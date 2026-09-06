Hình thức nhận lương hưu mới từ 28/9

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 320, có hiệu lực từ ngày 28/9, sửa đổi, bổ sung một số quy định về định danh và xác thực điện tử. Quy định mới bổ sung tài khoản hưởng an sinh trên ứng dụng VNeID để tiếp nhận các khoản chi trả.
Tài khoản hưởng an sinh là thông tin định danh trên VNeID, cho phép nhận lương hưu, tiền hỗ trợ và các khoản kinh phí hợp pháp khác.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 320, có hiệu lực từ ngày 28/9, sửa đổi, bổ sung một số quy định về định danh và xác thực điện tử. Quy định mới bổ sung tài khoản hưởng an sinh trên ứng dụng VNeID để tiếp nhận các khoản chi trả.
Honda CR-V đang đứng trước cơ hội trở thành mẫu ôtô, không phải bán tải, bán chạy nhất tại Mỹ trong năm 2026 khi mà đối thủ Toyota RAV4 gặp khó về nguồn cung.
Mưa lớn trong đêm 5/9 khiến nhiều vị trí trên tuyến đường Sao Bọng - Đăng Hà qua xã Phước Sơn, TP. Đồng Nai xảy ra sạt lở, gây ách tắc giao thông.
Sau hơn 1 giờ khắc phục, tuyến đường tỉnh 755B, đoạn qua xã Phước Sơn, Đồng Nai xảy ra sự cố đất tràn xuống mặt đường do mưa lớn đã được thông tuyến.
Các doanh nghiệp và dự án kinh doanh từng gắn với tên tuổi của nam YouTuber này đã dừng hoặc tạm ngừng hoạt động sau gần 1 năm diễn ra các biến cố pháp lý.
Liên quan đến vụ nổ lò cao số 1, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã có kết quả điều tra, tình hình xử lý sự cố thiết bị lò gió nóng số 3.
Công an xã An Hưng (Hải Phòng) vừa thu giữ diều bay ở tầm cao hơn 200m, cảnh báo người dân chấp hành luật để đảm bảo an toàn hàng không.
Theo Nghị định 339/2026/NĐ-CP, tổ chức thi công công trình thuộc diện phải có giấy phép xây dựng nhưng chưa được cấp phép có thể bị phạt tới 160 triệu đồng.
Một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi đoạn qua xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh), khiến 5 người bị thương, 2 phương tiện bị hư hỏng nặng.
Bộ GD&ĐT quy định định mức tiết dạy, thời gian làm việc và chế độ giảm tiết đối với giáo viên, cán bộ quản lý sau sáp nhập.
Trước khi bước vào đợt mưa, miền Bắc đón kiểu thời tiết đặc trưng của mùa thu, nhiệt độ giảm, không khí mát mẻ.
Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Quy định số 212 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
Nguyễn Đức Anh – kẻ gây ra vụ thảm án sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai bị cáo buộc hai tội danh Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
3 đối tượng bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệu tập làm rõ phản ánh việc một gia đình bệnh nhân phải chi trả 9,5 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương chỉ 16km.
Nhận món quà từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong ngày khai giảng, Hiệu trưởng Nguyễn Siêu kỳ vọng học sinh phát triển toàn diện và sống tử tế, chủ động.
Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2026-2027 của ngành Giáo dục được ban hành kèm Quyết định số 2623/QĐ-BGDĐT ngày 3/9/2026.
Đoàn tàu Bắc Nam kéo còi, ầm ầm lao tới thì nam sinh viên bất ngờ lao vào nên bị tông tử vong tại chỗ. Bước đầu nghi ngờ nạn nhân tự gây ra do liên quan nợ nần.
Sáng 5/9, lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đã diễn ra đồng thời với lễ khai giảng năm học mới 2026 - 2027.
Hai ngôi trường mới khang trang, đồng bộ mang đến một môi trường học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng biên, mở thêm cơ hội để các em phát triển...
Năm học 2026-2027 đánh dấu bước chuyển tên gọi và hành trình mới của Trường THCS Kim Liên, kế thừa truyền thống 54 năm xây dựng và phát triển.
Sáng 5/9, hòa chung không khí khai giảng năm học mới trên cả nước, gần 1,2 triệu học sinh Hải Phòng hân hoan bước vào năm học mới.
Băng 18km vào "rừng sâu" Yok Đôn, thầy cô trường nội trú liên cấp Buôn Đôn (Đắk Lắk) quyết không để học sinh lỡ ngày khai trường