Nổ lớn tại trung tâm huấn luyện cảnh sát ở Nga, nhiều người bị thương

Ít nhất 9 người bị thương trong vụ nổ tại một trung tâm huấn luyện cảnh sát ở Cộng hòa Komi thuộc Nga.

The Moscow Times đưa tin, vụ nổ dẫn tới hỏa hoạn xảy ra tại một trung tâm huấn luyện cảnh sát ở Syktyvkar, thủ phủ của Cộng hòa Komi, vào ngày 15/1. Các hãng truyền thông Nga đưa tin, vụ nổ xảy ra tại hội trường của tòa nhà, nơi đang được cải tạo.

Cơ quan Y tế Komi cho biết, ít nhất 9 người bị thương trong vụ nổ. 8 người đã được đưa tới bệnh viện, trong đó có 4 người nguy kịch. Một nạn nhân từ chối đến viện và được điều trị ngay tại hiện trường. Được biết, tất cả những người bị thương đều là học viên tại trung tâm.

Vụ nổ xảy ra tại một trung tâm huấn luyện cảnh sát ở Cộng hòa Komi thuộc Nga. Ảnh: Telegram.

Theo thông tin từ lực lượng cứu hộ, khoảng 200 người đã được sơ tán khỏi tòa nhà. Các nguồn tin khẩn cấp cho hay, một quả lựu đạn gây choáng đã phát nổ bên trong cơ sở này.

Hãng tin Mash, được cho là có liên hệ với các cơ quan an ninh Nga, đưa tin rằng một bình gas cũng phát nổ sau vụ nổ ban đầu, gây cháy giàn giáo xây dựng bên ngoài tòa nhà.

Ủy ban Điều tra Nga đã mở cuộc điều tra hình sự và các chuyên gia pháp y đang làm việc tại hiện trường.

Được biết, trung tâm này chịu trách nhiệm đào tạo các sĩ quan mới và cung cấp hướng dẫn nâng cao cho các cán bộ đang công tác tại cơ quan nội vụ khu vực.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ nổ bom xe ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ, hồi tháng 11/2025