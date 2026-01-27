Bão mùa đông ở Mỹ, ít nhất 30 người thiệt mạng

Ít nhất 30 người đã thiệt mạng khi trận bão mùa đông kinh hoàng càn quét nhiều khu vực khắp nước Mỹ.

AP đưa tin, nhiều người ở Mỹ trải qua một đêm nữa trong tình trạng nền nhiệt dưới mức đóng băng và mất điện khi trận bão mùa đông dữ dội mang theo tuyết tiếp tục hoành hành ở khu vực Đông Bắc nước này hôm 26/1 và khiến một số vùng ở phía Nam đất nước bị bao phủ bởi băng giá.

"Ít nhất 30 người đã thiệt mạng tại các bang bị ảnh hưởng bởi đợt rét đậm ở Mỹ", nguồn tin cho hay.

Băng tuyết phủ kín cây cối và đường phố tại Oxford, Mississippi, khi cơn bão mùa đông đi qua ngày 25/1/2026. Ảnh: AP.

Số nạn nhân tử vong ngày càng tăng, trong đó có 2 người ở Massachusetts và Ohio. Tại thành phố New York, 8 người được tìm thấy tử vong ngoài trời trong đợt rét đậm cuối tuần qua. Tại Emporia, Kansas, cảnh sát đã tìm thấy thi thể một giáo viên 28 tuổi trong tuyết sau khi cô được nhìn thấy rời khỏi một quán bar mà không mang theo áo khoác và điện thoại.

Tuyết rơi dày, hơn 30 cm trải dài trên dải đất rộng lớn từ Arkansas tới New England, đã làm tê liệt giao thông, hàng nghìn chuyến bay bị hủy và nhiều trường học phải đóng cửa hôm 26/1.

Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ cho biết các khu vực phía bắc Pittsburgh đã có lượng tuyết rơi lên tới 50 cm và phải đối mặt với nền nhiệt xuống thấp -31 độ C vào cuối ngày 26/1 đến 27/1.

Theo poweroutage.com, tính đến tối 26/1, vẫn còn hơn 560.000 trường hợp mất điện trên toàn quốc. Hầu hết các hộ mất điện tập trung ở miền Nam, nơi những trận mưa băng giá cuối tuần qua đã làm gãy cành cây và đứt đường dây điện. Các quan chức cảnh báo rằng có thể mất nhiều ngày để khôi phục lại mạng lưới điện.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Bão tuyết kỷ lục tại thành phố New York, Mỹ