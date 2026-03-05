Hà Nội

Iran đã đưa tên lửa “mạnh nhất” của mình để tấn công Israel

Quân sự - Thế giới

Iran đã đưa tên lửa “mạnh nhất” của mình để tấn công Israel

Với tầm bắn 2.000 km và độ chính xác khoảng 30 mét, Iran đã triển khai "tên lửa mạnh nhất" để tấn công Israel. Chính trường Mỹ bất ổn vì cuộc chiến Iran.

Tiến Minh (T/H)
Vào ngày 2/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã ra thông báo số chín, về làn sóng tấn công thứ mười, kể từ Chiến dịch “Lời hứa chân thực 4” được bắt đầu. Đáng chú ý là IRGC bắt đầu sử dụng tên lửa đạn đạo Khorramshahr-4, để thực hiện các cuộc tấn công.
Các mục tiêu tấn công bao gồm các cuộc tấn công có chủ đích vào các tòa nhà chính phủ Israel, các cuộc tấn công vào trung tâm quân sự và an ninh ở thành phố Haifa, và các cuộc tấn công vào Đông Jerusalem. Thông báo của IRGC khuyến cáo người dân Israel tránh xa các căn cứ quân sự, cơ sở an ninh và trung tâm chính phủ, đồng thời phải sơ tán ngay lập tức.
Theo hãng tin nhà nước Iran IRNA, cho biết tên lửa đạn đạo Khorramshahr-4 có tầm bắn 2.000 km, đầu đạn nặng 1.500 kg và độ chính xác khoảng 30 mét. Đây là một trong những trụ cột chính của chiến lược "răn đe chủ động" của Iran.
Loại tên lửa này có thể đạt tốc độ Mach 16 ngoài khí quyển và khoảng Mach 8 sau khi vào khí quyển, điều này có thể làm giảm đáng kể thời gian phản ứng của hệ thống phòng không đối phương và tăng cường đáng kể khả năng xuyên phá thông qua một loạt các biện pháp kỹ thuật. Tên lửa đạn đạo Khorramshahr-4 được coi là tên lửa có sức tàn phá mạnh nhất của Iran.
Vào ngày 3 tháng 3, đài truyền hình nhà nước Iran đã công bố một số thông tin về tình hình giao tranh hiện tại. Báo cáo cho biết lãnh sự quán Mỹ tại Erbil, Iraq và căn cứ quân sự của Mỹ ở Bahrain, đã bị phá hủy. Báo cáo cũng nêu rõ rằng, tòa nhà Bộ Quốc phòng Israel và một tòa nhà thuộc Lực lượng 8200 của Israel, đã bị tấn công vào tối ngày 1/3.
Theo tin tức từ Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), các phóng viên được biết vào ngày 2/3, Bộ Khoa học, Nghiên cứu và Công nghệ Iran, đã cho phép sinh viên nước ngoài tại Iran, được phép rời khỏi đất nước qua tất cả các cửa khẩu biên giới đường bộ, mà không cần giấy phép xuất cảnh. Tất cả các trường đại học Iran được yêu cầu phải hợp tác đầy đủ, với việc xuất cảnh của sinh viên nước ngoài.
Hãng tin Mỹ CNN, ngày 4/3 cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, tuyên bố rằng lực lượng không quân Mỹ và Israel sẽ thiết lập "quyền kiểm soát hoàn toàn không phận Iran" trong những ngày tới. Mục tiêu là tiêu diệt kẻ thù, mà theo ông Hegseth, đã "hiện hữu trên mặt đất".
Và như vị bộ trưởng nhấn mạnh, đây mới chỉ là sự khởi đầu: Tổng thống Trump hứa hẹn sẽ có thêm nhiều đợt tấn công mới. CNN cũng dẫn lời Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine báo cáo "tiến bộ ổn định", khi số vụ phóng tên lửa của Iran đã giảm mạnh 86% trong bốn ngày qua.
Tướng Dan Caine cũng tuyên bố rằng quân đội Mỹ có đủ vũ khí để tiếp tục như vậy trong một thời gian dài. Mặc dù, cho đến gần đây, các chuyên gia vẫn băn khoăn liệu các đồng minh có đủ tên lửa phòng không để tiến hành chiến tranh với Iran, ít nhất cho đến tuần tới hay không?
Nhưng điều thú vị nhất là khung thời gian, theo Bộ trưởng Hegseth ước tính chiến dịch Epic Fury tấn công Iran khoảng bốn đến tám tuần. Điều này có nghĩa là chiến dịch Epic Fury, ban đầu được Nhà Trắng gọi là một cuộc "dọn dẹp" nhanh chóng, có thể dễ dàng kéo dài vài tháng, hoặc thậm chí lâu hơn.
Một câu hỏi tất yếu nảy sinh: điều gì sẽ xảy ra trong một tháng nữa? Ưu thế trên không chỉ là khúc dạo đầu. Như Tướng Kaine đã giải thích, các cuộc tấn công "dần dần tiến sâu vào lãnh thổ Iran" sẽ tiếp theo. Nói cách khác, Washington đang chuẩn bị tiến hành càn quét cơ sở hạ tầng của Iran “một cách có hệ thống”, mà không gặp phải sự kháng cự nghiêm trọng trên không.
Còn tờ New York Time, dẫn lời Thượng nghị sĩ Mỹ Elizabeth Warren, cho biết Tổng thống Donald Trump không có kế hoạch chiến tranh với Iran, đồng thời cũng không có lý do chính đáng nào để bắt đầu cuộc chiến. Bà Warren cho rằng Washington “nên lo ngại” về điều này.
Bà Warren cho biết đã tham dự một cuộc họp kín về Iran và kết luận rằng tình hình tồi tệ hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Ông Trump, không có bất kỳ lý do chính đáng nào, đã phát động một cuộc chiến không cần thiết chống lại Iran, mà thậm chí còn chưa xây dựng được kế hoạch hành động tiếp theo.
Một cuộc bỏ phiếu do đảng Dân chủ đề xuất dự kiến ​​sẽ sớm diễn ra tại Thượng viện Mỹ, để xem xét một nghị quyết có thể hạn chế quyền hạn của ông Trump, trong việc tiếp tục hành động quân sự chống lại Iran mà không cần sự chấp thuận trực tiếp của Quốc hội.
Khả năng nghị quyết này được thông qua tại Thượng viện là rất thấp – đảng Dân chủ cần đạt được ngưỡng 60 phiếu thuận để làm được điều đó, nhưng họ chỉ chiếm thiểu số; và đảng Cộng hòa rõ ràng không muốn tham gia vào cuộc đối đầu với ông Trump.
Ngày càng nhiều đồng minh của ông Trump, tin rằng việc phát động chiến tranh chống lại Iran mà không có sự chấp thuận của Quốc hội là sai lầm. Đảng Cộng hòa chỉ ra rằng, một cuộc chiến kéo dài có sự tham gia của Mỹ không bao giờ phục vụ lợi ích của Mỹ.
Tiến Minh (T/H)
Topwar
