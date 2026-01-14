Hà Nội

Sống Khỏe

Hình thành thói quen ăn sáng khoa học cho trẻ

Bữa sáng cho bé hợp lý sẽ giúp cung cấp nguồn năng lượng cần thiết sau 1 đêm dài, giúp trẻ có nền tảng sức khỏe vững chắc và học tập tốt hơn.

Bình Nguyên

Trong bối cảnh hiện đại ngày nay, việc hình thành lối sống lành mạnh cho trẻ em ngay từ những năm tháng đầu đời càng trở nên cấp bách. Điều này không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe thể chất mà còn thúc đẩy sự phát triển trí tuệ và tinh thần toàn diện cho các bé.

Trong đó bữa ăn sáng cho trẻ vô cùng quan trọng, cung cấp năng lượng cho ngày học tập của trẻ.

Bữa sáng quan trọng với trẻ như thế nào?

Bữa sáng là nền tảng cho sự khởi đầu ngày mới thật mạnh mẽ. Cơ thể con người sử dụng đường đơn gọi là glucose để làm nhiên liệu, thành phần này được dự trữ trong gan và sẵn sàng sử dụng khi cần thiết. Khi lượng đường dự trữ cạn kiệt (thường là vào giữa buổi sáng sau 1 đêm ngủ say) thì nguồn năng lượng sẽ bị hạn chế. Hậu quả là cơ thể sẽ có cảm giác đói, giảm tập trung và mệt mỏi. Tất cả những điều kiện này có thể khiến việc học hay chơi của trẻ trở nên khó khăn hơn.

Cho bé ăn đúng cách vào bữa sáng sẽ ít có nguy cơ bị thừa cân. Ảnh minh họa/Internet
Cho bé ăn đúng cách vào bữa sáng sẽ ít có nguy cơ bị thừa cân. Ảnh minh họa/Internet

Theo nghiên cứu của Deshmukh-Taskar và cộng sự (2010), trẻ em ăn sáng thường xuyên có khả năng hấp thụ tổng lượng carbohydrate, chất xơ và một số vi chất dinh dưỡng cao hơn; đồng thời hấp thụ lượng chất béo, cholesterol thấp hơn.

Trước đó, năm 2003, trong báo cáo của mình, Gibson cũng cho biết, trẻ em thường xuyên ăn sáng nhận được lượng sắt, vitamin B (folate, thiamine, riboflavin, niacin, vitamin B6, vitamin B12) và vitamin D cao hơn khoảng 20-60% so với những trẻ bỏ bữa sáng.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy, ăn sáng đầy đủ có thể góp phần duy trì chỉ số khối cơ thể (BMI) trong giới hạn bình thường và ảnh hưởng tích cực đến khả năng nhận thức và kết quả học tập của trẻ em.

Theo báo cáo của giáo sư Lars Lien tại Đại học Inland Norway University of Applied Sciences Search, thiếu niên 15-16 tuổi bỏ ăn sáng có điểm học tập thấp hơn một nửa so với những người ăn sáng đủ 7 ngày/tuần.

Một nghiên cứu khác được tiến hành bởi Wi-Young So, năm 2013 cũng cho thấy tần suất ăn sáng có tương quan thuận với kết quả học tập ở cả nam và nữ từ lớp 7 đến lớp 12 ở Hàn Quốc. Theo đó, những thiếu niên ăn sáng 7 ngày/tuần có xếp hạng thành tích ở trường cao hơn so với những người bỏ bữa sáng.

Rõ ràng bữa sáng cho trẻ có vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe cũng như khả năng nhận thức ở trẻ em. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cũng nhấn mạnh rằng, không chỉ ăn no, trẻ em cần ăn đủ dinh dưỡng.

Một bữa sáng hợp lý, đủ dinh dưỡng cho trẻ học đường cần đảm bảo các nguyên tắc: đủ năng lượng, cân đối các nhóm chất, đa dạng thực phẩm và phù hợp với điều kiện sinh hoạt của gia đình cũng như thời gian đến trường của trẻ.

Ảnh minh họa/Internet

Hình thành thói quen ăn sáng khoa học cho trẻ là cần thiết

Thói quen ăn sáng không tự nhiên hình thành mà cần được xây dựng và duy trì từ sớm. Gia đình giữ vai trò quyết định trong việc tổ chức bữa sáng, lựa chọn thực phẩm và tạo điều kiện để trẻ ăn sáng đầy đủ trước khi đến trường. Khi bữa sáng được chuẩn bị hợp lý, đúng giờ và phù hợp với khẩu vị của trẻ, việc duy trì thói quen ăn sáng sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Nhà trường cũng có vai trò quan trọng trong việc giáo dục dinh dưỡng và hỗ trợ học sinh hình thành thói quen ăn uống lành mạnh. Thông qua các hoạt động giáo dục học đường, giáo viên có thể giúp học sinh hiểu được tầm quan trọng của bữa sáng đối với sức khỏe và học tập. Với những học sinh không có điều kiện ăn sáng đầy đủ tại nhà, việc tổ chức bữa ăn sáng hoặc bữa phụ tại trường cũng là một giải pháp thiết thực nhằm đảm bảo dinh dưỡng cho các em.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường sẽ góp phần xây dựng thói quen ăn sáng khoa học, giúp trẻ em lứa tuổi học đường phát triển khỏe mạnh, học tập hiệu quả và hình thành lối sống lành mạnh lâu dài.

Bữa sáng là bữa ăn không thể thiếu đối với trẻ em lứa tuổi học đường. Việc đảm bảo cho trẻ một bữa sáng đầy đủ, hợp lý không chỉ mang lại lợi ích trước mắt về sức khỏe và học tập, mà còn góp phần xây dựng nền tảng dinh dưỡng vững chắc cho sự phát triển toàn diện trong tương lai.

#ăn sáng #bữa sáng khoa học #thói quen cho trẻ #tốt cho sức khỏe #học tập

