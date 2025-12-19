Hà Nội

Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025 Trâm Anh ngày càng gợi cảm, ngọt ngào

Giải trí

Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025 Trâm Anh ngày càng gợi cảm, ngọt ngào

Thời điểm đăng quang Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025, Trâm Anh sở hữu số đo ba vòng 89-65-98cm. Sau cuộc thi, cô thăng hạng sắc vóc.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Trâm Anh)
Năm 2024, Ngô Thị Trâm Anh đoạt danh hiệu Hoa khôi Sinh viên thanh lịch. 1 năm sau, cô giành vương miện Hoa hậu Trái đất Việt Nam.
Nàng hậu có chiều cao 1m74, số đo ba vòng 89-65-98cm khi đăng quang Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025.
Sau cuộc thi Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025, Trâm Anh gợi cảm hơn bội phần.
Nàng hậu tham gia các sự kiện giải trí, trình diễn thời trang, làm người mẫu ảnh. Bên cạnh đó, Trâm Anh còn tham gia các hoạt động thiện nguyện.
Trong cuộc phỏng vấn với F Fashion, Trâm Anh chia sẻ, vương miện Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025 không chỉ là của riêng cô, mà còn là của cả một tập thể đã luôn ủng hộ và giúp đỡ cô.
Dự án Trâm Anh ưu tiên nhất sau Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025 là chuỗi workshop mang tên Xanh từ những điều nhỏ nhất. Mục tiêu của dự án là hướng dẫn các bạn trẻ về cách phân loại rác thải tại nhà, tái chế đồ cũ và thay đổi thói quen tiêu dùng để giảm thiểu rác thải nhựa.
Trâm Anh từng chia sẻ trên Vietnament về chuyện tình cảm: "Tôi xác định ngay từ khi lên đại học sẽ không yêu đương gì cả, chỉ tập trung việc học và đi thi nên cũng không để ý hay quan tâm tới những chàng trai xung quanh. Hiện tại tôi cũng chưa nghĩ đến tiêu chí chọn bạn trai sẽ thế nào".
Trâm Anh không tham gia Miss Earth 2025. Ông Phạm Duy Khánh, trưởng ban tổ chức Hoa hậu Trái đất Việt Nam chia sẻ trên Znews Trâm Anh cần thêm thời gian để rèn luyện. Cô sẽ đại diện Việt Nam ở Miss Earth 2026. Trịnh Mỹ Anh - Á hậu 3 Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025 (ngoài cùng bên trái) tham gia Miss Earth 2025, rồi giành vương miện Miss Earth Water (Hoa hậu Nước).
Nhiều khán giả mong đợi Trâm Anh tiếp nối thành tích của Trịnh Mỹ Anh ở Miss Earth 2026.
