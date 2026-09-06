Hình thức nhận lương hưu mới từ 28/9

Tài khoản hưởng an sinh là thông tin định danh trên VNeID, cho phép nhận lương hưu, tiền hỗ trợ và các khoản kinh phí hợp pháp khác.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 320, có hiệu lực từ ngày 28/9, sửa đổi, bổ sung một số quy định về định danh và xác thực điện tử. Quy định mới bổ sung tài khoản hưởng an sinh trên ứng dụng VNeID để tiếp nhận các khoản chi trả.