. Những ngày đầu bỡ ngỡ, những cảm xúc vỡ òa khi ấy vẫn còn nguyên, chỉ là đã nằm yên lại trong tim như một đoạn ký ức đẹp". Ảnh: FB Thanh Thủy.
Nàng hậu chia sẻ về sự thay đổi của bản thân: "Nếu ai đó từng gặp một Thanh Thủy của những ngày đầu, hay lo lắng, rụt rè và dễ xúc động, có lẽ sẽ nhận ra Thủy của hiện tại bình tĩnh hơn, dạn dĩ hơn dù đôi lúc cảm giác hồi hộp quen thuộc vẫn còn ở đó". Ảnh: FB Thanh Thủy.
Với Thanh Thủy, danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2022 chưa bao giờ là điều phai nhạt. "Đó là niềm tự hào, là trách nhiệm, và là rất nhiều yêu thương mà Thủy luôn gìn giữ bằng sự trân trọng và biết ơn. Thủy luôn tự hào khi được là một phần của Hoa hậu Việt Nam". Ảnh: FB Thanh Thủy.
Ngoài Hoa hậu Việt Nam 2022, Thanh Thủy còn là Hoa hậu Quốc tế 2024. Ảnh: FB Thanh Thủy.
Nàng hậu kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam 2022 và Hoa hậu Quốc tế 2024 trong năm 2025. Ảnh: FB Thanh Thủy.
Thanh Thủy hiện tại vẫn tích cực tham gia các hoạt động giải trí. Ảnh: FB Thanh Thủy.
Đoạt Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2022, Ngọc Hằng (ngoài cùng bên phải) cũng trải lòng nhân dịp 3 năm rời cuộc thi. "Không chỉ là một chiếc vương miện, mà là điểm khởi đầu của rất nhiều những cơ hội, bài học ý nghĩa", Ngọc Hằng bày tỏ. Ảnh: FB Ngọc Hằng.
Ngọc Hằng cảm ơn bản thân vào 3 năm trước và hiện tại. "Cảm ơn cô gái năm ấy vì đã đủ dũng cảm bước lên sân khấu. Và cảm ơn chính mình của hôm nay vì vẫn đang đi tiếp, bằng bản lĩnh và niềm tin", nàng hậu viết. Ảnh: FB Ngọc Hằng.
Hoa hậu Việt Nam 2022 là một phần thanh xuân của Ngọc Hằng. Ảnh: FB Ngọc Hằng.
"Luôn tự hào khi được là Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam và là một phần của 2 người chị của em", Ngọc Hằng chia sẻ thêm. Ảnh: FB Ngọc Hằng.
