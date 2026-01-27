Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Bão mùa đông ở Mỹ, ít nhất 30 người thiệt mạng

Ít nhất 30 người đã thiệt mạng khi trận bão mùa đông kinh hoàng càn quét nhiều khu vực khắp nước Mỹ.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, nhiều người ở Mỹ trải qua một đêm nữa trong tình trạng nền nhiệt dưới mức đóng băng và mất điện khi trận bão mùa đông dữ dội mang theo tuyết tiếp tục hoành hành ở khu vực Đông Bắc nước này hôm 26/1 và khiến một số vùng ở phía Nam đất nước bị bao phủ bởi băng giá.

"Ít nhất 30 người đã thiệt mạng tại các bang bị ảnh hưởng bởi đợt rét đậm ở Mỹ", nguồn tin cho hay.

apmuadongmy.jpg
Băng tuyết phủ kín cây cối và đường phố tại Oxford, Mississippi, khi cơn bão mùa đông đi qua ngày 25/1/2026. Ảnh: AP.

Số nạn nhân tử vong ngày càng tăng, trong đó có 2 người ở Massachusetts và Ohio. Tại thành phố New York, 8 người được tìm thấy tử vong ngoài trời trong đợt rét đậm cuối tuần qua. Tại Emporia, Kansas, cảnh sát đã tìm thấy thi thể một giáo viên 28 tuổi trong tuyết sau khi cô được nhìn thấy rời khỏi một quán bar mà không mang theo áo khoác và điện thoại.

Tuyết rơi dày, hơn 30 cm trải dài trên dải đất rộng lớn từ Arkansas tới New England, đã làm tê liệt giao thông, hàng nghìn chuyến bay bị hủy và nhiều trường học phải đóng cửa hôm 26/1.

Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ cho biết các khu vực phía bắc Pittsburgh đã có lượng tuyết rơi lên tới 50 cm và phải đối mặt với nền nhiệt xuống thấp -31 độ C vào cuối ngày 26/1 đến 27/1.

Theo poweroutage.com, tính đến tối 26/1, vẫn còn hơn 560.000 trường hợp mất điện trên toàn quốc. Hầu hết các hộ mất điện tập trung ở miền Nam, nơi những trận mưa băng giá cuối tuần qua đã làm gãy cành cây và đứt đường dây điện. Các quan chức cảnh báo rằng có thể mất nhiều ngày để khôi phục lại mạng lưới điện.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Bão tuyết kỷ lục tại thành phố New York, Mỹ

Nguồn video: VTV
#Ảnh hưởng của bão mùa đông Mỹ #Bão mùa đông ở Mỹ #bão mùa đông càn quét nước Mỹ #Bão mùa đông #mùa đông ở Mỹ #bão tuyết ở Mỹ

Bài liên quan

Thế giới

Hình ảnh cơn bão mùa đông càn quét khắp nước Mỹ

Trận bão mùa đông càn quét nhiều khu vực ở nước Mỹ, làm tê liệt giao thông và khiến hàng trăm nghìn hộ gia đình, doanh nghiệp bị mất điện,...

apmy1.jpg
Theo AP, trận bão mùa đông dữ dội đã tấn công nhiều khu vực ở nước Mỹ hôm 25/1, kéo nền nhiệt xuống dưới 0 độ C và làm tê liệt giao thông đường hàng không và đường bộ. Đường dây điện bị đứt do sức nặng của băng tuyết khiến hàng trăm nghìn hộ gia đình và doanh nghiệp ở khu vực Đông Nam nước này bị mất điện. (Nguồn ảnh: AP)
apmy2.jpg
"Cơn bão này có phạm vi ảnh hưởng rất rộng, trải dài từ New Mexico, Texas cho tới vùng New England", nhà khí tượng học Allison Santorelli của cơ quan dự báo thời tiết cho biết. Ảnh: Người dân chờ sang đường ở khu vực Quảng trường Thời Đại, New York, dưới trời tuyết rơi ngày 25/1.
Xem chi tiết

Thế giới

Bão mùa đông càn quét nước Mỹ, hàng nghìn chuyến bay bị hủy

Hàng nghìn chuyến bay trên khắp nước Mỹ dự định ​​cất cánh vào cuối tuần đã bị hủy khi cơn bão mùa đông khủng khiếp bắt đầu tàn phá nhiều khu vực trên cả nước.

AP đưa tin, cơn bão mùa đông kinh hoàng bắt đầu tàn phá nhiều khu vực trên khắp nước Mỹ vào ngày 24/1, khiến hàng nghìn chuyến bay khắp nước Mỹ dự kiến cất cánh vào cuối tuần đã bị hủy bỏ.

Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ tối 24/1 cho biết tuyết rơi dày đặc, mưa và giá rét trên diện rộng đang đe dọa gần 180 triệu người ở khu vực trải dài từ dãy núi Rocky phía nam đến New England. Cơ quan này cảnh báo người dân nên chuẩn bị đối mặt với đợt giá rét kéo dài.

Xem chi tiết

Thế giới

Bão tuyết ở Chile, 5 du khách nước ngoài thiệt mạng

Một trận bão tuyết lớn tấn công Công viên quốc gia Torres del Paine ở Patagonia, miền nam Chile, khiến 5 du khách nước ngoài thiệt mạng.

Theo Tân Hoa Xã, chính quyền địa phương ngày 18/11 cho biết, một trận bão tuyết lớn tấn công Công viên quốc gia Torres del Paine ở Patagonia, miền nam Chile, khiến 5 du khách nước ngoài thiệt mạng.

Jose Antonio Ruiz, một quan chức Chile, cho biết những người thiệt mạng gồm 2 người Mexico, 2 người Đức và 1 phụ nữ Anh, tất cả đều là thành viên của một đoàn du lịch đang tham quan công viên.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới