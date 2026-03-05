Pakistan tuyên bố 67 binh sĩ Afghanistan thiệt mạng, Kabul bác bỏ

Phía Pakistan nói rằng Afghanistan đã tấn công các vị trí quân sự của Pakistan dọc biên giới, dẫn đến cuộc đụng độ khiến 67 binh sĩ Afghanistan thiệt mạng.

Theo AP, lực lượng Afghanistan đã tấn công các vị trí quân sự của Pakistan dọc biên giới vào rạng sáng 3/3, dẫn đến các cuộc đụng độ dữ dội khiến 67 binh sĩ Afghanistan và một binh sĩ Pakistan thiệt mạng trong bối cảnh cuộc giao tranh xuyên biên giới giữa hai nước bước sang ngày thứ 5.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Afghanistan đã bác bỏ tuyên bố của Pakistan. Người phát ngôn của Bộ này cho biết, trong 24 giờ qua, lực lượng Afghanistan đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Pakistan, phá hủy khoảng 10 chốt quân sự và khiến 4 binh sĩ Pakistan thiệt mạng.

Chiếc xe bị hư hại ở Takhta Pul, tỉnh Kandahar, Afghanistan, ngày 28/2/2026, sau cuộc tấn công của Pakistan. Ảnh: AP/Sibghatullah.

Căng thẳng mới nhất giữa Afghanistan và Pakistan bùng phát vào tuần trước khi Afghanistan tiến hành các cuộc tấn công hôm 26/2 để trả đũa các cuộc không kích của Pakistan vào cuối tuần trước đó. Kể từ đó, Pakistan đã tiến hành các chiến dịch dọc biên giới và tuyên bố đang trong "cuộc chiến công khai” với Afghanistan, khiến cộng đồng quốc tế lo ngại.

Vào ngày 3/3, Pakistan cho biết lực lượng Afghanistan đã tấn công quân đội Pakistan tại hai khu vực dọc biên giới hai nước.

Phía Pakistan cho biết có 16 vị trí bị tấn công dọc phía nam biên giới, tại các huyện Qilla Saifullah, Nushki và Chaman thuộc tỉnh Balochistan, tây nam Pakistan.

"Quân đội Pakistan đã hạ 27 thành viên lực lượng Afghanistan tại đây và thành công đẩy lùi nhiều đợt tấn công này”, Bộ trưởng Thông tin Attaullah Tarar cho biết.

Bộ trưởng Tarar đăng trên mạng X rằng một đợt tấn công khác đã nhắm vào 25 vị trí dọc khu vực phía bắc biên giới, tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, tây bắc Pakistan, nơi quân đội Pakistan đã hạ 40 thành viên lực lượng an ninh Afghanistan.

Tại Kabul, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Enayatullah Khawarazmi đã chỉ trích các tuyên bố từ Islamabad là “vô căn cứ”.

Trong các đợt leo thang và giao tranh xuyên biên giới trước đây, cả Pakistan và Afghanistan đều nhiều lần tuyên bố gây tổn thất nặng nề cho phía bên kia.

Trong 5 ngày giao tranh, Bộ trưởng Tarar nói rằng lực lượng Pakistan đã khiến 464 thành viên lực lượng an ninh Afghanistan thiệt mạng và làm bị thương 665 người. Về phía Afghanistan, ông Khawarazmi cho biết trong một tuyên bố rằng, đến nay có 28 binh sĩ Afghanistan thiệt mạng và 42 người khác bị thương trong các cuộc giao tranh.

Trong khi đó, phái bộ Liên Hợp Quốc tại Kabul kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các cuộc giao tranh, cảnh báo rằng xung đột đang làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo nghiêm trọng ở Afghanistan.

Vào ngày 2/3, Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari bảo vệ các cuộc giao tranh đang diễn ra với Afghanistan, nói rằng Islamabad đã thử mọi hình thức ngoại giao trước khi nhắm mục tiêu vào các phần tử vũ trang hoạt động từ bên trong lãnh thổ Afghanistan. Ông kêu gọi Kabul giải giáp các nhóm chịu trách nhiệm cho các vụ tấn công tại Pakistan.

