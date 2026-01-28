Hoa mận nở trắng Mộc Châu, gọi mùa xuân về trên cao nguyên

Hà Nội

Du lịch

Hoa mận đồng loạt bung nở, phủ trắng các sườn đồi, bản làng, biến cao nguyên Mộc Châu thành bức tranh yên bình, níu chân du khách mỗi độ xuân về.

Vân Giang (Tổng hợp)
Khi những cơn gió lạnh cuối mùa còn phảng phất và sương mù buổi sớm chưa tan, Mộc Châu như bừng tỉnh trong sắc trắng tinh khôi của hoa mận. Không rực rỡ, kiêu sa, loài hoa này mang vẻ đẹp giản dị, thuần khiết, đủ sức níu chân du khách ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Ảnh Quang Kiên
Trên khắp cao nguyên, từ bản Áng, Pa Phách, Tà Số, Nà Ka đến những triền đồi gần đồi chè trái tim, những cành mận khẳng khiu phủ kín hoa li ti, nối nhau trải dài như một tấm thảm trắng mềm mại. Giữa không gian bảng lảng sương sớm, sắc hoa mận càng trở nên mờ ảo, tạo cảm giác yên bình hiếm có. Ảnh Quang Kiên
Người dân địa phương cho biết, nhờ thời tiết thuận lợi, mùa hoa mận năm nay đến sớm và nở đều. Từ nhiều tuần trước, các vườn mận đã thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là giới trẻ và những người yêu nhiếp ảnh. Ảnh Quang Kiên
Không ít du khách từ Hà Nội, các tỉnh đồng bằng và cả khách quốc tế chọn Mộc Châu làm điểm đến để tận hưởng mùa hoa ngắn ngủi này. Ảnh Quang Kiên
Hiện nay, nhiều vườn mận mở cửa đón khách tham quan, chụp ảnh với mức phí phổ biến khoảng 40.000 đồng/người. Bên cạnh việc ngắm hoa, du khách còn có thể thuê trang phục dân tộc, thưởng thức đặc sản vùng cao hoặc tham gia các hoạt động trải nghiệm đời sống bản địa. Ảnh Quang Kiên
Điều khiến hoa mận Mộc Châu trở nên đặc biệt chính là sự hòa quyện hài hòa với cảnh sắc xung quanh. Màu trắng của hoa nổi bật trên nền xanh mướt của đồi chè, sắc nâu trầm của đất và làn sương mỏng giăng kín lối. Buổi sáng, hoa long lanh dưới nắng nhẹ, đến chiều, không gian trở nên trầm lắng, man mác, mang vẻ đẹp rất riêng của núi rừng Tây Bắc. Ảnh Quang Kiên
Không chỉ dừng lại ở việc ngắm hoa, mùa này còn là dịp để du khách cảm nhận nhịp sống chậm rãi, mộc mạc của đồng bào các dân tộc sinh sống tại Mộc Châu. Những buổi dạo bước giữa vườn mận, lắng nghe tiếng ong rộn ràng, ghé thăm bản làng người Mông, người Thái, tìm hiểu phong tục, tập quán truyền thống mang đến trải nghiệm khó quên. Ảnh Fanpage Đi trốn không
Theo kinh nghiệm của người dân địa phương, thời điểm lý tưởng nhất để ngắm và chụp hoa mận là sáng sớm hoặc cuối chiều, khi ánh sáng dịu nhẹ, không khí mát lành. Ảnh Fanpage Đi trốn không
Với những du khách yêu thiên nhiên, việc cắm trại qua đêm giữa vườn mận cũng là lựa chọn đáng thử để trọn vẹn cảm nhận vẻ đẹp của cao nguyên khi đêm về. Ảnh Fanpage Đi trốn không
Ẩm thực địa phương góp phần hoàn thiện hành trình khám phá Mộc Châu mùa hoa mận. Những món ăn đậm chất núi rừng như cơm lam, thịt trâu gác bếp, rau su su, mận muối chấm mắc khén không chỉ làm ấm lòng du khách mà còn phản ánh rõ nét văn hóa ẩm thực của vùng đất này. Ảnh Fanpage Đi trốn không
Mùa hoa mận không kéo dài, nhưng đủ để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng những ai từng ghé thăm. Giữa sắc trắng tinh khôi và không gian yên bình, Mộc Châu mùa hoa mận trở thành điểm hẹn lý tưởng cho những chuyến du xuân, tìm về thiên nhiên và sự an yên nơi miền cao nguyên. Ảnh Fanpage Đi trốn không
#Mùa hoa mận Mộc Châu #Du lịch cao nguyên Tây Bắc #Ẩm thực vùng cao #Chụp ảnh hoa mận #Tham quan vườn mận

