Hoa mận trắng đồi Mộc Châu, mùa 'hốt bạc' cho nhiếp ảnh gia

Du khách đổ về thung lũng mận

Những ngày đầu năm 2026, cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) như thức giấc trong một bức tranh mùa xuân tinh khôi và rực rỡ.

Trên nền trời xanh trong, tiết trời se lạnh đặc trưng của vùng cao nguyên, hoa mận nở sớm phủ trắng các triền đồi, xen kẽ là những vườn hồng, vườn cam chín mọng. Tất cả hòa quyện, tạo nên một Mộc Châu đầy sức sống, quyến rũ và khó quên.

Không chỉ là mùa đẹp nhất trong năm, thời điểm này Mộc Châu còn bước vào cao điểm đón khách, khi thiên nhiên, con người và các hoạt động du lịch cùng hòa chung nhịp sôi động.

Mộc Châu hiện là vùng trồng mận lớn nhất cả nước với hơn 3.200ha mận hậu. Theo quy luật tự nhiên, hoa mận thường nở rộ từ cuối tháng 1 đến giữa tháng 2. Tuy nhiên, từ giữa tháng 12/2025 nhiều vườn mận đã bung nở sớm, phủ trắng cả không gian rộng lớn.

Bà Bùi Thị Thoa lưu lại khoảnh khắc giữa vườn mận Nà Ka, Mộc Châu (Ảnh: NVCC).

Lý giải điều này, các nhà vườn cho biết những năm gần đây, người dân đã chủ động áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác nhằm điều tiết thời gian ra hoa, kết trái, giúp mận rải vụ, kéo dài thời gian thu hoạch và nâng cao giá trị kinh tế. Nhờ đó, hoa mận không chỉ nở sớm hơn mà còn nở đều, đẹp và kéo dài hơn.

Chỉ sau hơn 4 giờ di chuyển bằng ô tô từ Hà Nội, bà Bùi Thị Thoa đã có mặt tại Nông trường Mộc Châu. Từ đây, bà tiếp tục hành trình thêm khoảng 16km để đến thung lũng mận Nà Ka, đây là một trong những điểm ngắm hoa mận nổi tiếng nhất của cao nguyên.

"Thời tiết rất dễ chịu, trời lạnh nhưng có nắng nhẹ. Sương sớm quyện vào sắc trắng tinh khôi của hoa mận phủ kín cả thung lũng tạo nên khung cảnh rất đặc biệt khó tìm thấy ở nơi khác", bà Thoa chia sẻ với Người Đưa Tin.

Đây là lần thứ hai bà quay trở lại Mộc Châu vào mùa hoa mận. Theo bà, thời điểm này hoa đã nở dày, bung trắng cả sườn đồi, thung lũng mang vẻ đẹp tinh khôi như những bông tuyết.

"Mỗi lần đến đây đều có cảm giác rất khác, không gian yên bình, trong lành khiến người ta chỉ muốn đi chậm lại để tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này", bà Thoa nói thêm.

Hiện nay, du khách có thể dễ dàng ghé thăm các thung lũng mận nổi tiếng như Mu Náu, Nà Ka, tiểu khu Chờ Lồng hay khu vực Nông trường Mộc Châu. Các vườn mận thu phí tham quan từ 20.000 – 30.000 đồng/người, đồng thời cung cấp dịch vụ cho thuê trang phục dân tộc, phụ kiện chụp ảnh để phục vụ nhu cầu check-in.

Xuân Thăng tác nghiệp chụp ảnh cho du khách tại vườn mận ở Mộc Châu (Ảnh: NVCC).

Mùa hoa mận nở rộ cũng là thời điểm dịch vụ chụp ảnh tại Mộc Châu bước vào giai đoạn bận rộn nhất trong năm.

Theo bạn Xuân Thăng - một nhiếp ảnh tại địa phương, so với năm ngoái hoa mận năm nay nở đều và đẹp hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động chụp ảnh.

"Du khách tìm đến Mộc Châu không chỉ để chụp hoa mận, hoa cải vàng mà còn thích thú trải nghiệm những vườn cam vàng rực, vườn hồng sai trĩu quả hay ghé thăm Hang Táu - 'làng nguyên thủy' giữa cao nguyên.

Cảnh sắc nơi đây nối tiếp nhau liên tục tạo điều kiện lý tưởng cho du khách thỏa sức săn những khung hình đẹp", Xuân Thăng chia sẻ.

Hiện nay, phường Mộc Châu có khoảng 30 thợ chụp ảnh hoạt động thường xuyên.

Vào mùa hoa, nhu cầu tăng mạnh khiến nhiều nhiếp ảnh gia bận rộn hơn so với ngày thường. Chia sẻ với phóng viên, Xuân Thăng cho hay lịch chụp ảnh của bạn thường tập trung nhiều vào các dịp cuối tuần và những thời điểm hoa nở đẹp.

"Từ giữa tháng 12 năm ngoái đến cuối tháng 1 năm nay hầu như tuần nào mình cũng có lịch chụp, nhiều khách đã chủ động hẹn trước nhất là vào những ngày thời tiết thuận lợi", nhiếp ảnh gia nói.

Một ngày làm việc của Thăng thường bắt đầu từ khoảng 7h sáng và kết thúc vào 5–6h chiều. Trung bình mỗi ngày, Thăng sẽ chụp từ 3 - 4 lượt khách. Khách hàng được nhận toàn bộ ảnh gốc và lựa chọn chỉnh sửa tối đa 20 ảnh sau mỗi buổi chụp.

Nhờ lượng khách tăng trong mùa hoa, thu nhập của các nhiếp ảnh gia tại Mộc Châu nhìn chung cải thiện rõ rệt so với thời điểm thấp điểm.

Riêng Thăng cho biết, vào các ngày trong tuần thu nhập dao động khoảng 3 triệu đồng/ngày, tùy lượng khách. Đến cuối tuần, khi nhu cầu tăng mạnh, mức thu nhập có thể đạt khoảng 5 triệu đồng/ngày cao hơn đáng kể so với mùa thường.

Không gian lễ hội lan tỏa khắp cao nguyên

Bên cạnh dịch vụ chụp ảnh, nhiều studio tại Mộc Châu còn cung cấp dịch vụ cho thuê trang phục và phụ kiện với mẫu mã đa dạng, từ trang phục truyền thống đến phong cách hiện đại đáp ứng nhu cầu của du khách ở nhiều độ tuổi.

Xuân Thăng cho biết, dù Mộc Châu có rất nhiều điểm ngắm hoa đẹp, song du khách vẫn chủ yếu tập trung tại một số vườn quen thuộc đã làm du lịch. Với những người yêu nhiếp ảnh, Mộc Châu mang đến nhiều lựa chọn trải nghiệm, từ chụp ảnh theo giờ đến kết hợp các hành trình khám phá ngắn ngày để vừa di chuyển, vừa săn những góc hoa và cảnh sắc đẹp nhất.

Theo các nhiếp ảnh gia địa phương, những tháng đầu năm luôn là cao điểm đón khách của Mộc Châu. Du khách được khuyến cáo nên chủ động đặt trước phòng nghỉ, dịch vụ chụp ảnh và tour tham quan để có trải nghiệm trọn vẹn, đồng thời thận trọng khi chuyển khoản đặt cọc nhằm tránh rủi ro lừa đảo.

Đáng chú ý, trong không khí mùa hoa rực rỡ Chương trình Du lịch năm 2026 với chủ đề "Mộc Châu – Hẹn ước mùa hoa" sẽ chính thức khai mạc vào tối 17/1 tại Quảng trường 8/5 mở màn cho một năm du lịch sôi động tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu.

Theo bà Nguyễn Thị Hoa - Chủ tịch UBND phường Mộc Châu, mục tiêu xuyên suốt của chương trình là quảng bá tiềm năng lợi thế du lịch của địa phương, trong đó mùa xuân được xác định là thời điểm đẹp nhất trong năm khi các loài hoa đua nở, tạo sức hút đặc biệt với du khách.

Nhiều nhóm gia đình cũng tranh thủ chụp những bức hình bên người thân giữa khung cảnh cao nguyên rực rỡ (Ảnh: Xuân Thăng).

Lễ khai mạc sẽ có chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề "Đắm say mùa hoa", quy tụ nhiều ca sĩ, nghệ nhân và diễn viên quần chúng, tái hiện sinh động vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Mộc Châu qua các mùa hoa.

Điểm nhấn nổi bật của lễ hội năm nay là màn diễu hành của 10 xe hoa đại diện cho các khu, điểm du lịch tiêu biểu trên địa bàn. Mỗi xe hoa là một câu chuyện được kể bằng sắc màu, hoa trái, cảnh quan và bản sắc văn hóa riêng góp phần tạo nên không gian lễ hội rực rỡ, giàu cảm xúc.

Một điểm mới đáng chú ý của chương trình năm nay là việc ứng dụng công nghệ số thông qua cuộc thi "Quét mã QR – Hành trình số, Check-in Mộc Châu", tạo thêm trải nghiệm tương tác, khuyến khích du khách khám phá nhiều điểm đến hơn và lưu trú lâu hơn.

Với sự chuẩn bị bài bản, nội dung phong phú và cách làm sáng tạo, "Mộc Châu – Hẹn ước mùa hoa" năm 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích quan trọng, mở đầu cho một năm du lịch thắng lợi, góp phần đưa hình ảnh Sơn La nói chung, Mộc Châu nói riêng ngày càng thân thiện, hấp dẫn và vươn xa hơn trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.