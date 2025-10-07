Hà Nội

Sống Khỏe

Ho dai dẳng 3 tháng không ngờ u trung thất lớn chèn ép khí quản

U trung thất thường tiến triển một cách âm thầm, lặng lẽ nên khó phát hiện sớm bệnh cho đến khi người bệnh đau ngực, khó thở, khó nuốt, bội nhiễm đường hô hấp…

Thúy Nga

Phát hiện 2 loại u đe dọa tính mạng

Chị Vi (34 tuổi) liên tục đau đầu, tức ngực, ho dai dẳng suốt ba tháng. Ban đầu, chị được chẩn đoán viêm đường hô hấp nhưng điều trị không dứt. Khi đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, kết quả chụp CT cho thấy khối u trung thất kích thước 4x5x6 cm chèn ép khí quản, kẹp giữa tĩnh mạch chủ, động mạch chủ, thực quản và dây thần kinh quặt ngược. Ngoài ra, chị còn có khối u tuyến ức 1,5 cm.

ho-ekeo-ai-3680.jpg
Nội soi xâm lấn tối thiểu với sự hỗ trợ của robot Da Vinci Xi thế hệ mới - Ảnh BVCC

BS.CKI Trần Quốc Hoài, khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho biết: “Bệnh nhân xuất hiện cả triệu chứng hô hấp lẫn thần kinh, chứng tỏ khối u đã chèn ép mạnh. Nếu không can thiệp sớm, u có thể dính nhiều mạch máu, gây khó thở, cản trở tuần hoàn và làm phẫu thuật trở nên phức tạp hơn”.

Theo TS.BS Nguyễn Anh Dũng - Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, vị trí khối u khó tiếp cận, mổ nội soi thường sẽ hạn chế thao tác trong vùng hẹp. Ê-kíp quyết định chọn phẫu thuật nội soi xâm lấn tối thiểu với sự hỗ trợ của robot Da Vinci Xi thế hệ mới. Bằng cách làm xẹp phổi phải tạo khoảng trống, bác sĩ điều khiển robot bóc tách trọn vẹn khối u trung thất lớn cùng u tuyến ức.

Chỉ sau 3 ngày, chị Vi hồi phục nhanh chóng, hết ho, không còn tức ngực hay đau đầu. Kết quả giải phẫu bệnh xác định u ác tính, bệnh nhân tiếp tục được chỉ định hóa xạ trị để giảm nguy cơ tái phát.

ho-keo-dai-2.jpg
Thăm khám cho người bệnh sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Không phải ung thư cũng nguy hiểm tính mạng

Bác sĩ CKI Nguyễn Hữu Ứng, Khoa Ung bướu 2, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, trung thất là một phần trung tâm của ngực, bên trong có các cơ quan như tuyến ức, mạch máu lớn, dây thần kinh, thực quản đoạn ngực, tim và màng ngoài tim,...

Khối u trung thất nằm trong lồng ngực, xuất hiện tại khu vực trước hoặc sau trung thất và chiếm đến khoảng 90% các bệnh lý thuộc trung thất. U trung thất có thể là lành tính hoặc ác tính, chủ yếu được tạo ra từ các tế bào mầm hoặc tế bào tăng sinh trưởng trong mô tuyến ức, mô thần kinh, mô bạch huyết.

U trung thất thường tiến triển một cách âm thầm, lặng lẽ nên khó phát hiện sớm bệnh cho đến khi người bệnh xuất hiện các triệu chứng như: Đau ngực, khó thở, khò khè, thở rít hoặc khó nuốt do u chèn ép thực quản, mệt mỏi, sụt cân, bội nhiễm đường hô hấp…

Nếu không được phát hiện, phẫu thuật loại bỏ kịp thời khối u có thể chèn ép, xâm lấn vào các cơ quan chủ chốt như tim, phổi, mạch máu lớn… làm cản trở quá trình tuần hoàn, hô hấp. Nếu là khối u ác tính, nguy cơ di căn đến màng tim hoặc phổi đe dọa tính mạng của người bệnh là rất cao.

Bệnh lý u trung thất có thể được điều trị bằng các phương pháp phẫu thuật nội soi hoặc phẫu thuật mở lồng ngực tùy thuộc vào vị trí, kích thước của khối u.

ho-keo-dai-1.jpg
Phẫu thuật robot lấy u trung thất và u tuyến ức cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trường hợp này là một lời cảnh tỉnh cho rất nhiều người: Đừng chủ quan với các dấu hiệu bất thường của cơ thể, đặc biệt là cảm giác mệt mỏi, tức ngực kéo dài. Việc khám sức khỏe định kỳ là vô cùng quan trọng để phát hiện sớm và điều trị kịp thời các bệnh lý nguy hiểm.

U trung thất thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn sớm. Vì vậy, khi thấy các triệu chứng như: Đau ngực dai dẳng, khó thở khi nằm, ho khan không rõ nguyên nhân thì người bệnh nên đi khám để phát hiện sớm và có phương án điều trị kịp thời, hiệu quả, tránh biến chứng nghiêm trọng.

