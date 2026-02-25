Hà Nội

Bản sắc độc đáo của tộc người sống nhờ lạc đà ở sa mạc Ấn Độ

Kho tri thức

Bản sắc độc đáo của tộc người sống nhờ lạc đà ở sa mạc Ấn Độ

Giữa những vùng sa mạc và bán hoang mạc miền Tây Ấn Độ, tộc người Rabari vẫn duy trì lối sống đặc sắc với trang phục rực rỡ và truyền thống chăn nuôi lâu đời.

T.B (tổng hợp)
Cộng đồng du mục lâu đời. Người Rabari là nhóm cư dân chăn nuôi truyền thống sinh sống chủ yếu tại bang Gujarat và Rajasthan. Họ di chuyển theo mùa để tìm đồng cỏ cho đàn lạc đà, cừu và dê. Ảnh: Pinterest.
Gắn bó mật thiết với lạc đà. Trong nhiều thế kỷ, người Rabari nổi tiếng là những người chăn lạc đà cừ khôi ở vùng sa mạc Thar. Lạc đà không chỉ là phương tiện vận chuyển mà còn là tài sản và biểu tượng địa vị trong cộng đồng. Ảnh: Pinterest.
Trang phục thêu tay tinh xảo. Phụ nữ Rabari mặc áo choàng đen, váy dài và các mảng thêu rực rỡ đính gương nhỏ. Nghệ thuật thêu truyền thống phản ánh câu chuyện, tín ngưỡng và bản sắc bộ tộc. Ảnh: Pinterest.
Nhà ở truyền thống hình tròn. Tại Gujarat, nhiều gia đình Rabari sống trong những căn nhà tròn bằng đất gọi là “bhunga”, có mái tranh và tường trang trí họa tiết độc đáo, chống nóng sa mạc rất tốt. Ảnh: piqsels.com.
Tín ngưỡng Hindu pha trộn dân gian. Người Rabari theo đạo Hindu nhưng vẫn duy trì nhiều yếu tố tín ngưỡng dân gian, thờ các vị thần bảo hộ gia súc và tổ tiên, cầu mong mùa chăn nuôi thuận lợi. Ảnh: Pinterest.
Cấu trúc xã hội theo dòng họ. Cộng đồng Rabari tổ chức theo các dòng họ và quy tắc hôn nhân nghiêm ngặt. Hôn nhân thường được sắp đặt trong cùng cộng đồng để duy trì truyền thống và liên kết xã hội. Ảnh: Pinterest.
Vai trò quan trọng của phụ nữ. Phụ nữ không chỉ chăm sóc gia đình mà còn tham gia quản lý gia súc và gìn giữ nghề thêu truyền thống, đóng vai trò trung tâm trong việc bảo tồn văn hóa Rabari. Ảnh: Pinterest.
Thách thức từ thay đổi hiện đại. Quá trình đô thị hóa, chính sách đất đai và biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng đến lối sống du mục của Rabari. Dù vậy, nhiều cộng đồng vẫn nỗ lực duy trì bản sắc giữa xã hội hiện đại. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
#Nét đặc sắc của tộc người Rabari #Lối sống du mục và di chuyển theo mùa #Vai trò của lạc đà trong cộng đồng #Trang phục thêu tay truyền thống #Kiến trúc nhà tròn truyền thống #Tín ngưỡng pha trộn Hindu và dân gian

