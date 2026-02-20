Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Làm kẹo nougat đón Tết, cô gái xinh đẹp nhận “cái kết đắng”

Cộng đồng trẻ

Làm kẹo nougat đón Tết, cô gái xinh đẹp nhận “cái kết đắng”

Trào lưu tự làm kẹo nougat đón Tết đang rầm rộ trên mạng xã hội, nhưng không phải ai cũng có “tay nghề vàng”.

Thiên Anh
Những ngày cận Tết, mạng xã hội ngập tràn hình ảnh bánh mứt, kẹo nougat, chocolate handmade do hội chị em trổ tài vào bếp. Từ một món kẹo có nguồn gốc phương Tây, nougat phiên bản “healthy” với hạt, trái cây sấy và marshmallow nhanh chóng trở thành món quà Tết được ưa chuộng vì dễ làm, đẹp mắt và hợp xu hướng ăn vặt lành mạnh.
Những ngày cận Tết, mạng xã hội ngập tràn hình ảnh bánh mứt, kẹo nougat, chocolate handmade do hội chị em trổ tài vào bếp. Từ một món kẹo có nguồn gốc phương Tây, nougat phiên bản “healthy” với hạt, trái cây sấy và marshmallow nhanh chóng trở thành món quà Tết được ưa chuộng vì dễ làm, đẹp mắt và hợp xu hướng ăn vặt lành mạnh.
Mới đây, một cô gái trẻ chia sẻ hình ảnh thành phẩm kẹo nougat tự làm, kèm dòng trạng thái hài hước: “Lần đầu làm kẹo Tết tặng người yêu, chắc anh ấy sẽ nhớ mình cả đời…”. Trong ảnh, thay vì những thanh kẹo trắng ngà điểm hạt dẻ, nam việt quất bắt mắt, thành phẩm lại là một khối màu xanh xám sẫm, dẻo quánh, quấn chặt quanh các miếng xoài sấy vàng ươm.
Mới đây, một cô gái trẻ chia sẻ hình ảnh thành phẩm kẹo nougat tự làm, kèm dòng trạng thái hài hước: “Lần đầu làm kẹo Tết tặng người yêu, chắc anh ấy sẽ nhớ mình cả đời…”. Trong ảnh, thay vì những thanh kẹo trắng ngà điểm hạt dẻ, nam việt quất bắt mắt, thành phẩm lại là một khối màu xanh xám sẫm, dẻo quánh, quấn chặt quanh các miếng xoài sấy vàng ươm.
Kết cấu kẹo mềm nhũn, không định hình được thành thanh, phải dùng kéo cắt từng khúc như… cắt lá dong. Nhiều người thừa nhận nếu không đọc chú thích, họ khó đoán đây là kẹo nougat.
Kết cấu kẹo mềm nhũn, không định hình được thành thanh, phải dùng kéo cắt từng khúc như… cắt lá dong. Nhiều người thừa nhận nếu không đọc chú thích, họ khó đoán đây là kẹo nougat.
Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác cùng vô số bình luận hài hước từ cộng đồng mạng. Một tài khoản trêu: “Nougat matcha phiên bản… rau cải bóp xoài sấy à chị?” Người khác góp ý nhẹ nhàng hơn: “Chắc bạn cho nhiều bột trà xanh quá nên kẹo bị bết dính, lại chưa đủ nhiệt độ để marshmallow kết cấu lại.” Không ít dân mạng đồng cảm vì từng rơi vào tình huống tương tự: “Tôi cũng từng làm nougat mà quên lót giấy nến, cuối cùng phải… cạy kẹo khỏi khay bằng thìa inox.” “Nhìn còn đỡ hơn mẻ kẹo của tôi, đông cứng như đá, cắn muốn gãy răng.”
Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác cùng vô số bình luận hài hước từ cộng đồng mạng. Một tài khoản trêu: “Nougat matcha phiên bản… rau cải bóp xoài sấy à chị?” Người khác góp ý nhẹ nhàng hơn: “Chắc bạn cho nhiều bột trà xanh quá nên kẹo bị bết dính, lại chưa đủ nhiệt độ để marshmallow kết cấu lại.” Không ít dân mạng đồng cảm vì từng rơi vào tình huống tương tự: “Tôi cũng từng làm nougat mà quên lót giấy nến, cuối cùng phải… cạy kẹo khỏi khay bằng thìa inox.” “Nhìn còn đỡ hơn mẻ kẹo của tôi, đông cứng như đá, cắn muốn gãy răng.”
Câu chuyện này cũng gợi nhớ đến loạt “thảm họa làm mứt Tết” từng gây bão mạng những năm trước. Từ mứt dừa nhuộm màu cầu vồng nhưng sên quá tay thành… dừa kho mặn, đến mứt gừng cháy đen như than, hay mứt cà rốt sên mãi không khô, cuối cùng phải đổ đi vì lên men.
Câu chuyện này cũng gợi nhớ đến loạt “thảm họa làm mứt Tết” từng gây bão mạng những năm trước. Từ mứt dừa nhuộm màu cầu vồng nhưng sên quá tay thành… dừa kho mặn, đến mứt gừng cháy đen như than, hay mứt cà rốt sên mãi không khô, cuối cùng phải đổ đi vì lên men.
Dù thành phẩm không như mong đợi, đa số dân mạng vẫn dành lời động viên cho cô gái trong câu chuyện làm kẹo nougat “phiên bản đột biến”. Nhiều người cho rằng điều đáng quý nhất vẫn là tinh thần tự tay chuẩn bị quà Tết cho người thân.
Dù thành phẩm không như mong đợi, đa số dân mạng vẫn dành lời động viên cho cô gái trong câu chuyện làm kẹo nougat “phiên bản đột biến”. Nhiều người cho rằng điều đáng quý nhất vẫn là tinh thần tự tay chuẩn bị quà Tết cho người thân.
Một bình luận nhận được nhiều lượt thích viết: “Thôi thì Tết là để vui, kẹo xấu một chút nhưng đầy tình cảm. Quan trọng là dám thử, năm sau rút kinh nghiệm là thành ‘master chef’ ngay.”
Một bình luận nhận được nhiều lượt thích viết: “Thôi thì Tết là để vui, kẹo xấu một chút nhưng đầy tình cảm. Quan trọng là dám thử, năm sau rút kinh nghiệm là thành ‘master chef’ ngay.”
Quả thật, gian bếp ngày Tết không chỉ là nơi cho ra đời những món ngon, mà còn chứa đựng tiếng cười, những lần “toang nhẹ” và cả kỷ niệm khó quên. Và biết đâu, chính những mẻ kẹo, mẻ mứt “lỗi” ấy lại là thứ khiến mùa Tết thêm phần đáng nhớ.
Quả thật, gian bếp ngày Tết không chỉ là nơi cho ra đời những món ngon, mà còn chứa đựng tiếng cười, những lần “toang nhẹ” và cả kỷ niệm khó quên. Và biết đâu, chính những mẻ kẹo, mẻ mứt “lỗi” ấy lại là thứ khiến mùa Tết thêm phần đáng nhớ.
Tuy nhiên, một cư dân mạng làm món mứt dừa có màu socola khi sên với đường chứ không trắng tinh.
Tuy nhiên, một cư dân mạng làm món mứt dừa có màu socola khi sên với đường chứ không trắng tinh.
Mứt dừa bóng đêm.
Mứt dừa bóng đêm.
Thiên Anh
#Trào lưu làm kẹo nougat Tết #Tự làm kẹo truyền thống #Cảnh báo về an toàn thực phẩm #Ảnh hưởng của mạng xã hội #Kỹ năng làm kẹo nougat #kẹo nougat

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT