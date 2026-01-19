Hà Nội

Mùa hoa mận nở, Phiêng Cành hút du khách tìm chốn tĩnh lặng

Du lịch

Mùa hoa mận nở, Phiêng Cành hút du khách tìm chốn tĩnh lặng

Mùa hoa mận, bản Phiêng Cành (Mộc Châu) khoác lên mình sắc trắng tinh khôi. Giữa núi đồi yên ả, những mái nhà gỗ ẩn hiện, mang đến cảm giác bình yên hiếm có.

Vân Giang / Ảnh Ger Hang
Mộc Châu đẹp quanh năm, nhưng từ khoảng tháng 1 đến đầu tháng 3, cao nguyên này bước vào mùa rực rỡ nhất trong năm. Khi những cơn gió lạnh cuối đông còn vương trên triền núi, hoa mận, hoa mơ, hoa đào rừng và hoa ban bắt đầu đồng loạt khoe sắc, phủ trắng hồng khắp các thung lũng, bản làng. Giữa bức tranh xuân ấy, bản Phiêng Cành hiện lên như một góc Mộc Châu nguyên sơ, yên bình và đầy chất thơ.
Không nổi tiếng ồn ào như thung lũng Nà Ka hay Pa Phách, Phiêng Cành vẫn giữ được vẻ mộc mạc vốn có của một bản làng vùng cao, nơi đồng bào dân tộc Mông sinh sống lâu đời.
Thời gian gần đây, những vườn mận tại Phiêng Cành đồng loạt bung nở, tạo nên cả một thung lũng trắng muốt trải dài theo triền núi.
Hoa mận ở đây không rực rỡ sắc màu mà mang vẻ đẹp tinh khôi, thuần khiết. Những cánh hoa trắng nhỏ xếp chồng lên nhau, nổi bật trên nền trời xanh nhạt và núi đồi trập trùng, khiến khung cảnh tựa như một thước phim điện ảnh.
Điều làm Phiêng Cành trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở mùa hoa, mà còn ở không khí yên bình hiếm có. Con đường dẫn vào bản quanh co, hai bên là những hàng mận nở rộ, thỉnh thoảng xen lẫn mái nhà gỗ đơn sơ, khói bếp bảng lảng trong sương sớm. Không còi xe, không hàng quán ồn ào, nơi đây mang đến cảm giác tách biệt hoàn toàn với nhịp sống vội vã thường ngày.
Chỉ cần ngồi giữa thung lũng hoa, lắng nghe tiếng chim gọi bầy, tiếng gió lùa qua tán cây, phóng tầm mắt ngắm núi đồi chập chùng, du khách cũng đủ cảm nhận sự thư thái, nhẹ nhõm trong tâm hồn. Phiêng Cành đặc biệt phù hợp với những ai tìm kiếm một Mộc Châu tĩnh lặng, chậm rãi, nơi con người có thể “sống chậm” và hòa mình vào thiên nhiên.
Ngoài ngắm hoa mận, đến Phiêng Cành, du khách còn có cơ hội tìm hiểu đời sống sinh hoạt của người Mông địa phương. Những ngôi nhà trình tường, mái gỗ đơn sơ nằm rải rác giữa các vườn mận, trẻ em nô đùa trước hiên nhà, phụ nữ Mông trong trang phục truyền thống cần mẫn bên khung cửi hoặc chăm sóc vườn cây – tất cả tạo nên bức tranh đời sống dung dị, chân thật.
Nếu lưu lại qua đêm tại các homestay trong bản, du khách có thể thưởng thức những món ăn đặc trưng của vùng cao như thắng cố, thịt trâu gác bếp, cải mèo, mèn mén… và cùng người dân quây quần bên bếp lửa trong những đêm cao nguyên se lạnh.
Thời điểm sáng sớm hoặc chiều muộn là lúc hoa mận lên màu đẹp nhất, sương nhẹ và ánh nắng dịu, rất thích hợp để chụp ảnh. Khi tham quan, du khách nên tôn trọng không gian sống của người dân, không tự ý hái hoa, bẻ cành hay xả rác trong vườn mận. Một chuyến đi văn minh sẽ góp phần giữ gìn vẻ đẹp nguyên sơ của Phiêng Cành cho những mùa hoa sau.
Vân Giang / Ảnh Ger Hang
