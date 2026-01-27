Hà Nội

Thế giới

Hiện trường vụ nổ tại nhà máy ở Hy Lạp, 4 công nhân thiệt mạng

Vụ nổ và hỏa hoạn tại một nhà máy sản xuất bánh quy ở miền trung Hy Lạp đã khiến ít nhất 4 công nhân thiệt mạng và 1 người vẫn mất tích.

An An (Theo AP, CBS News)

AP dẫn lời các nhà chức trách ngày 26/1 cho biết, vụ nổ xảy ra tại nhà máy sản xuất bánh quy Violanta gần thành phố Trikala, cách Athens khoảng 320 km về phía bắc. Đám cháy xuất hiện sau đó đã thiêu rụi tòa nhà.

"Lực lượng cứu hỏa đã chiến đấu với ngọn lửa trong nhiều giờ trước khi tìm thấy 4 thi thể - tất cả đều là phụ nữ - trong tòa nhà bị phá hủy", nguồn tin cho hay.

ap26026330657348.jpg
Hiện trường vụ nổ và hỏa hoạn tại nhà máy sản xuất bánh quy ở Trikala, miền trung Hy Lạp, ngày 26/1. Ảnh: AP.

Được biết, vụ nổ cũng khiến 7 người, trong đó có 1 lính cứu hỏa, bị thương phải nhập viện. Ngoài ra, 1 người khác vẫn mất tích.

"6 công nhân và 1 lính cứu hỏa đang được điều trị tại một bệnh viện ở Trikala, không ai bị thương nặng", nguồn tin nói thêm.

Cảnh sát cho biết các nhà điều tra nghi ngờ vụ nổ có thể bắt nguồn từ khu vực gần các lò nướng vốn hoạt động suốt ngày đêm.

Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra.

Theo trang web của công ty, nhà máy Violanta sản xuất 12.500 tấn bánh quy, bánh xốp,...mỗi năm.

CBS News đưa tin, vụ nổ là một trong những tai nạn công nghiệp tồi tệ nhất ở Hy Lạp trong nhiều năm qua. Trước đó, vào năm 1992, 15 người thiệt mạng trong một vụ nổ tại nhà máy lọc dầu ở khu công nghiệp Elefsina, gần cảng Piraeus.

