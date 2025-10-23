Hà Nội

Hiếm gặp 3 sao chổi tạo nên màn trình diễn ánh sáng kỳ ảo cuối tháng 10

Giải mã

Hiếm gặp 3 sao chổi tạo nên màn trình diễn ánh sáng kỳ ảo cuối tháng 10

Ba sao chổi xanh Lemmon, Swan và 3I/ATLAS sẽ cùng tiến gần Trái đất trong tháng 10 và tạo nên hiện tượng thiên văn ngoạn mục, hiếm gặp.

Tâm Anh (theo Space, Livescience)
Một hiện tượng thiên văn kỳ thú và hiếm gặp nhất trong năm 2025 là 3 sao chổi xuất hiện trên bầu trời cuối tháng 10. Trong đó, sao chổi xanh Lemmon đạt độ sáng cực đại vào ngày 9/10. Đến ngày 21/10, nó tiến đến gần Trái đất nhất, cũng là thời điểm lý tưởng để quan sát. Ảnh: Getty Images / Javier Zayas Photography.
Sao chổi xanh Lemmon được các nhà thiên văn học phát hiện vào ngày 3/1/2025 tại Đài quan sát núi Lemmon, bang Arizona, Mỹ. Kể từ đó, sao chổi này ngày càng sáng rực rỡ hơn, có thể nhìn thấy bằng ống nhòm, thậm chí bằng mắt thường trong điều kiện trời tối. Ảnh: George Pandoff.
Trong khi đó, sao chổi Swan được nhà thiên văn người Ukraine Vladimir Bezugly phát hiện vào tháng 9 thông qua hình ảnh từ tàu vũ trụ SOHO của NASA. Với việc di chuyển ở khoảng cách gần 39 triệu km, sao chổi Swan ngày càng sáng lên khi tiến gần Trái đất. Ảnh: Bluesky.
Ngày 20 và 21/10, sao chổi Swan tiến đến gần Trái đất nhất. Tại những khu vực ít ô nhiễm ánh sáng và không có trăng, người xem có thể nhìn thấy Swan bằng mắt thường. Ảnh: Chasing Light - Photography by James Stone james-stone.com via Getty Images.
Giáo sư Emmanuel Jehin - nhà vật lý thiên văn tại Đại học Liège (Bỉ) cho biết việc 2 sao chổi cùng có thể quan sát bằng mắt thường trong một mùa là điều rất hiếm, thường 10 năm mới xảy ra một lần. Ảnh: Stuart Atkinson.
Theo Giáo sư Jehin, sao chổi Lemmon và Swan đều bay khá gần Mặt trời, chỉ khoảng 1/2 khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trời, khiến hoạt động của chúng gia tăng mạnh và trở nên rực rỡ hơn khi phản xạ ánh sáng. Ảnh: Josh Dury.
Cuối tháng 10 còn ghi nhận sự xuất hiện của sao chổi 3I/ATLAS. Được phát hiện từ tháng 5/2025 trong khuôn khổ Chương trình Khảo sát thiên thể ATLAS (Hawaii), 3I/ATLAS có độ sáng yếu và cấu trúc không ổn định. Ảnh: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist. Image Processing: J. Miller &amp; M. Rodriguez (International Gemini Observatory/NSF NOIRLab)/T.A. Rector (University of Alaska Anchorage/NSF NOIRLab)/M. Zamani (NSF NOIRLab).
Những nghiên cứu, phân tích ban đầu của các chuyên gia cho thấy sao chổi 3I/ATLAS có thể đã hình thành từ hơn 10 tỉ năm trước trong một vùng cổ xưa của Dải Ngân hà. Ảnh: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist. Image Processing: J. Miller &amp; M. Rodriguez (International Gemini Observatory/NSF NOIRLab)/T.A. Rector (University of Alaska Anchorage/NSF NOIRLab)/M. Zamani (NSF NOIRLab).
3I/ATLAS là một thiên thể đặc biệt bởi nó không thuộc quỹ đạo quay quanh Mặt trời mà chỉ đi qua Hệ Mặt trời một lần duy nhất trước khi tiếp tục hành trình ra không gian sâu. Ảnh: Bluesky.
Theo dự đoán của các chuyên gia, 3I/ATLAS di chuyển với tốc độ khoảng 210.000 km/h và sẽ chỉ có thể quan sát bằng kính thiên văn. Ảnh: NASA, ESA, David Jewitt (UCLA); Image Processing: Joseph DePasquale (STScI).
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (theo Space, Livescience)
#Hiện tượng thiên văn hiếm gặp #Sao chổi xanh Lemmon #Sao chổi Swan #Sao chổi 3I/ATLAS #sao chổi

