Hình ảnh tuyết phủ trắng xóa ở Nhật Bản trong mùa đông lạnh giá

Thế giới

Hình ảnh tuyết phủ trắng xóa ở Nhật Bản trong mùa đông lạnh giá

Tuyết phủ trắng xóa nhiều khu vực ở Nhật Bản, trong đó có thủ đô Tokyo, trong mùa đông lạnh giá.

An An (Theo Japan Times)
The Japan Times đưa tin, theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), tính đến 16h chiều 8/2, quận Chiyoda ở trung tâm Tokyo ghi nhận lượng tuyết rơi khoảng 5 cm, trong khi các tỉnh lân cận như Chiba, Saitama và Ibaraki có lượng tuyết rơi lên đến 9 cm ở một số khu vực. Ảnh: Một công nhân dọn tuyết khỏi lối đi bên ngoài văn phòng phường Asao ở Kawasaki ngày 8/2. Ảnh: Japan Times.
Các nhà chức trách cảnh báo rằng nhiệt độ ở mức đóng băng đã khiến đường sá trở nên trơn trượt, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và tắc nghẽn giao thông trên toàn khu vực đô thị Tokyo. Ảnh: Tuyết rơi bên ngoài ga Shin-Yurigaoka ở Kawasaki sáng 8/2. Ảnh: Japan Times.
Theo Đài NHK, hơn 100 vụ tai nạn do đường trơn trượt đã xảy ra tại tỉnh Ibaraki từ tối 7/2 đến sáng 8/2. Tại Tokyo, một vụ tai nạn liên hoàn liên quan đến 7 xe trên cầu Tsukuji Ohashi ở quận Chuo vào sáng 8/2 đã khiến 9 người bị thương, trong đó có 2 cảnh sát, theo các báo cáo truyền thông. Ảnh: Nhân viên quét dọn cầu thang gần ga Shin-Yurigaoka. Ảnh: Japan Times.
Nhiều dịch vụ đường sắt trên toàn quốc tạm ngừng hoạt động hoặc bị chậm chuyến do tuyết rơi. Tại khu vực Kanto, tính đến 17 giờ chiều 8/2, các tuyến Ito, Kashima, Narita và Sobu tạm ngừng hoàn toàn. Tuyến Hokuriku Shinkansen cũng bị chậm chuyến. Ảnh: Một bức tượng phủ đầy tuyết gần chùa Sensoji ở Asakusa, Tokyo. Ảnh: Japan Times.
Tính đến 17h30 ngày 8/2, hầu hết đoạn đường cao tốc Tomei và đường cao tốc Shin-Tomei bị đóng cửa ở khu vực biên giới giữa tỉnh Shizuoka và tỉnh Kanagawa. Ảnh: Tuyết rơi gần ga Kawasaki ở phía tây Tokyo. Ảnh: Japan Times.
Ngoài ra, nhiều trường đại học, trong đó có Đại học Hosei và Đại học Chuo, thông báo rằng thời gian bắt đầu kỳ thi tuyển sinh đã bị hoãn lại do tuyết rơi dày. Ảnh: Một người tuyết nhỏ ở Tokyo. Ảnh: Japan Times.
Tại Hokuriku, lượng tuyết rơi có thể đạt tới 60 cm trong vòng 24 giờ kể từ 18h ngày 8/2, trong khi khu vực Kanto-Koshin dự kiến tuyết rơi dày 50 cm. Ảnh chụp tại Asakusa. Ảnh: Japan Times.
